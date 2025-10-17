جلسات رفيعة المستوى مع مجلس الأمن السيبراني لدولة الإمارات والإنتربول وشركات التقنية العالمية والشركات الناشئة تستكشف الاستراتيجيات الوطنية للأمن السيبراني في عالم تتصاعد فيه تهديدات الذكاء الاصطناعي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: رسّخ اليوم الرابع من «جيتكس جلوبال 2025» معياراً جديداً للتعاون الرقمي، إذ اجتمع صانعو السياسات ورواد الأمن السيبراني والمبتكرون لمعالجة السؤال الأكثر إلحاحاً في عصر الذكاء: كيف نؤمّن عالماً تقوده البيانات والذكاء الاصطناعي؟ وبينما هيمنت قضايا الأمن السيبراني والمرونة على نقاشات اليوم، ظلّت أرض المعرض ملتقى لأحدث الابتكارات في الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية ومراكز البيانات والروبوتات والحوسبة الكمية، في تأكيد على اتساع نطاق «جيتكس» وتأثيره الفريد.

ومع تسارع التحول الرقمي، دعا المتحدثون إلى استجابة عالمية موحّدة تُرسّخ الأمن والأخلاقيات والثقة في صميم التقدم المدفوع بالذكاء الاصطناعي. وتواصل النسخة الخامسة والأربعون من «جيتكس جلوبال» دفع التحول في الأعمال والاستثمارات حتى يوم غدٍ، 17 أكتوبر 2025، حيث يجتمع في مركز دبي التجاري العالمي أكثر من 6,800 عارض و2,000 شركة ناشئة و1,200 مستثمر ووفود من أكثر من 180 دولة.

المرونة السيبرانية: بناء الثقة في عصر الذكاء

افتُتح برنامج اليوم بكلمة لمعالي عمر سلطان العلماء، وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، الذي أبرز أهمية هذا التجمع قائلاً: "لا شيء يجسد رؤية الإمارات للتكنولوجيا ومكانتها كجهة جامعة للعالم مثل جيتكس". ودعا معاليه الحكومات والمؤسسات إلى إعطاء الأولوية لبناء القدرات في الذكاء الاصطناعي وإدارة المخاطر بوصفهما ضرورتيْن وطنيتيْن، مضيفاً: "نحن مع التنظيم الاستباقي، لكنه يجب أن يكون مبنياً على معرفة. نحتاج إلى سياسات مرِنة للتعامل مع أثر الذكاء الاصطناعي مع تطوره وإدارته بفاعلية في كل خطوة".

وفي كلمة محورية بعنوان «المرونة السيبرانية 2030: الإنسان والسياسة والذكاء الاصطناعي في صلب الأمن الوطني»، عرض سعادة الدكتور محمد الحمادي الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، كيف تمضي الدولة في إطارٍ متكامل يجمع الحوكمة ورصد تهديدات الذكاء الاصطناعي ورفع وعي المجتمع. وشدد سعادته على أنّ: "الرسالة الأساسية هي ترسيخ ثقافة سيبرانية قوية على مستوى الدول والمجتمع. إن إنساننا كان، وسيبقى دائماً، خط دفاعنا الأول". وعلى المنصة الرئيسية، أطلق مجلس الأمن السيبراني أيضاً تقرير «رؤية الإمارات للأمن السيبراني 2025». وقال سعادته خلال الإطلاق: "المرونة مهمة جداً بالنسبة لنا في الإمارات، وهذا ما يعكسه التقرير. يتركّز الاهتمام على بناء القدرات وتبادل التكنولوجيا والشراكات والابتكار المشترك".

وقدّم الدكتور نيل جِتون، مدير مكافحة الجرائم السيبرانية في الإنتربول، رؤى حول استراتيجية الهيئة العالمية المنسقة لمواجهة الجرائم السيبرانية العابرة للحدود، قائلاً: "يستخدم المجرمون الذكاء الاصطناعي لزيادة نطاق عملياتهم وكفاءتها وفعاليتها. في الإنتربول، نجمع الدول مع ممثلين معنيين من القطاع الخاص للعمل معاً على الخطوات اللازمة للتصدي للجرائم السيبرانية بفاعلية".

وأثار رائد تقنيات تخزين الطاقة تاافي ماديبيرك، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة «سكيلتون تكنولوجيز»، تساؤلات مهمة حول اقتصاديات الذكاء الاصطناعي، فقال: "من المهم جداً خفض كلفة الذكاء الاصطناعي. فإذا تمكنت بالمبلغ نفسه من الحصول على قدرة حوسبة أعلى بنسبة 40%، يمكنك تمكين تطبيقات جديدة في أبحاث السرطان والمناخ وتقنيات البطاريات".

وسلّطت معالي ليزا-لي باكوستا، وزيرة العدل والشؤون الرقمية في إستونيا، الضوء على استراتيجيات الحكومات حول العالم في تحصين نفسها ضد التهديدات المدفوعة بالذكاء الاصطناعي عبر الأطر التعاونية والحوكمة القوية، مؤكدة: "كل هجوم سيبراني يخلّف آثاراً متعدية؛ لذا فإن التعاون الدولي بين الباحثين والمتخصصين السيبرانيين والشركات والحكومات أمرٌ أساسي بالفعل".

العارضون يستشرفون مستقبل التحول الرقمي الآمن

في أروقة المعرض، تواصل الزخم بينما عرض رواد الأمن السيبراني كيف يسير الابتكار والحماية جنباً إلى جنب.

لفتت «هواوي» الأنظار بعرضٍ شامل لأكثر من 80 حلاً تحت شعار «الذكاء للجميع»، يجمع خمسة محاور تحولية تشكّل اقتصاد الذكاء: تسريع التحول الصناعي الذكي، وPartner Park، وHuawei Cloud، ومركز البيانات الذكي، والحرم الذكي. وكشفت الشركة عن حلول صناعية متكاملة تُسرّع التحول الرقمي الوطني لعمليات سيادية وهجينة. وفي إطار تعزيز تبادل المعرفة، أطلقت «هواوي» كذلك تقرير «رؤى تنمية مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 2025» بالشراكة مع معهد اليونسكو لتقنيات المعلومات في التعليم ضمن «جيتكس جلوبال».

كما عززت عروض الأتمتة الشبكية المدفوعة بالذكاء الاصطناعي وأنظمة الطاقة الرقمية الموفرة للطاقة والأطر المتقدمة للأمن السيبراني ريادة «هواوي» في بناء الأسس الرقمية لمدنٍ أذكى ومؤسسات أكثر مرونة ومجتمعاتٍ مترابطة.

وقدمت شركة OPSWAT الرائدة في أمن البنى التحتية الحرجة «الصمام البصري MetaDefender» لضمان نقل بالغ الأمان للبيانات بين بيئتي التكنولوجيا التشغيلية وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب الجيل التالي من أكشاك MetaDefender بموديلات Stand وTower وKioskالتي توفر حماية متقدمة للأصول الحساسة.

وعرضت «فورتينِت»، الشركة العالمية في حلول الأمن الموحّد المدعوم بالذكاء الاصطناعي عبر الشبكات والأطراف والسُحُب، باقة FortiGuard للاستجابة للحوادث وجاهزيتها – وهي مجموعة خدمات بقيادة خبراء وبالاعتماد على المعلومات الاستخبارية ودعمٍ مخصص بالكامل يجمع بين الجاهزية والاستجابة والتحسين المستمر ضمن نموذج اشتراك متوقع الكلفة.

وقدمت «كراودسترايك» منصّة Falcon، حلّها الأمني الرائد القائم على السحابة، الذي أسهم في خفض الثغرات الحرجة بنسبة 98% عبر الأجهزة الطرفية وأعباء العمل السحابية، والهوية، والبيانات، والتطبيقات.

مذكرات تفاهم تعزّز البنية السيبرانية لدبي

على منصة مذكرات التفاهم، وقّعت بلدية دبي وشركة «فورتينِت إنترناشيونال» اتفاقية استراتيجية لتعزيز البنية التحتية للأمن السيبراني في الإمارة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي، دعماً لتطوير الأنظمة الرقمية الآمنة والتحول في القطاع الحكومي.

لمحة عن اليوم الخامس: ختام نسخة فارقة تحمل الرقم 45

يدخل «جيتكس جلوبال 2025» يومه الأخير غداً، مختتماً أسبوعاً رسم ملامح مستقبل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والسحابة والحوسبة الكمية ومراكز البيانات والتنقل والتقنيات الحيوية والصحة الرقمية وطاقة المستقبل.

ومع حشود قياسية وإطلاقات منتجات رائدة وشراكات أعمال محورية، يستعد «جيتكس جلوبال» للاختتام على وقعٍ عالٍ من النجاح، قبيل انتقاله التاريخي إلى «مركز دبي للمعارض» في «إكسبو سيتي دبي» عام 2026 خلال الفترة من 7 إلى 11 ديسمبر.

