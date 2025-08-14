نتائج خدمات التأمين بلغت 10.3 مليون ريال عُماني.

مسقط، سلطنة عُمان: أعلنت مجموعة ليڤا (المجموعة)، الشركة الرائدة في قطاع التأمين متعدّد الخدمات في دول مجلس التعاون الخليجي، اليوم عن نتائجها المالية الموحدة للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2025، والتي أظهرت نمواً قوياً وزخماً متواصلاً في أداء المجموعة.

سجّلت المجموعة نمواً سنوياً لافتاً في إيرادات التأمين بنسبة 24% لتصل إلى 194 مليون ريال عُماني، مدفوعةً بعوامل رئيسية شملت تعزيز تفاعل العملاء، وتطوير منتجات مبتكرة، وتوسيع قنوات التوزيع. وأسهمت جميع الأسواق التي تعمل فيها المجموعة في هذا النمو، وجاءت دولة الإمارات في المقدمة بفضل الأداء المتميز هناك. وواصلت ليڤا مسارها التصاعدي بثبات، مكتسبة زخماً إضافياً يتماشى مع استراتيجيتها الطموحة للنمو ومدعومة بنشاط متواصل في عمليات الاندماج والاستحواذ.

وبلغت نتائج خدمات التأمين 10.3 مليون ريال عُماني، مما يعكس نهجاً منضبطاً في الاكتتاب، وتعزيز حوكمة المطالبات، وتحسين كفاءة التسعير، وذلك نتيجة لجهود متواصلة في تحسين اختيار المخاطر ورفع كفاءة العمليات.

وسجّلت ليڤا دخلاً من الاستثمارات بقيمة 7.5 مليون ريال عُماني، بزيادة 9% عن النصف الأول من عام 2024، مدعوماً بإعادة هيكلة المحفظة الاستثمارية على نحو أكثر كفاءة وتوسيع قاعدة الاستثمارات، مما عزّز العوائد وحقق مكاسب إيجابية في القيم السوقية للأصول انسجاماً مع الظروف المواتية في الأسواق.

وقد بلغ صافي الأرباح بعد الضريبة 8.8 مليون ريال عُماني، في نتيجة تعكس قوة الأداء عبر مختلف مجالات الأعمال، من نمو الإيرادات وتحسن نتائج الاكتتاب، وصولاً إلى ضبط التكاليف بكفاءة أعلى. وجاء ذلك مدعوماً بإدارة أفضل للمطالبات والاكتتاب ورفع الكفاءة التشغيلية من خلال الإدارة النشطة للتكاليف والمخصصات المالية.

وقال مارتن رويغ، الرئيس التنفيذي لمجموعة ليڤا: "استهلّت ليڤا عام 2025 بزخم استراتيجي قوي، مدفوعة بنمو ملحوظ في الإيرادات واستقرار الربحية خلال النصف الثاني من عام 2024. ويعكس الأداء القوي والمنضبط في النصف الأول من 2025 التقدّم المستمر في ترسيخ ركائزنا الفنية، وتعزيز الكفاءة، ودفع عجلة النمو في أسواقنا الرئيسية. وقد حققنا نمواً مزدوج الرقم في الإيرادات وتحسناً في نتائج الاكتتاب مع استمرار الاستثمار في التكنولوجيا وتطوير الكفاءات البشرية وتعزيز التميّز التشغيلي، مما يجعلنا في موقع مثالي للتكيف مع تطورات السوق ومواصلة تحقيق القيمة عبر المنطقة".

وفي الفترة القادمة، ستركز المجموعة على تقديم قيمة أكبر للعملاء من خلال الابتكار الرقمي المستمر وجودة الخدمة ورفع مرونة العمليات لتلبية احتياجات السوق المتغيرة.

وفي الوقت نفسه، تواصل المجموعة التزامها بتطوير شراكات استراتيجية من أبرزها الاندماج المقترح بين ليڤا في المملكة العربية السعودية و"ملاذ للتأمين التعاوني". وبفضل قاعدة رأسمالية قوية تستثمر ليڤا في توسع مستدام قائم على القيمة عبر أسواق ومنتجات جذابة لتعزيز حضورها وتحقيق قيمة طويلة الأجل لمساهميها.

نبذة عن مجموعة ليڤا

تُعد مجموعة ليڤا شركة تأمين تعمل في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، تأسست على قناعة راسخة بأن التأمين ركيزة أساسية تدعم الحياة الشخصية والمهنية على حد سواء. وباعتبارها من الشركات الرائدة والمبتكرة في قطاع التأمين بالمنطقة، تضم ليڤا فريقاً يضم 1,200 موظف يكرسون جهودهم لتقديم منتجات وخدمات تتمحور حول احتياجات العملاء، بما يمكّن الأفراد والشركات والمجتمعات من الازدهار. تخدم ليڤا أكثر من 1.5 مليون عميل، ولها حضور قوي ومتنامٍ في سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين، عبر مجالات تأمين المركبات والمنازل والسفر والصحة والحياة والتأمينات التجارية، إضافة إلى ملكيتها لشركات تابعة مثل NSSPL في الهند وInayah TPA في الإمارات، دعماً لاستراتيجيتها طويلة الأجل للتوسع وتنويع الأعمال. تحمل كلمة "ليڤا" معاني الحماية والحياة، في انعكاس لالتزام المجموعة بحماية ما هو الأهم لعملائها وشركائها ومجتمعاتها.