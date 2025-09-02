القاهرة: أعلنت شركة داماك العقارية، المطور العقاري الرائد في دولة الإمارات العربية المتحدة وذات الحضور العالمي المتميز، عن المشاركة في معرض سيتي سكيب مصر 2025، الذي يُقام خلال الفترة من 24 إلى 27 سبتمبر 2025، ما يعكس حرص الشركة على وصول مشروعاتها التي تمتاز بالفخامة والراحة والخصوصية إلى السوق العقاري المصري، باعتباره من أبرز الأسواق الجاذبة للاستثمار العقاري في المنطقة.

وخلال المعرض، ستعرض داماك العقارية محفظة مشاريعها العالمية داخل الإمارات وخارجها، والتي تجمع بين التصميم العصري والبنية التحتية المتطورة، بما في ذلك مشروع "تشيلسي ريزيدنسز من داماك" الذي يجسد شراكتها العالمية مع نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، ليقدم مفهومًا فريدًا للسكن العصري. كما تطرح مشروعي "كانال كراون" و"صفا جيت" اللذين يعيدان صياغة معايير المعيشة الفاخرة في منطقة الشيخ زايد بدبي، إلى جانب مشروع "لاجون فيوز" الغني بالمرافق والأنشطة المائية المتنوعة، ومشروع "ريفر سايد فيوز" ضمن مجتمع "داماك ريفرسايد" الجديد، حيث يجتمع الطابع الفاخر مع الراحة والأجواء المميزة.

وتعليقًا على ذلك صرح هاني قطط، نائب رئيس المبيعات بشركة داماك العقارية قائلاً: "مشاركتنا في معرض سيتي سكيب في مصر تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز حضور داماك في أحد أهم الأسواق العقارية في المنطقة، المعرض يعتبر منصة كبيرة للتواصل المباشر مع العملاء والمستثمرين، وعرض مشروعاتنا التي تمنحهم أسلوب حياة استثنائي. وأضاف: "نتوقع زيادة النسبة علي الطلب ما بين 15% و20% هذا العام، ذلك يعود إلي تقديم خطط سداد ميسرة، إلى جانب خدمات متكاملة لإدارة العقارات وفرص للحصول على الإقامة الذهبية في الإمارات عبر الاستثمار العقاري."

تُعد مشاركة داماك في معرض سيتي سكيب فرصة حيوية للتواصل المباشر مع المستثمرين، وتقديم تجربة تفاعلية تعكس أعلى معايير الفخامة والابتكار. وتؤكد هذه المشاركة على المكانة المرموقة للشركة كمطور عقاري رائد عالميًا، كما تبرز ثقة الأسواق العالمية، ومنها السوق المصري، بعلامتها التجارية، وهو ما يُظهر التزام داماك المتواصل بتعزيز حضورها العالمي وتقديم مشروعات عقارية تواكب تطلعات مختلف العملاء.

وفي إطار تعزيز حضورها في السوق المصري، أعلنت داماك العقارية مؤخرًا عن افتتاح مكتب تسويق جديد في القاهرة، بالتزامن مع إطلاق حملة ترويجية كبرى بالساحل الشمالي. هذه الخطوات تعكس الثقة الكبيرة في قوة وجاذبية السوق العقاري المصري، وتؤكد على أن مصر ستظل أحد الأسواق الاستراتيجية للشركة، حيث تتعاون داماك بالفعل مع أكثر من 150 شركة تسويق عقاري في مصر، مما يعزز من قدرتها على الوصول إلى شريحة واسعة من المستثمرين.

وحققت داماك العقارية إنجازًا استثنائيًا في ديسمبر 2024 ببيع أكثر من 3500 فيلا بقيمة 10 مليارات درهم إماراتي في 10 ساعات فقط، مما يعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها مشاريعها. كما تتعاون داماك مع أكثر من 50 علامة تجارية عالمية فاخرة، منها روبرتو كافالي، دي جريسوغونو، باراماونت، ترامب، وراديسون. قامت داماك بتسليم أكثر من 48,000 وحدة سكنية. وهي تعمل حاليًا على تطوير أكثر من 50,000 وحدة إضافية في مراحل مختلفة من التخطيط والبناء عبر أسواق متعددة، بما في ذلك الإمارات وقطر والعراق وأنغولا وجزر المالديف والولايات المتحدة الأمريكية. وفي أسواق دولية أخرى مثل السعودية والأردن ولبنان والمملكة المتحدة، حيث تهدف داماك إلي تقديم مشروعات عقارية تحمل بصمات الرفاهية والمعيشة الفاخرة على مستوى العالم.

