الشارقة: أعلن "منتدى الشارقة للاستثمار 2025" عن استضافة نخبة من أبرز العقول الاقتصادية ورواد الأعمال العالميين في دورته الثامنة، من بينهم محمد العريان، المستشار الاقتصادي الأول في "أليانز"، . وكودي سانشيز، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة Contrarian Thinking، وراج شماني، البودكاستر الأول في الهند وأحد أبرز المؤثرين في ريادة الأعمال الرقمية، وتنضم إليهم أميرة سجواني، العضو المنتدب في "داماك العقارية" والرئيسة التنفيذية لـ"بريبكو" وحَكم "شارك تانك دبي".

وتنعقد الدورة القادمة من المنتدى يومي 22 و23 أكتوبر الجاري في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، ضمن أجندة موحدة مع "مؤتمر الاستثمار العالمي"، تحت شعار "قيادة التحول العالمي: استثمار نحو مستقبل مرن ومستدام"، بـ أكثر من 95 متحدّث من كبار المسؤولين والخبراء والمستثمرين ، في ما يزيد على 160 فعالية في ظل التوقعات باستقطاب أكثر من 10 آلاف مشارك من مختلف دول العالم.

رؤية اقتصادية عالمية

ويُعد محمد العريان من أبرز الأصوات الموثوقة عالمياً في قضايا الأسواق والسياسات الاقتصادية، ويحل ضيفاً على المنتدى بخبرته الممتدة من قيادة شركة PIMCO إلى رئاسته لمجلس التنمية العالمي في عهد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما. وبفضل مكانته الفكرية وانخراطه في مؤسسات مرموقة مثل NBER وعضويته في مجالس إدارة شركات كبرى، يقدّم رؤى استشرافية تربط بين تقلبات الاقتصاد العالمي والسياسات المالية والتحولات الجيوسياسية. وقد اختير ضمن قائمة مجلة "فورين بوليسي" لأفضل 100 مفكر عالمي.

رائد المحتوى وثقافة الأعمال

ويُعرف راج شماني بأنه الصوت الريادي الأول في الهند، وأحد المؤثرين القلائل الذين نجحوا في تحويل المحتوى الرقمي إلى أداة فعّالة لبناء ثقافة ريادة الأعمال. تجاوزت مشاهداته 18 مليار مشاهدة، ويتابعه أكثر من 20 مليون شخص عبر منصات التواصل الاجتماعي، ليصبح منصة مُلهمة للشباب في مجالات النمو الشخصي، وبناء الثروات، والقيادة. ومن منابر عالمية كالأمم المتحدة ومدرسة لندن للاقتصاد، إلى تأسيس شبكة رائدة في صناعة المحتوى، يجسّد شماني روح الريادة الجديدة التي تنطلق من الشغف الفردي لتُحدث أثراً اقتصادياً واسعاً، وتُعيد تعريف النجاح بعيداً عن القوالب النمطية التقليدية.

فلسفة التمكين والعدالة

وتنطلق كودي سانشيز في مهمة لمساعدة مليون شخص على تحقيق الحرية المالية من خلال امتلاك مشروعات صغيرة مقاومة للأزمات والذكاء الاصطناعي. ومن خلال تأسيسها لشركة Contrarian Thinking، وكونها كاتبة مدرجة في قائمة نيويورك تايمز للأكثر مبيعاً، نجحت سانشيز في تحويل خبرتها العملية إلى أطر واضحة تساعد الأفراد على بناء الثروة وتحقيق استقلالهم المالي.

ويجسد حضورها في منتدى الشارقة للاستثمار 2025 دعوة لإعادة التفكير في نماذج الاستثمار والملكية، وكيف يمكن للابتكار في الأعمال الصغيرة أن يتحول إلى قوة اقتصادية كبرى تدعم استراتيجيات النمو وتفتح مسارات جديدة نحو اقتصاد أكثر مرونة واستدامة.

رؤية استثمارية لتمكين الشباب

كما تشارك في إثراء حوارات المنتدى سيدة الأعمال الإماراتية أميرة سجواني، العضو المنتدب في داماك العقارية، والمؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة بريبكو، وعضو لجنة تحكيم شارك تانك دبي. وتُعدّ سجواني من أبرز الشخصيات النسائية في مشهد ريادة الأعمال العقارية، حيث تمثل جيلاً جديداً من القيادات التي تمزج بين الابتكار والاستراتيجية في تطوير أنماط السكن الحديثة وتجارب المعيشة الفاخرة. كما تشتهر سجواني برؤيتها التي تعيد تعريف العلاقة بين العقار والرفاهية والاستدامة، وبالتزامها بتمكين النساء والشباب في القطاع.

حول منتدى الشارقة للاستثمار:

يُذكر أن مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر "استثمر في الشارقة" ينظم منتدى الشارقة للاستثمار منذ عام 2015، حيث رسخ المنتدى مكانته منصًة محوريةً على مستوى المنطقة لرصد تحولات المشهد الاستثماري العالمي، واستكشاف الفرص الناشئة في الاقتصاد الحديث والمستدام، ومواكبة توجهات رؤوس الأموال والأسواق. وقد نجح المنتدى، على مدى دوراته السابقة، في استقطاب نخبة من صنّاع القرار، والخبراء، والمستثمرين الدوليين، وطرح نقاشات استراتيجية تتقاطع مع أولويات التنمية في الشارقة ودولة الإمارات والعالم. ويأتي دمجه هذا العام مع منتدى الاستثمار العالمي ضمن رؤية تكاملية لتعزيز التأثير، وتوسيع نطاق الحوار، وخلق شراكات عابرة للقطاعات والحدود.

حول مؤتمر الاستثمار العالمي:

يُعد "مؤتمر الاستثمار العالمي" (WIC) الحدث الأبرز الذي تنظمه الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار منذ انطلاقه عام 1995، إذ يجمع تحت مظلته صناع القرار، وكبار المسؤولين، والمستثمرين الدوليين من أكثر من 100 دولة، بهدف مناقشة التوجهات الاقتصادية المؤثرة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، واستكشاف آفاق جديدة للتعاون والتكامل الاقتصادي، من خلال جلسات عامة ولقاءات وزارية رفيعة المستوى، وحوارات تجمع السفراء بوكلاء الاستثمار، إلى جانب فعاليات متخصصة للتواصل وبناء العلاقات بين مؤسسات القطاعين العام والخاص.

