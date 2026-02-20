[جدة - المملكة العربية السعودية] - أعلنت الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو) (تداول: 2270)، أن مجلس إدارتها وافق على توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، بما يؤكد التزام الشركة المستمر بتقديم قيمة مستدامة للمساهمين.

وبلغ إجمالي توزيعات الأرباح 255,677,016 ريال سعودي، سيتم توزيعها على 31,959,627 سهماً مستحقاً، بواقع 8 ريالات سعودية للسهم الواحد. ومن المقرر أن يتم توزيع الأرباح في 10 مارس 2026.

ويأتي هذا الإعلان في وقت سجلت فيه الشركة نتائج مالية إيجابية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، بعد أن حققت نمواً في الإيرادات، وتحسناً في الأداء التشغيلي، مع مواصلة ريادتها السوقية في فئات منتجاتها الأساسية.

ورغم التحديات في بيئة التشغيل، نجحت سدافكو في تحقيق أولوياتها لعام 2025، والمتمثلة في تحقيق نمو في أحجام المبيعات مع حماية وتعزيز حصتها السوقية.

وحققت الشركة نمواً أحادي الرقم في أحجام المبيعات عبر محفظة منتجاتها. وسجل المنتج الرئيسي للشركة، وهو الحليب طويل الأجل سعة 1 لتر، نمواً في الحجم بنسبة 14%. كما شهد منتجها الرائد في فئة الآيس كريم " ساندويتش السعودية " تسارعاً ملحوظاً، محققاً نمواً في حجم المبيعات يقارب 20% خلال النصف الثاني من العام الماضي 2025 في المملكة العربية السعودية.

وكان أداء الحصة السوقية قوياً بنفس المستوى، وبالمقارنة بين نهاية العام 2024 ونهاية العام 2025، سجلت سدافكو مكاسب كبيرة في الفئات الرئيسية، بواقع +550 نقطة أساس للحليب طويل الأجل بسعة 1 لتر، و+540 نقطة أساس للحليب بالنكهات، و+150 نقطة أساس للآيس كريم ("آي سي نيلسون" AC Nielsen، نوفمبر 2024 مقابل نوفمبر 2025).

وسجلت سدافكو إيرادات سنوية بلغت 2.99 مليار ريال سعودي، بزيادة قدرها 4.96% على أساس سنوي، ما يعكس قوة الطلب الاستهلاكي واستمرار التقدم في قنوات النمو الاستراتيجية. ويأتي هذا الأداء امتداداً للزخم المسجل في وقت سابق من العام، حيث بلغت إيرادات النصف الأول 1.56 مليار ريال سعودي، بزيادة 8.6% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

وارتفع الربح التشغيلي إلى 483.6 مليون ريال سعودي، بنمو نسبته 1.21%، مدعوماً بالتنفيذ المنضبط والتركيز التشغيلي. كما ارتفع إجمالي الدخل الشامل العائد إلى المساهمين بنسبة 1.73% ليصل إلى 489.5 مليون ريال سعودي، ما يعكس قدرة الشركة على الحفاظ على ربحية قوية مع مواصلة الاستثمار في النمو المستقبلي.

وبلغ صافي الربح للنصف الأول 243.8 مليون ريال سعودي، فيما وصل صافي الربح للأشهر التسعة الأولى إلى 428.31 مليون ريال سعودي، بما يؤكد متانة الأداء الربحي على مدار العام.

واستند الأداء إلى زخم قوي في القنوات ذات النمو المرتفع، حيث ارتفعت مبيعات التجارة الإلكترونية بنسبة 54.9%، ونمت مبيعات قطاع التموين الغذائي بنسبة 38.4%، فيما زادت مبيعات التصدير بنسبة 26.0%. كما واصلت سدافكو توسيع حضورها الدولي عبر دخول أسواق تصدير جديدة، في حين حققت عمليات "مليكوما" Mlekoma نمواً في المبيعات بنسبة 29.8% على أساس سنوي، ما يعزز فوائد استراتيجية التوسع الدولي للشركة.

وحافظت الشركة على ريادتها في الفئات الرئيسية، مع احتفاظها بحصص سوقية بلغت 58.4% في الحليب طويل الأجل، و51.3% في معجون الطماطم، و30.5% في الآيس كريم. وساهم هامش الربح الإجمالي الصحي البالغ 31.1% في دعم مستوى ربحية إجمالي بلغ 15.9%، ما يعكس قوة محفظة منتجات سدافكو ومرونتها التشغيلية.

وفي تعليقه على النتائج، قال باتريك ستيلهارت، الرئيس التنفيذي لشركة سدافكو: "يعكس أداؤنا في العام الماضي 2025 قوة استراتيجيتنا، إضافة إلى الانضباط في تنفيذ فرق العمل عبر مختلف قطاعات الشركة. ومن خلال تسريع النمو في القنوات الواعدة، وتوسيع حضورنا الدولي، وتعزيز ريادتنا في الفئات الأساسية، نواصل بناء شركة أكثر مرونة وجاهزية للمستقبل. وسنظل ملتزمين بتحقيق نمو مستدام وقيمة طويلة الأجل لمساهمينا".

عن الشركة السعودية للألبان والأغذية (سدافكو):

سدافكو شركة مدرجة في السوق المالية وتنتج منذ عام 1976 منتجات ألبان وأغذية عالية الجودة تحت العلامة التجارية «سعودية». وتُعد سدافكو واحدة من الشركات الرائدة في المملكة العربية السعودية في إنتاج معجون الطماطم والآيس كريم والحليب.

يقع المقر الرئيسي لسدافكو في جدة، وتدير الشركة عمليات البيع والتوزيع عبر 24 موقعًا داخل المملكة العربية السعودية، إضافة إلى حضورها في دول مجلس التعاون الخليجي، مع تصدير منتجاتها إلى أسواق مختارة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

