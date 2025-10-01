دبي، الإمارات العربية المتحدة– تشارك شركة شورفلو في المعرض الأكبر على مستوى المنطقة في مجال الاستدامة والتقنيات النظيفة (ويتيكس 2025)، حيث ستعرض أحدث ابتكاراتها في إدارة الطاقة والمياه الذكية. وتستغل الشركة هذا الحدث لإبراز كيفية توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وحلول إنترنت الأشياء (IoT) المتقدمة لدعم الأفراد والشركات والجهات الحكومية في ترشيد استهلاك الموارد، والمساهمة في تحقيق أهداف الاستدامة.

وخلال مشاركتها في المعرض لهذا العام، تكشف شورفلو عن أحدث مبتكراتها من حزم الأجهزة الذكية والمنصات التحليلية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، والمصممة لمراقبة وتحسين استهلاك المياه والغاز والكهرباء.

وقال سيباستيان دوي، الرئيس التنفيذي لشركة شورفلو: "يُعد معرض ويتيكس أحد أهم المنصات في المنطقة لعرض الابتكار في مجالات الاستدامة، كما أننا نعتبره فرصة لتسليط الضوء على جهود شورفلو الرامية الى اعادة صياغة مفاهيم كفاءة الطاقة والمياه، اذ أن الحلول التي نقدمها لا تقتصر على المراقبة وحسب، بل تتجاوز ذلك الى توفير تحليلات قائمة على بيانات من شأنها أن تمكّن المستخدمين من اتخاذ قرارات أذكى، والحفاظ على الموارد، والمساهمة في مستقبل أكثر خضرة."

وتتماشى مشاركة شورفلو مع استراتيجية الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، ومع الجهود العالمية لدعم الاستدامة، ومن خلال توفير تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلّم الآلي التي تطورها الشركة، فهي تتيح إمكانية:

الكشف المبكر عن تسرب المياه والحد من هدر الطاقة .

تحليل أنماط الاستهلاك لتحديد فرص التوفير في المنازل والمباني التجارية .

الصيانة التنبؤية وإشعارات الكفاءة التي تقلل التكاليف وتطيل عمر البنية التحتية .

تمكين أسلوب حياة صديق للبيئة من خلال التغذية الراجعة الفورية والتوصيات الذكية .

وسيتمكّن زوار معرض ويتيكس من التعرف عن قرب على ابتكارات شورفلو من خلال جناحها في المعرض، حيث ستُقدَّم عروضا حيّة توضح كيف يُحدث الذكاء الاصطناعي تحولاً في الطريقة التي تدير بها المجتمعات استهلاك الطاقة والمياه.

وتؤكد شورفلو أن مشاركتها في ويتيكس لا تقتصر على عرض التكنولوجيا وحسب، بل تهدف أيضاً إلى بناء شراكات مع شركات المرافق ومزوّدي الطاقة والمدن الذكية والمؤسسات الأكاديمية والبحثية والشركاء الصناعيين، بما يسهم في تسريع تبني الحلول المستدامة على نطاق واسع داخل المنطقة وخارجها.

عن شورفلو

شورفلو هي شركة بحث وتطوير مقرها الإمارات، متخصصة في حلول إنترنت الأشياء (IoT) المدعومة بالذكاء الاصطناعي لإدارة الطاقة، وهي تركّز على الابتكار والاستدامة وتمكين المستهلكين، من خلال تطوير أنظمة مراقبة متقدمة تجمع بين الأجهزة والبرمجيات وتقنيات التعلّم الآلي، لمساعدة المنازل والشركات والجهات الحكومية على خفض الاستهلاك وتقليل التكاليف وتعزيز أسلوب حياة صديق للبيئة.

