دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: شاركت "سمارت"، الرائدة عالمياً في مجال التنقل الحضري، من خلال وكيلها المعتمد في دولة الإمارات العربية المتحدة: مجموعة عبد الواحد الرستماني، في معرض "ويتيكس" للاستدامة والطاقة النظيفة الأضخم من نوعه في المنطقة. وكان المعرض، الذي نظّمته هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، قد أقيم في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 30 سبتمبر إلى 2 أكتوبر 2025.

وخلال "ويتيكس"، كشفت "سمارت" عن مجموعة مركباتها الكهربائية الفاخرة من الجيل التالي، ومن ضمنها طرازات "برابوس" عالية الأداء، واستعرضت دور علامتها التجارية في إعادة طرح وتعريف مفهوم التنقل الحضري المستدام وأهميته في مواكبة احتياجات المدن الحديثة.

وقال روبرتو كولوتشي، مدير المركبات الكهربائية في مجموعة عبد الواحد الرستماني، "تُمثل مشاركتنا في معرض "ويتيكس" إنجازاً فريداً من نوعه، إذ إنها تمكننا من استعراض دور "سمارت" في طرح وتعريف مفهوم المركبات الكهربائية الفاخرة، وذلك من خلال الجمع بين الأداء والابتكار والاستدامة." وأضاف بالقول، "من خلال عرض طرازات مركباتنا الكهربائية، بما فيها تشكيلة مركبات "برابوس" عالية الأداء، فنحن نسعى إلى تأكيد التزام "سمارت" بتوفير تقنيات متطورة مُصممة خصيصاً لسوق الإمارات العربية المتحدة. وأود الإشارة إلى أن مشاركتنا هذه تتماشى كلياً مع استراتيجية الإمارات لتحقيق انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، كما أنها تُبرز رؤيتنا المشتركة لمستقبل أكثر استدامةً واخضراراً."

وفي إطار الحدث، شارك كولوتشي في اثنتين من جلسات النقاش التفاعلية، الأولى، بعنوان "تعزيز النقل الأخضر: مستقبل المركبات الكهربائية والبنية التحتية للشحن"، فيما أقيمت الجلسة الثانية تحت عنوان: "توسيع نطاق التنقل النظيف - البنية التحتية، والسياسة، والقطاع". وقد أثرى كولوتشي النقاش من خلال طرح رؤى وتصورات ثاقبة حول تطور قطاع المركبات الكهربائية، وسلّط الضوء على دور المركبات الذكية في تشكيل ملامح التنقل الحضري، مؤكداً على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لإنشاء منظومة شحن فعالة وراسخة

يُعدّ معرض "ويتيكس"، الذي نظّمته هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، المنصّة الأهم في الشرق الأوسط في مجال الابتكار المستدام. وقد استقطب الحدث أكثر من 2000 عارضاً و80 ألف زائراً من جميع أنحاء العالم. ويدعم "ويتيكس" أهداف الاستدامة الطموحة لدولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك مبادرة استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2025 واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2025. وتمثل مشاركة "سمارت" في "ويتيكس" إنجازاً استراتيجياً يعكس التزامها بتطوير حلول التنقل الكهربائي التي تتماشى مع رؤية الإمارات لمستقبل مستدام.

إن حضور "سمارت" في "ويتيكس" يُبرز دورها في دعم تحول دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة والتقنيات المستدامة. وسيحظى الزوار بإمكانية تجربة مجموعة مركبات "سمارت" الكهربائية الكاملة، المصممة لتجمع بين الامتياز في تصميم مرسيدس بنز، والابتكار في المركبات الكهربائية الذكية، فضلاً عن اكتشاف المزايا التي تجعل مركبات "سمارت" الحل الأمثل لمواكبة متطلبات الحياة الحضرية المتمثلة في: التصميم المدمج، والأداء الرشيق، وتقنيات الاتصال المتقدمة، والقيادة الخالية من الانبعاثات.

ومن خلال مشاركتها في معرض "ويتيكس"، تسعى "سمارت" إلى إبراز دور المركبات الكهربائية ذات التوجه الحضري وعديمة الانبعاثات والمتطورة تقنياًً، في تسريع وتيرة التحول المستدام في المنطقة. وفي ظل سعي المدن حول العالم إلى خفض الانبعاثات وتحسين جودة الهواء، تقدم مركبات "سمارت" الكهربائية حلاً عملياً وعصرياً وتطلعياً لسكان المدن الحديثة.

عن "سمارت "

منذ انطلاق العلامة التجارية في التسعينيات، حافظت "سمارت" على رؤيتها المتمثلة في استكشاف أفضل الحلول لمستقبل التنقل الحضري. وفي أواخر العام 2019، أعلنت شركتا "مرسيدس بنز إيه جي" و"مجموعة زيجيانج جيلي القابضة" رسمياً عن تشكيل مشروعهما المشترك للعلامة التجارية "سمارت".

وبعد إجراء تجديد شامل لعلامتها التجارية ومنتجاتها ونهج أعمالها، تمكّنت "سمارت" من تحقيق الأهداف الاستراتيجية المحددة لمرحلتها الخمسية الأولى (2019-2024) بنجاح. والتزاماً منها باستراتيجية التطوير العالمية "الصين وأوروبا، موطن مزدوج"، سرعان ما أصبحت "سمارت" علامة تجارية رائدة في مجال المركبات الكهربائية الذكية الفاخرة. وتمتلك "سمارت" الآن مجموعة واسعة من المنتجات، وتتواجد في ما يقرب من ٤٠ دولة ومنطقة حول العالم. وفي إطار خططها لعام ٢٠٢٥، تسعى "سمارت" أيضاً إلى تعزيز عملياتها التجارية الدولية.

نبذة عن مجموعة عبد الواحد الرستماني

تُعتبر مجموعة عبدالواحد الرستماني واحدة من أبرز المجموعات متعددة القطاعات والأسواق وأكثرها تطورًا في منطقة الشرق الأوسط، حيث تتمتع بتاريخ عريق يمتد لأكثر من سبعين عامًا. يعمل لدى المجموعة حوالي 3000 موظفاً، وتقدم خدماتها لشريحة واسعة من العملاء التي تشمل ما يزيد على 155,000 فرد و24,000 شركة. وتغطي أعمال المجموعة نطاقاً متنوعاً من القطاعات الرئيسية، مثل التنقل، العقارات، الخدمات اللوجستية، نمط الحياة، حلول الإضاءة، السفر، التكنولوجيا الزراعية، والتغليف المستدام.

لا تركز مجموعة عبد الواحد الرستماني فقط على تلبية احتياجات الحاضر، بل تضع نصب أعينها دعم الأجيال القادمة. فهي تكرس جهودها لبناء مشاريع ملهمة تعزز حياة كل جيل، وتسعى لتحقيق تأثير إيجابي ودائم في مجالات الأعمال والمجتمع والبيئة. مسترشدة بقيمها العميقة، تواصل المجموعة مواكبة التطورات المستقبلية، لتقديم مساهمة فعّالة نحو بناء عالم أكثر ازدهارًا واستدامة.

-انتهى-

#بياناتشركات