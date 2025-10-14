دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: تُشارك شركة هواوي في فعاليات معرض جيتكس جلوبال 2025، أحد أبرز التجمعات التقنية على مستوى العالم، والذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 13 حتى 17 أكتوبر الجاري. وتحت شعار "الذكاء الشامل" (All Intelligence) ستعرض الشركة - باعتبارها الراعي البلاتيني للمعرض – أحدث ابتكاراتها في مجالات الشبكات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وحلول التخزين، والأمن السيبراني، والحوسبة السحابية وغيرها، لتؤكد هواوي التزامها المتواصل بتطوير البنية التحتية الذكية، وتعزيز مكانتها كشريك مفضل في مسيرة التحول الرقمي. وخلال المعرض، ستتواصل هواوي مع العملاء، والشركاء، وصنّاع القرار، وقادة التكنولوجيا، لتبادل الأفكار واستكشاف سبل التعاون من أجل تسريع التحول الذكي في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.

ويمتد جناح هواوي على مساحة 1200 متر مربع، ويتضمن خمسة أقسام رئيسية هي: تسريع التحول الذكي في القطاعات الصناعية، ركن الشركاء، هواوي كلاود، مركز البيانات الذكي، والحرم الجامعي الذكي. وسيحظى الزوار بفرصة التفاعل مع العروض التقنية التفاعلية المبتكرة، واستكشاف نماذج استخدام واقعية، إلى جانب التعرف على أفضل الممارسات التي تسهم في تشكيل مستقبل الذكاء الاصطناعي في القطاعات المختلفة.

وفي هذا السياق، قال فيليب جان، رئيس شركة هواوي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: "يشهد العالم اليوم تطورًا غير مسبوقا في مجالي الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية، ما يُعيد تشكيل الصناعات ويُوسع آفاق الإمكانات المستقبلية. إن هدفنا هو تمكين جميع القطاعات من الوصول إلى هذه التقنيات المتقدمة والاستفادة منها بشكل عملي. وفي دورة العام الحالي من معرض جيتكس جلوبال 2025 ، تجاوزنا مرحلة النظريات البحثية لنقدم رؤية عملية لمستقبل الذكاء الاصطناعي، من خلال توفير بنية تحتية متينة وموثوقة، تمكن الشركات من تبني حلول الذكاء الاصطناعي بثقة، وتحويلها إلى ابتكارات واسعة النطاق. وعبر تعاوننا الوثيق مع العملاء والشركاء، نعمل على تحويل هذه القدرات إلى حلول عملية تُسهم في تسريع التقدم الصناعي وتعزيز منظومات الابتكار في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى."

تمكين الصناعات: استعراض الابتكارات وبناء الشراكات الاستراتيجية

تستعرض هواوي أكثر من 80 حلاً مبتكرًا و40 عرضًا تفاعليًا ضمن جناحها في المعرض، لتقدم مجموعة واسعة من التقنيات الرائدة مثل شبكة Xinghe للذكاء الاصطناعي، وحلول الجيل الجديد من تقنيات الألياف الضوئية، وحلول تخزين البيانات عبر منصات البيانات الذكية (AI Data Lake)، إضافة إلى منصات السحابة الأصلية المُعززة بالذكاء الاصطناعي، وجميعها صُممت لتكون الركيزة الأساسية لبناء أنظمة ذكاء اصطناعي قابلة للتوسع. وتُطبّق هذه التقنيات ضمن حلول موجهة للقطاعات المختلفة مثل الخدمات العامة، والخدمات الحكومية، والقطاع المالي، والنقل، والنفط والغاز، والطاقة الكهربائية، والتعليم. مما يُساهم في تمكين المدن الذكية، وتحسين كفاءة مراكز البيانات المالية، ودعم اختبارات شبكات الطاقة بالذكاء الاصطناعي، وأتمتة العمليات الصناعية، بما يدعم الابتكار المستدام والتحول الذكي في مختلف المجالات.

وقال ألين تانغ، رئيس قسم تسويق حلول تقنية المعلومات والاتصالات لدى هواوي في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: "من أجل تسريع التحول الرقمي على المستوى الوطني، سنكشف عن إطار العمل GovTech 1.0، وهو مخطط استراتيجي يهدف إلى تسريع عملية تحديث القطاع الحكومي. وستوفر هواوي تصميمًا متكاملًا للحلول عالية المستوى بالإضافة إلى عروض مخصصة للهيئات الحكومية، وذلك بالاعتماد على أربع ركائز أساسية هي: ذكاء التطبيقات، وتكامل البيانات، وتوحيد المنصات، وتوسيع نطاق الشبكات عريض النطاق."

وفي حين يُعد التعاون أحد الركائز الأساسية في استراتيجية هواوي، فإنها - في إطار مشاركتها بمعرض جيتكس جلوبال 2025 - تؤكد التزامها ببناء منظومة شراكة قائمة على مبدأ المنفعة المتبادلة، من خلال إطلاق أكثر من 20 حلاً جديدًا بصناعة الذكاء الاصطناعي، إلى جانب 30 منتجًا جديدًا مخصصًا للشركات الصغيرة والمتوسطة. كما ستُقدم الشركة منطقة الشركاء، إلى جانب سياسات جديدة تحت مسمى (Accelerated Growth Partner) تهدف إلى تمكين الموزعين وشركاء الحلول التقنية، وتعزيز فرص نموهم في بيئة رقمية سريعة التطور. وتستضيف هواوي أكثر من 100 جلسة متخصصة بقيادة نخبة من الخبراء، تشمل خمس كلمات رئيسية، و18 منتدى قطاعيًا، و23 جلسة حوار مفتوحة، تهدف جميعها إلى تبادل المعرفة وتعزيز التعاون في مجالات رئيسية مثل الأمن السيبراني والطاقة الرقمية والابتكار المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

وبصفتها الراعي الرئيسي لـ"GITEX Cyber Valley"، أكبر حدث للأمن السيبراني الذي ينظمه مجلس الأمن السيبراني لدولة الإمارات العربية المتحدة، وستقدم هواوي رؤيتها المتكاملة لتأمين البنية التحتية الرقمية وحماية العصر الذكي. ويُعقد ضمن هذه الرؤية كلمة رئيسية يلقيها شون يانغ، مدير مكتب هواوي العالمي للأمن السيبراني وحماية خصوصية المستخدم، بعنوان "تعزيز أمن البنية التحتية للبيانات والذكاء الاصطناعي وحماية منظومة الذكاء الشامل"، وذلك على منصة GITEX Cyber Stage في 14 أكتوبر. وستسلط الجلسة الضوء أيضًا على محفظة هواوي المتقدمة من حلول الأمن السيبراني المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومن ضمنها حلول Xinghe الذكية بنظام SASE، المصممة لحماية المؤسسات في ظل بيئة تهديدات رقمية متزايدة التعقيد، وضمان أمن واستقرار التحول نحو الذكاء الشامل.

وفي تعليقه على أهمية الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي، قال شون يانغ، مدير مكتب هواوي العالمي للأمن السيبراني وحماية خصوصية المستخدم: "مع التوسع المتسارع لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، تتنامى وتتطور المخاطر والتهديدات السيبرانية المحيطة بها بوتيرة مماثلة. وفي هواوي، نركز على مساعدة المؤسسات في تعزيز أمن البنية التحتية لبياناتها وأنظمة الذكاء الاصطناعي من خلال حوكمة قوية، وإجراءات تقنية متقدمة، وتطبيق أفضل الممارسات المعتمدة في مجال الأمن السيبراني. ومن خلال دمج الذكاء الاصطناعي في منظومات الأمن السيبراني ذاتها، نسعى إلى بناء أنظمة آمنة وموثوقة وقادرة ومرنة، بما يمكّن المؤسسات من تحقيق النمو الرقمي باستدامة. وتلتزم هواوي بالتعاون مع شركائها في المنظومة العالمية لبناء مستقبل ذكي، آمن، وشامل للجميع."

تعزيز الذكاء الاصطناعي عبر مجالات الاتصال والسحابة والتعليم

و في قطاع مُشغلي الاتصالات، تواصل هواوي تعاونها مع مزودي هذه الخدمات حول العالم لدفع مسيرة الاتصال الذكي إلى آفاق جديدة. وبحلول نهاية عام 2024، تجاوز عدد مستخدمي شبكات الجيل الخامس (5G) حول العالم 2.1 مليار مستخدم، مدفوعًا بالنمو المتسارع في الشبكات العامة والخاصة التي تعزز الإنتاجية والكفاءة في مختلف القطاعات. كما تعمل الشركة على نشر شبكات الجيل الخامس والنصف 5.5G ، التي تتيح تقديم خدمات جديدة قائمة على التجارب التفاعلية مثل البث المباشر، والألعاب الإلكترونية، والسفر للأعمال. وخلال فعاليات معرض جيتكس جلوبال 2025، تستضيف هواوي منتدى التحول الرقمي للأعمال (B2B Digital Transformation Forum)، الذي سيركز على الدور الذي يلعبه الذكاء الاصطناعي للشبكات، وشبكات الذكاء الاصطناعي، في تشكيل مستقبل الاتصالات الذكية المتكاملة.

ويُمثل التعليم الذكي محورًا رئيسيًا آخر في مشاركة هواوي خلال معرض جيتكس جلوبال 2025، حيث ستنظّم الشركة منتدى التعليم الذكي (Smart Education Forum) في 14 أكتوبر، والذي سيناقش دور الذكاء الاصطناعي في إحداث نقلة نوعية في قطاع التعليم، مع تسليط الضوء على الاستراتيجية الخاصة بشركة هواوي لبناء منظومة تعليمية ذكية، واستعراض برنامج التحول الرقمي في التعليم الهادف إلى تسريع رحلة التحول الذكي في القطاع. وفي إطار التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، تسعى هواوي إلى تعزيز التعليم الشامل والمنصف والذكي، مدعومًا بالابتكار والشراكات العالمية، بما يسهم في تمكين الأجيال القادمة من اكتساب مهارات المستقبل.

تُقام فعاليات معرض جيتكس جلوبال 2025 في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 13 إلى 17 أكتوبر 2025. وتدعو هواوي جميع الزوار والمشاركين إلى زيارة جناحها في القاعة رقم 22 لاستكشاف أحدث ابتكاراتها والتفاعل مع فريق خبرائها العالميين للتعرّف عن قرب على رؤيتها لمستقبل الذكاء الشامل.

نبذةٌ عن "هواوي"

"هواوي" هي شركة عالمية رائدة في توفير البنى التحتية والأجهزة الذكية لتقنية المعلومات والاتصالات تأسست عام 1987. ندير أعمالنا اليوم في أكثر من 170 دولة ومنطقة في العالم من خلال أكثر من 208,000 موظف، ونخدم أكثر من 3 مليار شخص حول العالم.

تتمثل رؤيتنا بإيصال الرقمنة للأفراد والمنازل والشركات لبناء عالم ذكي مترابط بالكامل، وذلك من خلال توفير الاتصال في كل مكان وتعزيز المساواة في الوصول إلى الشبكات؛ وتوفير خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي لجميع أنحاء العالم لتزويدكم بقوة حاسوبية فائقة أينما كنتم ومتى أردتم؛ وبناء منصات رقمية تساعد جميع القطاعات والمؤسسات على تعزيز مرونتها وكفاءتها؛ وتغيير مفهوم تجربة المستخدم بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي لتناسب الاحتياجات الخاصة لكل فرد وفي مختلف جوانب حياته، سواء في المنزل أو المكتب أو أثناء التنقل.

