أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: تستعرض شركة سيمنس موبيليتي حلولها المبتكرة في مجال السكك الحديدية من خلال مشاركتها في المعرض والمؤتمر العالمي للسكك الحديدية والنقل والبنية التحتية "جلوبال ريل 2025" المنعقد في أبوظبي، لتسلط الضوء على دور تقنياتها في توسيع نطاق الشبكات السككية، ودفع عجلة التحول الرقمي، وتعزيز الترابط الإقليمي. كما تُؤكد الشركة عبر مشاركتها في هذا الحدث الدولي الهام على دورها الرائد في ابتكار حلول تنقل ملائمة للظروف الصحراوية، ودعم مستقبل النقل المستدام في المنطقة.

ويشارك في المؤتمر مسؤولون تنفيذيون ورواد فكر من شركة سيمنس موبيليتي رؤاهم حول النقل السككي المستدام والمريح والفعال من حيث التكلفة. وفي هذا السياق، يقدم مايكل بيتر، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس موبيليتي، لمحة عن مستقبل السكك الحديدية عالية السرعة، بينما يتناول ليون سوليير، الرئيس التنفيذي لقطاع المشروعات الكبرى، ولمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في سيمنس موبيليتي، الاستراتيجيات التعاونية لأصحاب المصلحة لضمان نجاح مشاريع السكك الحديدية عالية السرعة.

بدوره، يناقش أيمن عاشور، الرئيس التنفيذي لقطاع المشروعات الكبرى لشركة سيمنس موبيليتي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وشركة سيمنس موبيليتي في الإمارات العربية المتحدة، تقنيات الجيل القادم للتنقل عالي السرعة. ويتناول خبراء سيمنس موبيليتي خلال المؤتمر، التطبيقات المدعومة بالذكاء الاصطناعي للبنية التحتية للسكك الحديدية، بالإضافة إلى تطور أنظمة التحكم في القطارات القائمة على الاتصالات باستخدام تقنية الحوسبة السحابية، وأحدث الحلول المبتكرة لعربات القطارات.

وأكد أيمن على التزام سيمنس موبيليتي بتوفير حلول سكك حديدة مستدامة، تستند إلى جهود التوسع الحضري والرقمنة والعولمة والتغيرات الديموغرافية. كما أشار إلى سعي الشركة للتخفيف من آثار تغير المناخ ونضوب الموارد من خلال تسريع جهود تقليل الانبعاثات الكربونية والتحول الرقمي عبر سلسلة القيمة في قطاع التنقل.

وأضاف أيمن: "نحن نؤمن بأن السكك الحديدية عالية السرعة قادرة على أن تلعب دوراً مهماً كحافزٍ للتنمية الوطنية، لا سيما مع مواءمتها مع الرؤى الوطنية لدول المنطقة، مثل استراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة للوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050. ونحن اليوم، نتطلع قدماً إلى التعاون مع شركائنا وعملائنا لتقديم أول حلول للقطارات عالية السرعة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتعكس مشاركتنا في معرض جلوبال ريل 2025 في أبوظبي حماسنا وتطلعنا هذا، والتزامنا القوي بتطوير التنقل".

وتستضيف شركة قطارات الاتحاد معرض جلوبال ريل في الفترة من 30 سبتمبر إلى 2 أكتوبر في مركز أدنيك بأبوظبي، تحت شعار "قيادة مستقبل النقل والترابط العالمي". ويستضيف هذا المنتدى الدولي، الذي يسلط الضوء على دور السكك الحديدية في توسيع وتعزيز النقل المستدام، أكثر من 20 ألف متخصص يُسهمون في تشكيل منظومات النقل العالمية من أكثر من 100 دولة، وبمشاركة أكثر من 200 جهة عارضة.

ويحظى زوار جناح سيمنس موبيليتي رقم 4B50 بفرصة للتواصل والتفاعل مباشرة مع خبراء متخصصين ومعرفة كيف تُعيد التقنيات المتقدمة التي تقدمها الشركة تعريف الإمكانات المتاحة في ظل الظروف البيئية القاسية في المنطقة. وتقدم سيمنس موبيلتي، تحت شعار "نُحدث نقلة نوعية في قطاع النقل بالسكك الحديدية في الإمارات"، أحدث حلولها المبتكرة لضمان استدامة وراحة وفعالية حركة السكك الحديدية. ومن هذه الحلول: قطار "فيلارو نوفو" فائق السرعة، ونظام التشخيص Railigent X، ونظام التشغيل الآلي للقطارات عبر نظام التحكم الأوروبي في القطارات (ATO over ETCS) ونظام الإشارات Signaling X، ونظام التحكم Trainguard MT، ونظام Sqills S3 Passenger، وحل التنقل كخدمة (MaaS) ومنصة Siemens Xcelerator.

جدير بالذكر أن شركة سيمنس موبيليتي قدمت مساهمة كبيرة في تطوير قطاع السكك الحديدية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وقد كان للشركة دورٌ محوري في تحقيق العديد من الإنجازات الرائدة إقليميًا وعالميًا، مثل تنفيذ أول منظومة من المستوى الأول لنظام التحكم الإلكتروني في القطارات (ETCS) في دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2008 في خط الدمام-الرياض، بالمملكة العربية السعودية، وأول خط قطار خفيف وثالث خط قطار خفيف بدون سكك حديدية في العالم في عام 2019 في المدينة التعليمية في قطر. كما لعبت سيمنس موبيليتي دورًا محوريًا في بناء شبكة السكك القطارات عالية السرعة في مصر، وتنفيذ أول منظومة لإشارات السكك الحديدية العابرة للحدود بين الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان.

