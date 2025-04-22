عقدُ شراكةٍ استراتيجيةٍ بين مجموعة أبوظبي للاستثمار ومقاطعة هاينان الصينية، وإنشاءُ صندوقٍ استثماري

زايد بن عويضة يُخاطب الاحتفالَ الرسميَّ للحدثِ العالمي

زايد بن عويضة يُحذر من تداعياتِ حربِ التعريفاتِ الجمركية، وآثارِها على الشرائحِ الضعيفةِ بالمجتمعات

هاينان – الصين: قامت الحكومة الصينية بتقديم دعوة رسمية لمجموعة أبوظبي للاستثمار (ADIG) للمشاركة في فعاليات مؤتمر تعزيز الاستثمار الصناعي العالمي 2025 لمنطقة التجارة الحرة في هاينان، والذي يُنظم تحت شعار: “تقاسم الفرص المفتوحة من أجل حياة أفضل”، ويُشارك فيه أكثر من 1700 شركة من 71 دولة ومنطقة، تعرض أكثر من 4100 علامة تجارية عالمية.

وعقب الكلمة الترحيبية لنائب الرئيس الصيني بالوفود المشاركة، خاطب الاحتفال الرسمي لهذا الحدث العالمي المهم سعادة زايد بن راشد بن عويضة القبيسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة (ADIG)، مُعرباً عن شكره للحكومة الصينية على الدعوة الكريمة التي تلقاها للمشاركة في فعاليات إكسبو الصين، وقدم سعادته أمام الحضور شرحاً وافياً حول نشأة وتطور مجموعة أبوظبي للاستثمار (ADIG) ومجالات عملها، والدور الرائد الذي تقوم به المجموعة منذ تأسيسها في عام 1958 في دعم الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات، والدور الرائد لمؤسسها الشيخ راشد بن عويضة القبيسي في تأسيس ونهضة دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكداً أن مجموعة (ADIG) من أهم وأكبر مؤسسات القطاع الخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقد أثمرت المشاركة الفعالة لمجموعة أبوظبي للاستثمار في إكسبو الصين عن الإعلان عن شراكة استراتيجية بين مجموعة أبوظبي للاستثمار (ADIG) ومقاطعة هاينان بجنوب الصين، للتعاون في مختلف المجالات.

1- تجربة الإمارات المتميزة في التنمية:

واستعرض سعادة زايد بن راشد بن عويضة القبيسي في كلمته

تجربة الإمارات العربية المتحدة المتميزة في التنمية الاقتصادية الشاملة.

كما تطرق سعادته لنموذج إمارة دبي، التي تُعد واحدة من أكثر وجهات السفر جذباً للزائرين من جميع أنحاء العالم، بفضل تطورها الحضاري، وابتكاراتها المستقبلية التي تضعها في مقدمة مدن العالم. وقال إن دبي ركزت على المناطق الحرة المتخصصة، واستضافة المعارض الدولية، بالتزامن مع تطوير الخدمات، وتوفير بنية تحتية قوية، أدت إلى ازدهار الاقتصاد، ووضعت دبي على رأس وجهات التجارة والسياحة الدولية.

2- الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية:

وتطرق سعادة زايد بن راشد بن عويضة القبيسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة أبوظبي للاستثمار (ADIG)، إلى الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، والتي بدأت بكارثة التعريفات الجمركية التي أدت إلى انهيار أسواق المال العالمية، وخسارة السوقين الأمريكي والصيني لحوالي 7 ترليونات دولار لكل منهما، أي بإجمالي مبلغ 14 ترليون دولار. وقال إن انهيار الأسواق العالمية يعتبر قنبلة نووية اقتصادية.

وحذر من تفاقم الأزمة المالية العالمية، بقوله: إذا كانت هذه بداية الأزمة، فكيف ستصبح خلال سنة من الآن؟ ووصفها بأنها كارثة لم تحدث حتى خلال الأزمة المالية العالمية التي حدثت في عام 2008، بل لم تحدث منذ كارثة الكساد العظيم قبل مائة سنة، في عام 1928.

ودعا إلى التحرك العاجل، واتخاذ تدابير فعالة تحد من آثار وتداعيات الأزمة على الشرائح الضعيفة وسط المجتمعات.

واستطرد بن عويضة قائلاً: لا يصلح التركيز على أكثر أنواع التكنولوجيا تطوراً وترك أصحاب الدخول المحدودة دون اعتبار لمعاناتهم، بل يجب تقديم الدعم اللازم لهم، فهم الذين سيكونون السوق المحرك للاقتصاد في مثل هذه الظروف والأوقات العصيبة، خاصة أن أصحاب الدخول المحدودة يشكلون القوة الشرائية الأساسية، لأنهم لا يطلبون غير احتياجاتهم الأساسية، ولا يلقون بالاً للكماليات أو آخر تطورات التكنولوجيا، والتي لن تجد من يشتريها عند انهيار الطلب وزيادة العرض، الذي يحدث عادة نتيجة مثل هذه الأزمات غير المسبوقة.

3- فرصة تاريخية سانحة للصين والإمارات:

وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة أبوظبي للاستثمار (ADIG) ضرورة الاستفادة من دروس الأزمة التي خلفتها الحرب الاقتصادية المشتعلة الآن بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، بسبب التعريفات الجمركية، وقال إن العديد من الفرص الاستثمارية تبرز وسط كل أزمة أو كارثة، مشيراً إلى أن الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية هي فرصة تاريخية للصين والإمارات لتوسيع التعاون في مجالات الاستثمار المتعددة، حيث إن الشركات والقوى الإنتاجية في الصين حجمها أكبر من السوق الصيني، كما أن الاستثمارات الإماراتية أكبر من أن تستوعبها دولة الإمارات، لذا، فهي فرصة نادرة لبكين وأبوظبي للتعاون وترسيخ الشراكة الاستراتيجية في مجالات الاستثمار داخل الصين، وفي مختلف الأسواق الناشئة حول العالم، للاستفادة من تلك الأسواق وتحريك اقتصاداتها خلال هذه الفترة العصيبة، وبالتالي إعادة تشكيل خريطة الاقتصاد العالمي والتحالفات الدولية.

وفي ختام كلمته، أعرب سعادة الرئيس التنفيذي لمجموعة أبوظبي للاستثمار عن تطلعه لدعم هاينان كمركز اقتصادي عالمي، كما تعهد بمواصلة مساعي المجموعة لتحويل التحديات إلى فرص للتنمية المستدامة.

4 – شراكة استراتيجية بين مجموعة أبوظبي للاستثمار ومقاطعة هاينان

وفي إطار التعاون المستمر بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية، والعلاقات الراسخة بين البلدين الصديقين، تم الإعلان عن شراكة استراتيجية بين مجموعة أبوظبي للاستثمار (ADIG) ومقاطعة هاينان بجنوب الصين، للتعاون في مختلف المجالات، كما تم الاتفاق على تأسيس صندوق تنمية استثماري بغرض الاستثمار في مختلف مجالات التنمية المتاحة في مقاطعة هاينان ودولة الإمارات، ويجري العمل الآن من قبل الجانبين على وضع خطة مبدئية لتحديد المشاريع التي سيتم الاستثمار فيها.

وقد حظيت فعاليات الحدث بتغطية واسعة من وسائل الإعلام الصينية والعالمية، كما أدلى سعادة زايد بن عويضة، الرئيس التنفيذي لمجموعة أبوظبي للاستثمار، بتصريحات صحفية لعدد من وسائل الإعلام الصينية من بينها وكالة الأنباءالصينية الرسميَّة ، استعرض خلالها أهمية الحدث وأهداف مشاركة المجموعة فيه.

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