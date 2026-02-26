اعلنت شركة منازل الوادي العقارية عن حصولها على المركز الاول ضمن الوسطاء العقاريين من حيث مبيعات مشاريع بنغاطي للتطوير خلال عام 2025في دبي.

ويأتي هذا التصنييف في وقت تواصل قيه بنغاطي للتطوير نشاطها فى السوق العقاري بدبي حيث أشارت الشركة الى تسجيل وبيع اكثر من 17000وحدة سكنيه ضمن محفظة مشاريعها خلال العام الجاري.

وبحسب البيانات الصادرة جاء تصدر منازل الوادي العقارية قائمة الوسطاء الاكثر مبيعًا لمشاريع بنغاطي نتيجة حجم المبيعات التى حققتها الشركة عبر عدد من المشاريع التابعة للمطور في إمارة دبي.

ويعكس هذا الاداء استمرار التنافس بين شركات الوساطة العقارية العاملة فى السوق المحلي في ظل الزخم الذي يشهده القطاع العقاري في دبي خلال عام 2025.

ومن المتوقع أن تصدر شركة بنغاطي للتطوير عددًا من المشاريع السكنية والتجارية الجديدة، ما يعزز من فرص التعاون مع شركات الوساطة العقارية المختلفة. وفقًا لبيانات السوق، من المحتمل أن تشهد الفترة القادمة زيادة في الطلب على الوحدات السكنية، مما سيؤدي إلى مزيد من الفرص في مجال البيع والشراء.

وتبذل منازل الوادي العقارية جهودًا كبيرة في التسويق والترويج لمشاريعها، عبر استراتيجيات مبتكرة تستهدف الوصول لشريحة أكبر من المستثمرين والمشترين. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الشركة على توفير خيارات تمويل جاذبة للمشترين، مما يسهل عليهم اتخذا قرار الشراء.

تعتبر هذه التطورات مؤشرًا قويًا على استدامة النمو في السوق العقاري بدبي، حيث يستمر المستثمرون في البحث عن فرص استثمارية مجزية في هذا القطاع الديناميكي.

