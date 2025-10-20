دبي، الإمارات العربية المتحدة، اختتمت "دو"، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، مشاركتها الناجحة في فعاليات النسخة الـــ 45 من معرض "جيتكس جلوبال 2025"، بترسيخ مكانتها شريكاً استراتيجياً لدولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي السيادي، إذ عززت حضورها في الحدث الدولي الأهم في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والذي انعقد في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار "الذكاء الاصطناعي ليس المستقبل فقط. معنا، هو ما يُشكل خطوتك القادمة"، بالإعلان عن عدد من المبادرات المحورية وإبرام شراكات استراتيجية مُهمة مع القطاعين العام والخاص.

وجاءت مشاركة "دو" في إطار الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي بدولة الإمارات العربية المتحدة للعام 2031، حيث سلطت الضوء على كيفية تحول قدرات الذكاء الاصطناعي إلى تطبيقات عملية ملموسة تركز على خدمة الفرد والمؤسسات والمجتمع من خلال توفير الحلول الرقمية المتكاملة. كما شاركت "دو" ضمن جناح هيئة دبي الرقمية (DDA) في إطار دعمها لمبادرات التحول الرقمي الوطنية. وبصفتها الشركة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط التي تقدم حزمة تقنية شاملة وجاهزة للذكاء الاصطناعي، عرضت "دو" أساساً موحّداً للتعامل مع التحديات السوقية الرئيسية، حيث تواجه المؤسسات قيود القدرة الحاسوبية وغياب معيار واحد للتكامل بين الأنظمة. بينما يجمع نهج "دو" الشامل بين اتصالات شبكة الجيل الخامس المتقدمة (5G+)، ومراكز البيانات الفائقة المُبرّدة بالسائل والمدعومة بوحدات معالجة الرسومات (GPU)، والبنية التحتية للخدمات السحابية السيادية، والمنصة الوطنية الهجينة للذكاء الاصطناعي ضمن منظومة واحدة مُتماسكة تضمن القابلية للتوسع وتتمتع بالسيادة وأعلى مستويات الأمن.

وبهذه المناسبة، صرح فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة "دو": أن "المشاركة الناجحة لشركة (دو) في معرض (جيتكس جلوبال 2025)، تتزامن مع تحولها من شركة اتصالات ناجحة إلى شريك استراتيجي لدولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال حزمة فريدة من التقنيات المتكاملة والنهج القائم على منظومة قوية تُسهم عملياً في تشكيل المستقبل القائم على الذكاء الاصطناعي. وقد قدمت (دو) عروضاً استثنائية جمعت بين نظم الحوكمة وأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية اللازمة لتوفير حلول واقعية تُعالج تحديات الأعمال المختلفة مع الحفاظ على سيادة وأمن دولة الإمارات العربية المتحدة".

وخلال مشاركتها في "جيتكس جلوبال 2025"، كشفت "دو" عن مشروعها الرائد مجمع الذكاء الاصطناعي (AI Park)، على مساحة ماتقارب 440 ألف متر مربع في منطقة ورسان، بدبي، ويضم المجمع مراكز بيانات فائقة مُبرّدة بالسائل بسعة إجمالية تصل تدريجياً إلى 1 جيجاواط، مما يُتيح التعامل مع الأحمال الأكثر تطلباُ من عمل تقنيات الذكاء الاصطناعي في بيئة سيادية آمنة ومحايدة ومستقلة ومتوافقة تماماً مع السياسات واللوائح التنظيمية الوطنية. وإلى جانب البنية التحتية الرائدة، فقد صُمّم المجمع أيضاً لاستضافة مختبرات أبحاث الذكاء الاصطناعي، وحاضنات للشركات الناشئة، ومجموعة إنتاج وحوسبة هجينة مُستقلة للذكاء الاصطناعي، مما يُمكّن من تعزيز قدرة المطورين على ابتكار حلول الذكاء الاصطناعي وتوسيع نطاقها في منطقة الشرق الأوسط.

إلى ذلك، عرضت "دو" تطبيقات عملية لتقنيات الذكاء الاصطناعي عبر قطاعات متنوعة شملت مجالات النقل والعمليات البحرية والبنية التحتية الرقمية. وفيما يتعلق بمستقبل النقل، سلطت "دو" الضوء على الكيفية التي توفر بها شبكة الجيل الخامس المتقدمة (+5G) اتصالاً متميزاً للسيارات وأنظمة المترو والطائرات، بما يعزز سلامة التنقّل ويدعم رؤية الإمارات للمدن الذكية وشبكات النقل ذاتية القيادة. وفي مجال الاتصالات البحرية، وبالشراكة مع (ELCOME)، الموزّع المُعتمد من الفئة الأولى لخدمات (Starlink)، لتحقيق إنجاز عالمي غير مسبوق في مجال الاتصال البحري، حيث توفر اتصالاً وانتقالاً سلساً بين شبكات الجيل الخامس الأرضية وخدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية لتوفير خدمات صوتية ورسائل نصية قصيرة وبيانات متكاملة على متن السفن في أعالي البحار ما يضمن استمرارية التشغيل وتعزيز اتصالات السلامة للسفن في المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة وأعالي البحار.

في غضون ذلك، أعلنت "دو" عن شراكات مُهمة تعكس التطبيقات العملية لقدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي السيادي، إذ أبرمت شراكة حصرية مع مطارات دبي لتوفير خدمات الإنترنت المُدار عبر الشبكات اللاسلكية (Wi-Fi) وخدمات الإنترنت السلكي عبر مطاري دبي الدولي (DXB) ودبي ورلد سنترال - آل مكتوم الدولي (DWC). وذلك في خطوة تُرسّخ ريادتها في تقديم بنية تحتية رقمية متطورة لدعم واحداً من أكبر وأهم المطارات في العالم من حيث حركة واعداد المسافرين، بما يُعزّز الاتصال لملايين المسافرين عبر إدارة شبكية متقدمة وتحليلات لحظية. كما أعلنت "دو"، عن انجاز آخر وهو الانتهاء بنجاح من نشر تقنيات شبكة الجيل الخامس المتقدّم (5G+) داخلياً في مطار الشارقة الدولي، بما يرتقي بتجربة المسافرين ويمنحهم سرعات اتصال من الجيل التالي وتغطية سلسة في جميع مباني المطار.

كما تمثّل الشراكة مع "تاكسي دبي"، أول مبادرة تحديث شاملة من نوعها في قطاع النقل بدبي تُنفذ على منصة سحابية وطنية فائقة، بما يعزز سيادة البيانات والاستقلالية الرقمية، مع ضمان أداء وتشغيل على أعلى مستوى عالمي من الكفاءة والموثوقية. إضافة إلى ذلك، يعمل التعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (TDRA)، . وتُمكّن هذه الاتفاقية الجهات الحكومية الاتحادية من استضافة بياناتها الحيوية الخاصة على بنية تحتية متوافقة مع المعايير السيادية، وتُلبي أعلى معايير الأمان والمرونة والجاهزية التشغيلية.

وقد سلّط عرض "دو" خلال مشاركتها في "جيتكس جلوبال 2025"، الضوء على نهجها للتحوّل بالذكاء الاصطناعي الذي يعالج الفجوة بين رؤية الذكاء الاصطناعي وواقعه. فمن خلال حلولها المبتكرة بالتعاون مع المؤسسات والجهات الحكومية، تُحقق "دو" تأثيراً عملياً ملموساً عبر تطبيقات فعلية تمتد من الاستضافة على السحابة السيادية والتحليلات التنبؤية إلى منصّات الذكاء الاصطناعي الآمنة. ويُرسّخ هذا الأساس الموحّد مكانة "دو" كشريك موثوق قادر على تعزيز ازدهار اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة القائم على الذكاء الاصطناعي، مع ضمان مستقبلها الرقمي من خلال التميّز التشغيلي والتقني الذي يُرسي معايير إقليمية جديدة في هذا المجال الحيوي.

