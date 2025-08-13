القاهرة، أعلن بنك أبوظبي الأول مصر، أحد أكبر البنوك العاملة في مصر، عن نتائجه المالية للنصف الأول من عام 2025، محققًا أداءً قويًا عبر جميع قطاعات الأعمال الرئيسية، حيث سجل البنك نموًا بنسبة 12% في صافي الأرباح بعد تحييد أثر تغيرات سعر الصرف، مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يعكس كفاءة تشغيلية عالية وتنفيذًا استراتيجيًا ناجحًا، مع تحقيق قيمة مستدامة من العمليات الأساسية.

وبحسب نتائج الأعمال التي أعلنها البنك، حقق بنك أبوظبي الأول مصر نموًا ملحوظًا في إجمالي الأصول، حيث بلغت 461 مليار جنيه مصري، بنسبة نمو قدرها 12%. كما واصل البنك تعزيز قدراته الائتمانية، مسجلًا نموًا بنسبة 13% في محفظة القروض والسلفيات لتصل إلى 160 مليار جنيه مصري، ما يعكس دوره المحوري في توفير التمويل اللازم لدعم جهود النمو الاقتصادي. وفي الوقت ذاته، ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 11% لتصل إلى 288.5 مليار جنيه مصري، في دلالة واضحة على الثقة المستمرة من جانب العملاء في البنك، وقدرته على جذب الودائع والحفاظ عليها وسط بيئة مصرفية شديدة التنافسية.

وعلى صعيد الربحية، سجل البنك صافي أرباح بقيمة 8.6 مليار جنيه مصري في النصف الأول من 2025، بينما ارتفعت حقوق المساهمين بنسبة 10% لتصل إلى 66.6 مليار جنيه مصري، ما يعزز قاعدة رأسمالية قوية تدعم تنفيذ مبادرات مستقبلية لتحقيق نمو مستدام.

وبالتوازي مع هذا النمو، حافظ البنك على كفاءته التشغيلية، حيث بلغ صافي الدخل من العائد 14.6مليار جنيه مصري، كما ارتفع صافي الدخل من الرسوم والعمولات بنسبة 7% ليصل إلى 1.4 مليار جنيه مصري، ما يعكس استراتيجية متوازنة لتنويع مصادر الإيرادات.

وصرّح السيد محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبوظبي الأول مصر، تعليقًا على النتائج:

"تحقيق نمو أساسي بنسبة 12% في صافى الأرباح بعد تحييد أثر تغيرات سعر الصرف مع توسيع قاعدة الأصول إلى 461 مليار جنيه مصري مما يعكس التزامنا الراسخ بنهج منضبط نحو خلق القيمة وتعزيز ريادتنا في السوق. هذه النتائج تمثل شهادة على تفاني فريقنا وفعالية استراتيجيتنا التي تتجاوز مجرد تحقيق الأرباح لتُركز على بناء قيمة مستدامة وطويلة الأجل لعملائنا ومساهمينا. إن أداءنا المتكامل عبر جميع قطاعات الأعمال يؤكد قدرتنا على التعامل بكفاءة ومرونة مع الديناميكيات المعقدة في السوق. ونواصل تعزيز مكانتنا كركيزة أساسية في النظام المالي المصري، ودفع عجلة النمو المستدام الذي يحقق أثرًا ملموسًا لكافة الأطراف المعنية."

ويعزز أداء بنك أبوظبي الأول مصر خلال النصف الأول من عام 2025 مكانته كشريك مالي موثوق، يجمع بين الخبرة المصرفية العالمية وفهم عميق للسوق المحلية. ويواصل البنك الاستثمار في التحول الرقمي وتعزيز خدماته لتلبية تطلعات العملاء المتزايدة، مع الالتزام بدعم مسيرة التقدم الاقتصادي في مصر.

عن بنك أبوظبي الأول مصر:

يعد بنك أبوظبي الأول مصر، التابع لمجموعة بنك أبوظبي الأول، أحد أكبر البنوك الأجنبية العاملة في مصر. وتتوزع فروع البنك، البالغ عددها 73 فرعاً، في مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية؛ كما يحرص بنك أبوظبي الأول مصر على تقديم مجموعة واسعة من الحلول والمنتجات والخدمات المصرفية المصممة خصيصًا لتناسب احتياجات مُختَلف عملائه من المؤسسات الكبيرة، الشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد، بالتزامن مع توظيف خبراته الكبيرة لتقديم تجربة مصرفية متميزة تلبي تطلعات المساهمين ورواد الأعمال والاقتصاد المحلي. ويعد بنك أبوظبي الأول أكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة وأحد أكبر وأأمن المؤسسات المالية في العالم. وتتوزع شبكة فروعه في خمس قارات، يقدم من خلالها علاقاته الدولية، وخبراته الواسعة وقوته المالية لدعم الشركات المحلية والإقليمية والدولية التي تسعى لإدارة أعمالها محلياً وعالمياً.

ويتمتع بنك أبوظبي الأول بتصنيف Aa3 وAA- وAA- من وكالات موديز، وستاندرد آند بورز، وفيتش على التوالي، ما يجعله يحظى بأقوى تصنيف مجمّع للبنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وحصل بنك أبوظبي الأول على تصنيف البنك الأكبر والأكثر أماناً في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط. كما يتمتع بنك أبوظبي الأول كذلك بمكانة رائدة في مجال الاستدامة على الصعيد الإقليمي، وهو جزء من مؤشر MSCI ESG Leaders، وFTSE4Good EM.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة https://www.fabmisr.com.eg/ar/

-انتهى-

#بياناتشركات