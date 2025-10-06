الإمارات العربية المتحدة، دبي: أعلنت لوجيتيك عن مشاركتها في معرض جيتكس جلوبال 2025 الذي يُعقد في دبي خلال الفترة من 13 إلى 17 أكتوبر 2025. وتركّز مشاركة الشركة هذا العام على شعار "التعاون المدعوم بالذكاء الاصطناعي"، حيث تستعرض مجموعة من المنتجات الذكية المزوّدة بالذكاء الاصطناعي والتي تركّز على الإنسان، لتتيح للزوار فرصة الاطلاع على كيفية عمل أدوات التعاون الذكية في بيئة عمل مستدامة ومهيّأة للمستقبل.

وفي تعليقه على المشاركة قال مراد علي، رئيس لوجيتيك للأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي: "يُعد جيتكس منصة مميزة لعرض أحدث ابتكاراتنا في مجال التعاون الذكي أمام عملائنا في المنطقة. وفيما تتحول منطقة الشرق الأوسط إلى طرف بارز في مشهد التحوّل الرقمي عالميًا، فإن حلولنا تمكّن الشركات من تبني اتجاهات العمل الحديثة التي تساعدها على تعزيز تنافسيتها، بينما تضمن تصاميمنا المستدامة متانة منتجاتنا وكونها عملية يسهل إعادة تدويرها."

ويحظى الحضور بفرصة الاطلاع على المجموعة الشاملة من أدوات مؤتمرات الفيديو التي تقدّمها لوجيتيك، بما في ذلك منتجات جديدة تُعرض للمرة الأولى. ومن خلال هذه التقنيات، تتمكّن الشركات من تصوّر مساحات عملها وكيفية تلبية احتياجات موظفيها على نحو أفضل - سواء كانوا يعملون من المكتب أو عن بُعد. كما سيتمكّن الزوار من الاطلاع على حلول مساحات العمل الشخصية من لوجيتيك والتي صُمّمت لمساعدة الموظفين على إنجاز مهامهم من أي مكان بمستويات أعلى من الأمان والمرونة والراحة، وتشمل منظومة من المنتجات عالية الجودة مثل لوحات المفاتيح وكاميرات الويب، وسماعات الرأس ،والفأرة وغيرها.

تؤكد الشركة أيضًا على أهدافها في مجال الاستدامة من خلال اتباع مقاربتها "التصميم من أجل الاستدامة" التي تأخذ بعين الاعتبار الأثر البيئي للمنتج بدءًا من مصادر المواد الخام وصولاً إلى دورة الحياة النهائية للمنتج.

وسيكون خبراء لوجيتيك متواجدين في جناح الشركة بالقاعة رقم 3 - جناح C30 للقاء العملاء والشركاء واستعراض إمكانات الحلول المتميزة خلال المعرض.

-انتهى-

#بياناتشركات