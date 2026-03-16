ارتفاع التدفقات النقدية التشغيلية بنسبة 14% إلى 6.3 مليار دولار؛ وارتفاع النفقات الرأسمالية إلى 3.1 مليار دولار في 2025، فيما ارتفع العائد على رأس المال الموظف إلى 9.9%

نمو التجارة القوي يعزز الاستثمار ويوسع فرص التصدير للشركات المصرية

دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة، أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" اليوم عن تحقيق نتائج مالية قياسية لعام 2025، مع ارتفاع الإيرادات بنسبة 22% إلى 24.4 مليار دولار، وارتفاع الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 18% إلى 6.4 مليار دولار (بهامش 26.3%)، مدفوعة بالأداء القوي في أعمال الموانئ والمحطات والخدمات اللوجستية.

كما ارتفعت أرباح العام بنسبة 32.2% إلى 1.96 مليار دولار، بما يعكس أثر الرافعة التشغيلية والانضباط في إدارة التكاليف. وارتفعت التدفقات النقدية التشغيلية بنسبة 14% إلى 6.3 مليار دولار.

وتعليقاً على النتائج، قال سعادة عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد": "في بيئة تتسم بارتفاع مستويات عدم اليقين وتغير ديناميكيات التجارة، مكّنتنا محفظة أعمالنا المتنوعة، والانضباط في تخصيص رأس المال، وتركيزنا على الشحنات ذات العائد المرتفع، من تحقيق أرباح مرنة وتدفقات نقدية قوية. وتعكس هذه النتائج قوة منصتنا المتكاملة وقدرتنا على التكيّف مع إعادة تشكيل سلاسل التوريد."

وأضاف يوفراج نارايان، الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد": "حقق قطاع الموانئ والمحطات أداءً استثنائياً قوياً، مدعوماً بأحجام مناولة قوية، وتحسن العوائد، والانضباط في إدارة التكاليف، مع ارتفاع الإيرادات لكل حاوية نمطية قياس 20 قدماً على أساس المقارنة المثلية بنسبة 8.5%. وعبر الخدمات اللوجستية ومنصتنا التجارية الأوسع نطاقاً، واصلنا توسيع قدراتنا وتعميق التعاون من خلال نموذجنا التشغيلي "ون دي بي ورلد". ونواصل التركيز على الانضباط في تخصيص رأس المال، والتميّز التشغيلي، والتنفيذ الذي يضع المتعاملين في صميمه، بما يدعم متعاملينا في مواجهة حالة عدم اليقين على المدى القريب، مع الاستثمار بشكل انتقائي لتحقيق نمو مستدام طويل الأمد."

وارتفع العائد على رأس المال الموظف من 8.9% في 2024 إلى 9.9%، بما يعكس تحسن الأرباح رغم استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي والتجاري.

واستثمرت "دي بي ورلد" 3.1 مليار دولار في النفقات الرأسمالية خلال 2025 (ارتفاعاً من 2.2 مليار دولار في 2024) لدعم التوسع في الطاقة الاستيعابية وتعزيز الإنتاجية على مستوى العالم. كما ارتفعت القدرة الاستيعابية للموانئ إلى 109 ملايين حاوية نمطية قياس 20 قدماً. وتبلغ ميزانية النفقات الرأسمالية للمجموعة لعام 2026 نحو 3 مليارات دولار، مع التركيز على المشاريع ذات الأولوية، بما يشمل جبل علي، والأحواض الجافة العالمية، وتونا تيكرا (الهند)، ولندن غيتواي (المملكة المتحدة)، وندايان (السنغال)، وجدة (المملكة العربية السعودية).

خفضت المجموعة انبعاثاتها من النطاقين الأول والثاني بنسبة 14% مقارنة بعام 2022، فيما يتم حالياً تأمين نحو 67% من احتياجاتها العالمية من الكهرباء من مصادر متجددة. وساهمت عمليات المجموعة في دول مجلس التعاون الخليجي بقوة في الأداء العام للمجموعة.

"دي بي ورلد" في مصر

ساهمت العمليات في مصر في أداء المجموعة بقوة خلال 2025، مع تسجيل أحجام مناولة قياسية بلغت 1.1 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً في ميناء السخنة، وافتتاح "المنطقة اللوجستية بالسخنة"، وهي منشأة لوجستية متكاملة مجاورة للميناء تمتد على مساحة 300 ألف متر مربع وباستثمارات تبلغ 85 مليون دولار أمريكي، بما يدعم التصنيع والصادرات. كما تعمل "دي بي ورلد" على تطوير منشأة متطورة للتخزين المبرد باستثمارات قدرها 29 مليون دولار في مجمع السويدي للتنمية الصناعية، دعماً للصادرات الزراعية وتصنيع الأغذية المجمدة.

وقال رضوان سومار، الرئيس التنفيذي والمدير العام، مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" - شبه القارة الهندية وآسيا الوسطى ودول المشرق العربي ومصر: "يعكس الأداء المالي القوي لـ"دي بي ورلد" نموّ التجارة المستمر في أنحاء المنطقة. ويترجم ذلك إلى فوائد ملموسة لمصر، تتمثل في المزيد من الاستثمارات والفرص للشركات المصرية، من خلال زيادة الصادرات عبر البحر الأحمر وفتح أسواق إقليمية وعالمية جديدة."

نُبذة عن مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)

تعمل مجموعة ‏موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" على تطوير وإرساء معايير الابتكار في رسم الملامح المستقبلية للتجارة العالمية ‏وتحسين جودة حياة الناس حول العالم. ويعمل في المجموعة فريقٌ متخصّص يضم أكثر من 125 ألف موظف في ست قارات، وتشمل ‏أعمالها الموانئ ومحطات الحاويات، والخدمات البحرية، والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا. ومن خلال ‏الاستثمار في الابتكار، تنطلق المجموعة بالابداعات ‏التكنولوجية نحو آفاق أوسع عبر التعامل الأمثل مع أوجه القصور وتقليل حالات الاِختِلال في سلاسل التوريد - من أرض ‏المصنع إلى عتبة باب المتعامل.

