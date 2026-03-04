الكويت، أعلنت مجموعة "إيكويت" العالمية البارزة في إنتاج البتروكيماويات والمورّد الرائد عالميًا للإيثيلين جلايكول، الأسبوع الجاري، عن إيراداتها لعام 2025.

وأفادت المجموعة بتحقيق إجمالي إيرادات بلغ 3,802 مليون دولار في عام 2025، مقارنة بـ 3,814 مليون دولار في عام 2024. كما أفادت بأنها حققت في 2025 دخلًا صافيًا بعد اقتطاع الضريبة بلغ 368 مليون دولار، وأرباحًا قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك بلغت 974 مليون دولار، مقارنة بـ 684 مليون دولار و1,270 مليون دولار على التوالي في السنة السابقة.

وعملت "إيكويت" خلال العام الماضي بكامل طاقتها الإنتاجية محققة مبيعات كاملة لجميع منتجاتها، بالرغم من استمرار حالة عدم الوضوح وتذبذب التدفقات التجارية وتأثيرها على الأسعار في أسواق الإيثيلين جلايكول والبولي إيثيلين حول العالم.

وتمكنت المجموعة، بفضل تعدد مواقعها عالمياً، من تحسين تدفق المبيعات عبر حركة التجارة وإعادة توزيع الكميات استجابة لمتطلبات السوق وتعظيم الفائدة، مُحافظةً على أداء قوي للمبيعات واعتمادية تشغيلية عالية طوال العام.

واستطاعت "إيكويت"، من خلال انضباط وحوكمة إدارتها للمخاطر، الاستفادة من شركائها للنجاح عالمياً، للعمل على مواصلة أنشطتها وتوفير الإمدادات المعتمدة لعملائها في جميع أنحاء العالم، كما نجحت في تخطي التحديات اللوجستية.

وظلت برامج البيئة والصحة والسلامة جزءًا متكاملاً من عمليات الشركة، واستمرار الاستثمار في برامج السلامة الوقائية، وتدريب القوى العاملة، وتحقيق التميز والانضباط التشغيلي في جميع مواقعها، مدعما باستراتيجية "إيكويت" متعددة المراحل للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، التي تركز على جوانب الاستدامة والنمو المسؤول.

وقد صرح ناصر الدوسري، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إيكويت": "إن أداء المجموعة في عام 2025 يعكس متانة أدائها التشغيلي واعتمادية انتاجها وسلامة أنشطتها في بيئة عمل تنافسية عالمياً، مؤكدًا أن استمرار الاستخدام الأمثل للموارد والتميز التشغيلي، يضمن استمرارية إمداد العملاء ويدعم القدرة التنافسية". وأضاف: "أثبتت "إيكويت" تمتعها بالمتانة والمرونة في مختلف الدورات الاقتصادية للأسواق العالمية، وتستمر الشركة بالتركيز على استدامة وتميز عملياتها التشغيلية وتكلفة الانتاج والحفاظ على مركزها التنافسي لخلق قيمة مضافة على المدى البعيد".

عن مجموعة إيكويت

تعتبر مجموعة إيكويت من الجهات العالمية الرائدة في إنتاج البتروكيماويات وثاني أكبر منتج للإيثيلين جلايكول على مستوى العالم. وتمتلك مجموعة إيكويت وتتولى تشغيل مجمعات صناعية في الكويت وأمريكا الشمالية وأوروبا لإنتاج أكثر من 6 ملايين طن سنوياً من الإيثيلين، والإيثيلين جلايكول، والبولي إيثيلين، وتيريفثالات البولي إيثيلين، والستايرين مونيمر، والبرازيلين، والعطريات الثقيلة، والبنزين. وتضم مجموعة إيكويت كلا من شركة إيكويت للبتروكيماويات والشركة الكويتية للأوليفينات، إضافة إلى مجموعة من الشركات التابعة، مثل شركة أم إي جلوبال وشركة إيكوي بوليمرز. ويتم تسويق هذه المنتجات في آسيا والقارتين الأمريكيتين وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. ومساهمو مجموعة إيكويت هم شركة صناعة الكيماويات البترولية، وشركة داو للكيماويات، وشركة بوبيان للبتروكيماويات، وشركة مشاريع الكويت (القابضة). ومع قيامها بتوظيف أكثر من 1,500 شخص في مختلف أرجاء العالم، فإن مجموعة إيكويت تمثل مؤسسة رائدة تولي الكثير من العناية تجاه مبادئ التنمية المستدامة في جميع المناطق التي تتمتع بالحضور فيها من خلال الشراكات في عدة مجالات مثل البيئة والاقتصاد والمجتمع. للمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة www.equate.com.

