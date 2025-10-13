الرياض، المملكة العربية السعودية، في مشهدٍ يجمع روّاد الابتكار في قطاع الطاقة المتجددة، تُجسّد شركة صناعة الكابلات العُمانية حضورها القيادي في معرض "الطاقة الشمسية والتخزين 2025" المقام في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، لتؤكد مكانتها كأحد أبرز المُمكّنين الإقليميين لتحوّل الطاقة في الشرق الأوسط، عبر منظومةٍ متكاملةٍ من الحلول الذكية والمستدامة.

وترتكز مشاركة الشركة على إرثٍ يمتد لأكثر من أربعة عقود من التميّز الصناعي، رسّخت خلالها مكانتها كمزوّدٍ رائدٍ وشريكٍ استراتيجيٍ لقطاعات الطاقة والبُنى التحتية في المنطقة. وتواصل الشركة اليوم قيادة التحوّل نحو بُنى تحتيةٍ أكثر كفاءةً واستدامةً واستعدادًا للمستقبل، مجسّدةً التزامها بدعم رؤيةٍ تنمويةٍ مستدامةٍ ترتكز على الابتكار والاقتصاد منخفض الكربون كركائز رئيسية للتحوّل الصناعي.

وخلال المعرض، تستعرض شركة صناعة الكابلات العُمانية مجموعتها الشاملة من حلول الطاقة المتجددة، والتي تشمل كابلاتٍ لتطبيقاتٍ متعددة، وملحقاتٍ متقدمة، وحلول مراقبةٍ لحظية، ضمن مفهوم "الحل الواحد المتكامل" الذي تقدّمه الشركة لتلبية احتياجات مشاريع الطاقة الحديثة. ومن أبرز ابتكاراتها تقنية "إي باث" (E-Path) – الجيل الجديد من الكابلات المستدامة وكابلات الطاقة الشمسية الكهروضوئية عالية الأداء (PRYSOLAR).

وتجسد تقنية "إي باث" (E-Path) إطارًا مبتكراً للاستدامة يُعدّ الأول من نوعه في هذا المجال، تم تصميمه بهدف تقليل الأثر البيئي وتحسين كفاءة الطاقة، يعتمد على معايير تقييم عالمية، تشمل خفض البصمة الكربونية، وقابلية إعادة التدوير، والسلامة، والأداء البيئي، وكفاءة النقل، لتضع بذلك أسس جديدة للإنتاج المسؤول وتحقيق نتائج استدامةٍ قابلةٍ للقياس.

في الوقت نفسه، تتميز كابلات الطاقة الشمسية الكهروضوئية عالية الأداء (PRYSOLAR)، من شركة صناعة الكابلات العمانية، بتصميم متطور يتيح إمكانية توصيل الألواح الشمسية، وصناديق التوصيل، والمحولات، ما يوفر أعلى مستويات السلامة والأمان، والمتانة والأداء حتى في ظل أصعب الظروف المناخية في المنطقة، بدءًا من أسطح المنازل السكنية وصولًا إلى محطات الطاقة الشمسية الكبرى، مما يسهم في تعزيز التوسع السريع للبنية التحتية للطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط.

وقال أركان أيدوجدو، الرئيس التنفيذي لشركة صناعة الكابلات العُمانية: "تواصل "شركة صناعة الكابلات العمانية" ريادتها وتأثيرها الإيجابي من خلال تطبيق حلولٍ مستدامةٍ مدعومةٍ وابتكاراتٍ عالية الأداء. إن تقديم حلول كابلات تجمع بين التميّز التقني ونتائج الاستدامة القابلة للقياس يُعدّ خطوةً أساسيةً في بناء البنية التحتية لمستقبل الطاقة النظيفة في المملكة العربية السعودية، ودعم أهدافها في مجال إزالة الكربون الصناعي."

ووفقًا لبرامج الطاقة الرسمية في المملكة، بما في ذلك مبادرة السعودية الخضراء (SGI) والبرنامج الوطني للطاقة المتجددة (NREP)، تحقق السعودية تقدمًا في تنفيذ إحدى أكثر الخطط طموحًا على مستوى العالم في مجال الطاقة النظيفة، إذ تستهدف توليد 50% من الكهرباء من مصادر متجددة، وتحقيق قدرة إنتاجية مركّبة تبلغ 58.7 غيغاواط بحلول عام 2030. كما تؤكد الإعلانات الحكومية الأخيرة التزام المملكة بالوصول إلى الحياد الصفري في الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2060، بدعمٍ من استثماراتٍ تتجاوز 188 مليار دولار أمريكي في مشاريع الطاقة النظيفة. ويسهم هذا التحول في زيادة الطلب على تقنيات الكابلات عالية الأداء والكفاءة والاستدامة، وهو المجال الذي تُواصل فيه شركة صناعة الكابلات العمانية ريادتها من خلال الابتكار، والتميز التشغيلي، والالتزام بالجودة ، والاستدامة.

وبفضل دمج خبراتها المحلية مع القدرات العالمية لشركة "بريسمِيان" الشريك الاستراتيجي، تواصل شركة صناعة الكابلات العُمانية ترسيخ دورها كشريكٍ موثوقٍ في التكنولوجيا، يدعم المطوّرين وشركات المرافق والمؤسسات الصناعية في قيادة التحوّل نحو الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط.

حول شركة صناعة الكابلات العمانية (ش.م.ع.ع):

تعتبر "صناعة الكابلات العمانية"، شركة مساهمة عامة مدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية (MSX)، من الشركات العالمية الرائدة في تصنيع الكابلات وتوفير الحلول المتكاملة، وتتخذ من سلطنة عُمان مقرًا لها. كما تتخصص في تطوير وتصنيع وتسويق مجموعة واسعة من المنتجات الكهربائية، بما في ذلك كابلات الطاقة ذات الجهد المتوسط، وكابلات الطاقة والتحكم ذات الجهد المنخفض، وكابلات الأجهزة وكابلات التوجيه، وموصلات خطوط نقل الطاقة العلوية، وأسلاك البناء. وتوفر الشركة أيضًا كابلات ذات مواصفات فريدة، يتم تصميمها وفقًا لمتطلبات العملاء الخاصة، ولتتناسب مع مختلف البيئات. وتعد الشركة جزءاً من مجموعة "بريسميان" الرائدة عالمياً في صناعة الكابلات، وتستحوذ على مكانة مرموقة ضمن أفضل مصنعي الكابلات والأسلاك على مستوى العالم. وتأسست شركة "صناعة الكابلات العمانية" في عام 1984، وتتوزع مكاتبها في سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى شبكة واسعة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا وروسيا والهند.

