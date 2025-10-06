الإمارات العربية المتحدة، دبي: أعلنت مانيـج إنجن، إحدى شركات زوهو كوربوريشن والمزود الرائد لحلول إدارة تقنية المعلومات المؤسسية، عن مشاركتها في معرض جيتكس جلوبال 2025 للعام التاسع عشر على التوالي. وينعقد الحدث التقني العالمي خلال الفترة من 13 إلى 17 أكتوبر في مركز دبي التجاري العالمي.

وسيكون بوسع الزوار خلال الفعالية الاطلاع على المجموعة الكاملة من حلول مانيـج إنجن التي تتضمن أكثر من 60 حلًا مبتكرًا، وذلك في القاعة رقم 7 الجناح A10، إضافة إلى جناح مخصص للأمن السيبراني في القاعة 25، الجناح B10 حيث يستعرض خبراء الشركة دور تقنيات الذكاء الاصطناعي المدمجة في منتجاتها في تعزيز الذكاء والسرعة والأمان في عمليات تقنية المعلومات.

يذكر أن أحدث ابتكارات مانيـج إنجن تتيح للمؤسسات إدارة بنيتها التحتية لتقنية المعلومات بكفاءة أكبر، بما في ذلك الإدارة الموحدة للخدمات وإدارة عمليات تقنية المعلومات ومراقبتها والتحليلات المتقدمة وإدارة الأجهزة الطرفية والأمن السيبراني وغيرها من المجالات المتخصصة. كما تسلط الشركة الضوء على حلولها الأمنية المتكاملة والمصممة خصيصًا لبيئات تقنية المعلومات الهجينة، والتي تجمع بين قدرات إدارة خدمات أمن المعلومات وإدارة الهوية والوصول، وتحليل سلوك المستخدم والمؤسسة.

ومن أبرز المستجدات تحديثان رئيسيان:

ServiceDesk Plus Zia AI : وهو الوكيل الافتراضي الجديد الذي يقدّم المساعدة السياقية التفاعلية وأتمتة سير العمل، مما يساعد فرق تقنية المعلومات على التوصّل إلى حلول أسرع وأكثر ذكاءً .

: وهو الوكيل الافتراضي الجديد الذي يقدّم المساعدة السياقية التفاعلية وأتمتة سير العمل، مما يساعد فرق تقنية المعلومات على التوصّل إلى حلول أسرع وأكثر ذكاءً Log360 بالقدرات المعززة لكشف التهديدات: حيث صُممت لتقليل الإنذارات الكاذبة وتخفيف عبء التنبيهات، مما يمنح فرق مراكز العمليات الأمنية بقدرات أكثر دقة وموثوقية في رصد التهديدات .

في هذا السياق قال نيرمال كومار مانوهاران، نائب رئيس عمليات الإيرادات لدى مانيـج إنجن: "نتطلع في جيتكس إلى التواصل مع عملائنا لفهم تحدياتهم واستعراض دور حلولنا في معالجة احتياجات الأمن السيبراني الفريدة في المنطقة. ويتيح لنا هذا الحدث التفاعل مع صنّاع القرار والحصول على رؤى مباشرة حول المتطلبات المحلية وتعزيز منظومة شركائنا في دولة الإمارات ودول الخليج، فهدفنا هو تمكين المؤسسات في المنطقة من الحفاظ على أمنها وصمودها في وجه التهديدات وضمان جاهزيتها للمستقبل - من معالجة التهديدات المحلية إلى دعم الامتثال التنظيمي، فضلًا عن إبراز جهودنا المستمرة في النمو والتوطين."

ومن خلال الاستفادة من الأتمتة وتقنيات الكشف عن المشاكل المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تقلل منصة مانيـج إنجن للإدارة المؤسسية الرقمية من عبء العمل على فرق تقنية المعلومات، وتعمل على إغلاق الفجوة في مهارات الذكاء الاصطناعي. كما تتضمن المنصة أدوات الامتثال المدمجة التي تنسجم مع قوانين حماية البيانات في دولة الإمارات ولوائح دول الخليج العربية، مما يساعد المؤسسات على البقاء آمنة وجاهزة لعمليات التدقيق.

