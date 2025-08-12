نمو حركة المسافرين إلى 2.3 مليون مسافر

حفاظها على حصتها السوقية القيادية بنسبة 29.5 % في مطار الكويت الدولي

أعلنت شركة طيران الجزيرة، وهي شركة الطيران منخفضة التكلفة الرائدة في الكويت، عن نتائجها المالية والتشغيلية للنصف الأول من عام 2025 حيث واصلت تسجيل أداء قوي رغم التحديات الجيوسياسية الإقليمية واغلاق المجال الجوي بشكل مؤقت خلال الربع الثاني من العام.

وحققت "الجزيرة" أرباحاً صافيةً بلغت 9.6 مليون دينار كويتي للنصف الأول من عام 2025، بزيادة ملحوظة قدرها 249.5% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، فيما ارتفعت إيرادات التشغيل للمجموعة بنسبة 3.3% لتصل إلى 102.2 مليون دينار كويتي، مدعومة بالتوسّع في طاقتها الاستيعابية والتنوّع في محفظتها التشغيلية والزيادة في الإيرادات من الخدمات المساندة.

وبقت حركة المسافرين قوية حيث بلغت 2.3 مليون مسافر خلال النصف الأول من العام، بزيادة طفيفة نسبتها 0.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، في حين بلغ معدّل إشغال المقاعد 75.5%. كما حافظت طيران الجزيرة على ريادتها في مطار الكويت الدولي بحصة سوقية بلغت 29.5%، وشغلّت أسطولاً مكوناً من 24 طائرة إلى 63 وجهة في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وأوروبا.

وكانت المرونة التشغيلية إحدى نقاط القوة الرئيسية التي ساهمت في ارتفاع معدل الدقة في مواعيد الإقلاع والهبوط من 79.7% في النصف الأول من 2024 إلى 82% في نفس الفترة من هذا العام ، وذلك رغم تأثر القطاع من إغلاق بعض المجالات الجوية والذي بدوره انعكس على إمكانية التزام الشركة الدائم بدقة عملياتها ورضى العملاء. وارتفعت الإيرادات من الخدمات المساندة بنسبة 26.6% لتبلغ 10.9 مليون دينار كويتي بفضل الاستثمارات المستمرة في ابتكار المنتجات والخدمات.

أما على صعيد الربع الثاني من العام ورغم الإغلاق المفاجئ لمجالات جوية حيوية لشبكة الطيران والأوضاع الإقليمية غير المستقرة، اختتمت طيران الجزيرة الفترة بنتائج قوية محققةً أرباحاً صافية بلغت 4.8 مليون دينار كويتي في حين نقلت مليون مسافر وبلغ معدّل إشغال المقاعد 72%.

وفي تعليقه على النتائج، قال رئيس مجلس إدارة طيران الجزيرة، السيد/ مروان بودي: "تعكس هذه النتائج متانة نموذج أعمالنا وقوة توجهنا الاستراتيجي، فرغم التحديات والعوامل الخارجية المؤثرة على قطاع الطيران والسفر، نجحت طيران الجزيرة في تحقيق أرباحٍ قوية وتعزيز ريادتها في السوق. ومع استثماراتنا المستمرة في توسيع شبكة الوجهات التي نخدمها وتحسين تجربة عملائنا، نؤكد من جديد التزامنا الراسخ بدعم وتعزيز مكانة الكويت كمركز إقليمي للطيران."

الأداء التشغيلي في الربع الثاني

واصلت طيران الجزيرة خلال الربع الثاني توسيع شبكتها بإطلاق وجهات جديدة إلى كل من بودابست في هنغاريا والغردقة في مصر وسوتشي في روسيا ويريفان في أرمينيا، وذلك بهدف منح المسافرين خيارات أوسع للسفر والسياحة خلال موسم الصيف. كما استأنفت الشركة رحلاتها إلى دمشق في سوريا في خطوة مهمة أعادت الربط الجوي المباشر بين الكويت وسوريا بعد انقطاع دام 13 عاماً. وإلى جانب التوسّع هذا، ركزت الشركة على تعزيز تجربة السفر الرقمية من خلال مواصلة الاستثمارات في منتجات وخدمات مبتكرة تركز على المسافر.

الرؤية المستقبلية للنصف الثاني

تظل التوقعات للنصف الثاني من العام إيجابية فيما تتابع الشركة عن كثب التطورات الجيوسياسية الإقليمية لضمان استقرار عملياتها. وستواصل طيران الجزيرة التركيز على توسيع شبكتها والتحوّل الرقمي وتحسين مستوى الخدمات بما يدعم النمو المستدام في المؤشرات المالية والتشغيلية.

كما تواصل الشركة تنفيذ خطتها لتعزيز أسطول طائراتها، بدايةً بتغيير سعة طائرات إلى 180 مقعداً بحلول الربع الرابع من 2025. وتستعد الشركة كذلك لاستلام 26 طائرة جديدة بدءاً من عام 2026، مما سيمكنها من التوسع بشبكة وجهاتها وزيادة قدرتها التشغيلية وتعزيز القنوات التجارية والإلكترونية. أما من جهة الاستثمارات في تجربة العملاء والابتكار وتطوير مبنى ركاب T5، تتمتع طيران الجزيرة اليوم بموقع قوي لمواصلة نموها وتعزيز دورها في قطاع الطيران الكويتي.

