أعلنت شركة المطورون العرب القابضة (المقيدة في البورصة المصرية برمز ARAB)، عن تحقيق نتائج مالية وتشغيلية استثنائية خلال النصف الأول من عام 2025، مسجلة أعلى قيمة مبيعات في تاريخها وتحقيق طفرة في معدلات نمو الإيرادات ومجمل الأرباح، في إنجاز يعكس نجاح استراتيجياتها التسويقية وقدرتها على تلبية احتياجات السوق رغم التحديات الاقتصادية.

جاء ذلك بفضل نجاح إدارة شركة المطورون العرب في تحقيق توازن بين رفع معدلات البيع ومضاعفة الإنفاق على الأعمال الإنشائية لزيادة الوحدات المسلمة، وهو ما عزز ثقة العملاء وسرع وتيرة التنفيذ في مختلف المشروعات، وانعكس مباشرة على النتائج المجمعة، حيث سجلت المجموعة نموًا قويًا في مجمل الربح والأرباح التشغيلية وصافي الربح، إلى جانب تحسن واضح في معظم مؤشرات الأداء المالي والتشغيلي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ما يؤكد صلابة نموذج أعمالها وقدرتها على الحفاظ على مستويات ربحية مرتفعة بشكل مستدام.

قفزت المبيعات الإجمالية لشركة المطورون العرب القابضة إلى 2.274 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2025، بزيادة سنوية مرتفعة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما ارتفعت الإيرادات لتصل إلى 697 مليون جنيه بنسبة نمو 204%، مدعومة بارتفاع الطلب على مشروعات الشركة وتنوع المنتجات المطروحة، وتحولت الشركة للربحية، محققة صافي أرباح قدره 71 مليون جنيه، بنسبة نمو سنوي بلغت 721%.

وخلال الربع الثاني من العام، واصلت الشركة زخم النمو بتحقيق مبيعات بلغت 816 مليون جنيه من 243 وحدة بإجمالي مساحة 25.11 ألف متر مربع، مقابل 677 مليون جنيه من 205 وحدات في الفترة المماثلة من 2024، أما على مستوى النصف الأول، باعت الشركة 617 وحدة بمساحة إجمالية 64.7 ألف متر مربع، كما ارتفعت معدلات التسليم إلى 96 وحدة بمساحة 29.1 ألف متر مربع، ما يعكس تحسن جودة المشروعات وزيادة متوسط المساحات المسلمة.

قال الدكتور أيمن بن خليفة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة المطورون العرب القابضة، إن الشركة تواصل بخطى ثابتة تنفيذ خطتها لإنهاء ملف الوحدات المتأخرة بشكل كامل بحلول الربع الأول من العام المقبل، بالتوازي مع العمل على تنمية محفظة الأراضي داخل مصر وخارجها، مضيفًا أن التنوع الجغرافي والقطاعي الذي تتمتع به الشركة سيشكل دعمًا قويًا لاستمرار تحسن الأداء المالي والتشغيلي، مما سينعكس على تحسن عوائد الاستثمار في أسهم الشركة.

أضاف أن إيرادات الشركة مرشحة لتحقيق نمو أكبر خلال الفترات المقبلة مع زيادة وتيرة تسليم الوحدات، بما سينعكس مباشرة على الإيرادات ويدعم نتائجها المالية، مشيرًا إلى أن الإدارة تدرس حاليًا عددًا من الفرص الاستثمارية الجديدة، سواء داخل السوق المصري أو خارجه، بهدف تنويع مصادر الدخل وتعظيم العائد للمساهمين، مؤكداً أن هذه الخطوات تأتي في إطار استراتيجية متكاملة لتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل.

وتواصل شركة المطورون العرب القابضة، العمل على استكمال مراحل مشروع بورتو البحر الميت، إلى جانب دراسة فرص جديدة في أسواق الشرق الأوسط، مع التركيز على تقديم حلول دفع مرنة، وهيكلة النشاط بما يتوافق مع المتغيرات السوقية، للحفاظ على مسار النمو القوي حتى نهاية 2025

