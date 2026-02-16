مسقط، تتويجًا لمسيرته الريادية وتميزه المتواصل، توج بنك نزوى، البنك الإسلامي الرائد والأكثر موثوقية في سلطنة عُمان، بجائزة “أفضل بنك إسلامي – عُمان 2025” ضمن حفل توزيع جوائز التمويل الدولي. ويعكس هذا التكريم الأداء المالي القوي للبنك، وتركيزه المستمر على الابتكار، واعتماده نموذجًا مصرفيًا يرتكز على تلبية احتياجات الأفراد، وتعزيز تجربتهم، مما يؤكد مجددًا مكانته الريادية في قطاع الصيرفة الإسلامية في السلطنة.

وتُعد جوائز التمويل الدولي منصة عالمية مرموقة تُعنى بتكريم الريادة والتميّز في مختلف القطاعات المالية، حيث تجمع نخبة من الخبراء الدوليين لتقييم المؤسسات وفق معايير واضحة ومحددة. ويتم اختيار الفائزين من قبل فريق بحث مستقل من خلال تقييم شامل ودقيق لمؤشرات الأداء، والتوجهات الاستراتيجية، وأطر الحوكمة، والقوة المؤسسية الشاملة، بما يضمن أن يكون هذا التقدير قائمًا على المصداقية والعمق المهني.

وبهذه المناسبة، قال الفاضل محمد الغساني، رئيس قسم المعاملات المصرفية للأفراد ببنك نزوى: " نفخر بهذا التكريم إذ تعد هذه الجائزة شهادة على سعي بنك نزوى المستمر نحو التميز. ولقد ارتكزت رحلتنا منذ البداية على نهج طويل الأمد من خلال تقديم حلول مصرفية استثنائية، وتوسيع الوصول إلى الخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية لتواكب متطلبات المشهد المالي المتغير. ومع تطلعنا إلى المستقبل، يظل تركيزنا منصبًا على تعزيز دور الصيرفة الإسلامية كمساهم فاعل في التنمية الاقتصادية، وبناء مؤسسة قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية بثقة وكفاءة."

وانطلاقًا من هذا الزخم الاستراتيجي، سجل بنك نزوى أداءً ماليًا قويًا خلال عام 2025، مدعومًا بنمو مستدام في مؤشرات الأداء الرئيسية. فقد بلغ صافي أرباح البنك 20.05 مليون ريال عُماني خلال العام، محققًا نموًا بنسبة 11% مقارنة بالعام السابق. كما ارتفع إجمالي الأصول إلى 2.03 مليار ريال عُماني، فيما نمت محفظة التمويل الإجمالية بنسبة 5% لتصل إلى 1.67 مليار ريال عُماني، مدفوعة بالطلب المتزايد على حلول التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وشهدت ودائع العملاء نموًا ملحوظًا بنسبة 6% على أساس سنوي لتصل إلى 1.65 مليار ريال عُماني، بدعم من الأداء الإيجابي لقطاعي التجزئة والشركات. وتعززت هذه النتائج بفضل تحسن مستويات رأس المال، حيث ارتفعت حقوق المساهمين إلى 279 مليون ريال عُماني، مما يدعم متانة الميزانية العمومية وقدرتها على تحقيق نمو مستدام على المدى الطويل.

وخلال العام ذاته، حظي بنك نزوى باعتراف ائتماني مستقل من وكالة موديز لخدمات المستثمرين، التي رفعت تصنيف الودائع طويلة الأجل بالعملتين المحلية والأجنبية إلى درجة الاستثمار Baa3 بدلًا من Ba1، مع نظرة مستقبلية مستقرة. كما قامت الوكالة برفع تقييم الائتمان الأساسي والتقييم الأساسي المعدل، في انعكاس مباشر لتعزيز أساسيات الائتمان لدى البنك.

وعلى صعيد الابتكار والتحول الرقمي، واصل بنك نزوى خلال عام 2025 تنفيذ أجندته الطموحة، مع تركيز واضح على الارتقاء بتجربة العملاء. فمن خلال دمج حلول التكنولوجيا المالية المتقدمة في مختلف عمليات الخدمات المصرفية للأفراد والشركات، عزز البنك سهولة الوصول إلى خدماته المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وكفاءتها وموثوقيتها. وشهد نظامه المصرفي الرقمي – الذي يشمل الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول والإنترنت، إلى جانب الفرع الرقمي المخصص – تطورًا مستمرًا، مما أتاح للعملاء تجربة أكثر سلاسة وتفاعلًا عبر مختلف القنوات. وفي إطار هذه الجهود، أطلق البنك أيضًا حلولًا مصرفية مفتوحة متوافقة مع الشريعة الإسلامية لشركاء التكنولوجيا المالية، بما يتيح تطوير خدمات مالية مبتكرة ضمن إطار آمن ومنظم، تماشيًا مع توجهات البنك المركزي العُماني لتعزيز التحول الرقمي في القطاع المالي. واستُكملت هذه الجهود بطرح تحسينات متقدمة على آليات تنفيذ المعاملات، شملت خدمات التفويض الإلكتروني للخصم المباشر، بما يسهم في تبسيط إجراءات الدفع وتسريعها، ويعزز مستوى الكفاءة والمرونة وسهولة الاستخدام للعملاء. وتجسّد هذه المبادرات نهج بنك نزوى الذي يتمحور حول العملاء في الابتكار، حيث تضمن مواكبة عروضه للتوقعات المتغيرة والمتنامية للعملاء، مع الحفاظ على مستوى عالٍ من جودة الخدمة وتجربة مصرفية متسقة وسلسة عبر جميع قنوات ونقاط التواصل.

وعلاوة على التميز في خدمة العملاء، واصل بنك نزوى أداء دوره المحوري في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف أنحاء السلطنة. فقد تبنى البنك نهجًا متكاملًا في مجالات البيئة والمجتمع والحوكمة، من خلال دمج ممارسات الصيرفة المسؤولة في قراراته الاستراتيجية والتمويلية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عُمان 2040. كما أسهم في دعم المبادرات الوطنية الكبرى عبر المشاركة في مشاريع استراتيجية تعزز التنمية الصناعية والتنويع الاقتصادي. ويُضاف إلى ذلك التزام البنك المستمر بالاستثمار في رأس المال البشري، وتطوير القدرات المؤسسية، وتعزيز الخبرات الوطنية في مجال الصيرفة الإسلامية، بما يدعم الاستدامة والنمو طويل الأمد.

ويُجسد هذا التتويج مكانة بنك نزوى كنموذج رائد ومصدر ثقة في قطاع الصيرفة الإسلامية في سلطنة عُمان، ويعكس قوة أسسه المؤسسية واستمرارية أدائه المتميز في بيئة مالية تتسم بالتغير المتسارع. ومع مواصلة البنك تنفيذ أولوياته الاستراتيجية، يظل تركيزه منصبًا على الأداء المنضبط والتطوير المؤسسي المستدام، بما يعزز مساهمته في رسم مستقبل الصيرفة الإسلامية في السلطنة.

