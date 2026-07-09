أصدرت "زين السعودية"، المزود الرائد للخدمات الرقمية، تقريرها للاستدامة لعام 2025، مستعرضةً من خلاله ما حققته من تقدم في دمج مبادئ الاستدامة ضمن مختلف أعمالها واستثماراتها، بما يعزز دورها في بناء اقتصاد رقمي مستدام ويدعم مستهدفات السعودية رؤية 2030 ويوائم أهداف التنمية المستدامة. ويعكس التقرير نهج زين السعودية في اعتبار الاستدامة ركيزة أساسية لخلق القيمة طويلة الأمد، من خلال الاستثمار في بنية تحتية رقمية متقدمة، وتوسيع نطاق الشمول الرقمي، وتسريع تبني التقنيات المستقبلية، إلى جانب تعزيز كفاءة استخدام الموارد وخفض الأثر البيئي لعملياتها.

ويبرز التقرير الإنجازات التي حققتها الشركة خلال عام 2025 عبر أربعة محاور مترابطة تشمل البيئة، والمجتمع، والابتكار، والحوكمة، بما يعكس تكامل جهودها في تحقيق أثر مستدام يمتد إلى الأفراد والمجتمعات والاقتصاد الوطني.

فعلى الصعيد البيئي، واصلت زين السعودية تطوير حلولها لرفع كفاءة الطاقة وتقليل الانبعاثات، حيث شغّلت 51 موقعًا بالطاقة الشمسية الهجينة، وحولت 231 موقعًا من مولدات الديزل إلى الشبكة الكهربائية، ما أسهم في خفض استهلاك الوقود بنسبة 13.2% مقارنة بعام 2024، وإعادة تدوير 65 مليون وثيقة، والحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عبر التوسع في حلول التنقل الكهربائي.

وفي إطار التزامها بالشمول الرقمي، واصلت الشركة توسيع نطاق الوصول إلى خدماتها الرقمية لتشمل 2,448 قرية وهجرة في مختلف أنحاء المملكة، كما أسهم برنامج "وعد" في تمكين أكثر من 207 آلاف مستفيد من اكتساب المهارات الرقمية، بالتزامن مع مواصلة تعزيز التنوع والشمول داخل بيئة العمل، حيث بلغت نسبة النساء في المناصب القيادية التنفيذية 36%، إلى جانب توفير بيئة عمل أكثر شمولية للأشخاص ذوي الإعاقة، وهو ما انعكس في حصول الشركة على عدد من الجوائز الوطنية في مجالات المسؤولية الاجتماعية، والصحة والرفاهية والشمول. وتم تمكين 43 رائد أعمال في مسرعة أعمال Zain great idea

وواصلت زين السعودية الاستثمار في البنية التحتية الرقمية وتقنيات المستقبل، لتصل تغطية شبكة الجيل الخامس إلى 103 مدينة وبنسبة تغطية بلغت 66.7%، إلى جانب تنفيذ أكثر من 70 برنامجًا وورشة عمل لدعم الابتكار والذكاء الاصطناعي، بما يعزز جاهزية المملكة لاقتصاد رقمي أكثر تنافسية واستدامة.

وبهذه المناسبة أكدت إيمان الصعيدي، نائبة الرئيس التنفيذي للتواصل المؤسسي والاستدامة في "زين السعودية" أن التقرير يعكس نضجاً عميقاً في تحويل الاستدامة من التزام مؤسسي إلى أثر ملموس يتقاطع مع الأعمال اليومية، من تمكين الوصول إلى الخدمات الرقمية، إلى تعزيز كفاءة الموارد، ودعم الابتكار، وبناء بيئة عمل أكثر شمولية. مضيفةً: "نؤمن في زين السعودية أن التقنية لا تكتمل قيمتها إلا عندما تسهم في تحسين حياة الإنسان، وتوسيع الفرص أمام المجتمعات، وحماية موارد المستقبل. ومن هذا المنطلق، نواصل العمل على ترسيخ الاستدامة كمسار طويل الأمد يعزز أثرنا الوطني ويدعم مستهدفات السعودية رؤية 2030."

وأكدت زين السعودية أن إصدار تقرير الاستدامة لعام 2025 يجسد التزامها المستمر بالشفافية والإفصاح عن أدائها في مجالات الاستدامة، ويعكس رؤيتها في توظيف التقنية والابتكار والاستثمار المسؤول لتمكين عالم أكثر ذكاءً واستدامة، وتحقيق أثر إيجابي طويل الأمد على الاقتصاد والمجتمع والبيئة، بما يعزز مكانتها شريكًا رئيسيًا في مسيرة التحول الوطني.

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