أتمّت الشركة عملية بيع أراضي منطقة رأس الخور، بإجمالي عائدات بلغت 2.9 مليار درهم إماراتي

قامت الشركة بتسوية جميع ودائع الاستثمار وتخارجت من اتفاقية الشروط المشتركة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة أملاك للتمويل ش.م.ع اليوم عن نتائجها المالية للربع الثالث من عام 2025 والمنتهي في 30 سبتمبر 2025. وواصلت الشركة تركيزها على الإدارة الحكيمة لعملياتها في دولة الإمارات العربية المتحدة وميزانيتها العمومية.

وحققت الشركة أرباحاً صافية بعد ضريبة الدخل بلغت 1.95 مليار درهم إماراتي خلال الربع الثالث من عام 2025، مقارنة بأرباح صافية بعد ضريبة الدخل بلغت 15.92 مليون درهم إماراتي في الفترة نفسها من العام الماضي مما يمثل زيادة استثنائية على أساس سنوي.

وارتفع إجمالي إيرادات الشركة في الربع الثالث من عام 2025 بشكل ملحوظ ليصل إلى 3.10 مليار درهم إماراتي، مقارنةً بـ 101 مليون درهم إماراتي في الربع الثالث من عام 2024. ويُعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى مبيعات العقارات التطويرية، خاصة عملية البيع الناجحة لمحفظة أراضي رأس الخور، التي اكتملت في يوليو 2025 وحققت إجمالي عائدات بلغت 2.9 مليار درهم إماراتي نتج عنها مكاسب بقيمة 2.14 مليار درهم إماراتي خلال الربع الثالث من عام 2025.

وحققت أملاك انخفاضاً في التكاليف التشغيلية بنسبة 7% إلى 54 مليون درهم إماراتي في الربع الثالث من عام 2025، مقارنة بـ 58 مليون درهم إماراتي في الفترة نفسها من العام الماضي.

وقامت الشركة بتسوية جميع التزاماتها المالية مع 6 ممولين من خلال سداد 906 ملايين درهم إماراتي، شاملة الأرباح في يوليو 2025، والتخارج من اتفاقية الشروط المشتركة الموقعة مع الممولين؛ والتي كان من نتيجتها إلغاء جميع التعهدات والضمانات والرهون المرتبطة بها.

وفي المنطقة، ساهمت استثمارات أملاك بمبلغ 5 ملايين درهم إماراتي كدخل خلال الربع الثالث من عام 2025 قبل التخارج منها. وبعد نهاية الربع، دخلت أملاك في اتفاقية بيع وشراء بتاريخ 23 أكتوبر 2025 للتخارج من الشركة التابعة لها في مصر مقابل إجمالي قدره 400 مليون جنيه مصري.

وقامت أملاك ببيع كامل حصتها الاستثمارية في الشركة الزميلة في المملكة العربية السعودية خلال الربع الثالث من عام 2025.

عن شركة أملاك للتمويل ش.م.ع:

منذ تأسيسها في نوفمبر 2000 كأول مقدم لخدمات التمويل في المنطقة، قدمت أملاك للتمويل لعملائها منتجات وحلول تمويل عقاري مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية تم تصميمها لتلبية الطلبات المتطورة بشكل سريع في السوق.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.amlakfinance.com

-انتهى-

#بياناتشركات