تُوِّجت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" بجائزة Best Projects (X-SDI) Award عن مشروع "التحول الرقمي الشامل نحو مدن صناعية ذكية مستدامة وخضراء مدفوعة بالذكاء الاصطناعي"، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر "مدينة الغد 2025" الذي تستضيفه مدينة شنغهاي بجمهورية الصين الشعبية خلال الفترة من 2 – 6 سبتمبر الجاري.

وقالت هدى بنت هلال البطاشية، مديرة دائرة التميز والتحول المؤسسي في مدائن أن المشروع الفائز يُجسّد رؤية مدائن لتحويل المدن الصناعية التقليدية إلى مدن مستقبلية تقوم على الرقمنة الشاملة والاستدامة والذكاء الاصطناعي، ويهدف إلى جعل المدن الصناعية في سلطنة عُمان نموذجًا عالميًا متكاملًا يجمع بين التقنيات الرقمية المتقدمة، والطاقة النظيفة، والإدارة الذكية للموارد، بما يعزز من مكانة السلطنة كوجهة رائدة للاستثمار الصناعي المستدام، وأضافت البطاشية: تتمثل أهداف المشروع في التحول إلى مدن صناعية ذكية وخضراء عبر بنية أساسية رقمية متكاملة وأنظمة طاقة متجددة، وكذلك خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز مساهمة السلطنة في تحقيق أهداف الاستدامة الوطنية والعالمية إلى جانب جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال بوابات رقمية موحدة وخدمات مؤتمتة تسهّل إجراءات المستثمرين، وأيضا تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) عبر برامج تدريبية، وحاضنات ابتكار، وإتاحة تقنيات الصناعة الذكية بأسعار ميسّرة، بالإضافة إلى إرساء نموذج حوكمة تشاركي يجمع بين الحكومة والقطاع الخاص والأكاديميا والمجتمع.

ويعد التتويج بهذه الجائزة انعكاساً لثقة المجتمع الدولي بجهود سلطنة عُمان في مجال التحول الرقمي المستدام، ويجسد التزام مدائن بالابتكار والتطوير المستمر في إدارة المدن الصناعية بما يعزز من جاذبية الاستثمار ويدعم مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة، حيث يأتي هذا التتويج للتأكيد على الدور الذي تقوم به مدائن في تطوير المدن الصناعية وفق أعلى المعايير الذكية والمستدامة، وخلق نقلة نوعية في تعزيز الابتكار وتوظيف التقنيات الرقمية الحديثة والذكاء الاصطناعي، بما يتماشى مع رؤية عُمان 2040 الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والتقنيات المستقبلية، كما أن هذا التتويج يمثل حافزاً لمواصلة العمل على تنفيذ مشروعات نوعية تدعم بناء مدن صناعية متكاملة، خضراء، وذكية، تعكس مكانة سلطنة عُمان كوجهة رائدة في الاقتصاد الصناعي الحديث على مستوى المنطقة والعالم.

