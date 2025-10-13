دبي، الإمارات العربية المتحدة– أعلنت شركة «نوتانيكس» Nutanix (NASDAQ: NTNX)، الرائدة في مجال الحوسبة متعددة السحابات، عن مشاركتها الفاعلة في معرض " جيتكس جلوبال 2025"، المقرر انعقاده من 13 إلى 17 أكتوبر في مركز دبي التجاري العالمي. وستسلّط الشركة الضوء على رؤيتها الجديدة "المنصة الموحدة"، التي تهدف إلى تقديم تجربة موحدة وسلسة وآمنة لتشغيل التطبيقات والبيانات ونماذج الذكاء الاصطناعي عبر مراكز البيانات والسُحُب المختلفة – سواء في مراكز البيانات المحلية (on-premises) أو السحابة أو عبر مزودي الخدمات المدارة (MSPs) أو حتى على الحافة (Edge Computing).

وفي هذا السياق، أوضح "محمد أبو الحوف"، نائب الرئيس والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في «نوتانيكس»، قائلاً: "تتمثل رؤيتنا لـ 'المنصة الموحدة' ضمن التزامنا الراسخ بتمكين العملاء من حرية الاختيار، وإعفائهم من قيود الارتباط بمزوّد واحد. سواءً كانت المؤسسات تقوم بتحديث بنيتها التحتية، أو تنفيذ مشاريع الذكاء الاصطناعي، أو اعتماد حلول سحابية هجينة ومتعددة، وأشار إلى أن «نوتانيكس» تقدم تجربة تشغيلية موحدة وسلسة ومرنة وقابلة للتوسع، تلبي احتياجات الحاضر وتطلعات المستقبل."

أبرز الابتكارات المعروضة في "جيتكس" 2025

ستعرض «نوتانيكس» أحدث حلولها المتكاملة عبر خمسة أقسام متخصصة:

Nutanix Kubernetes Platform (NKP) : تُعد المنصّة الوحيدة المفتوحة المصدر والمتكاملة لإدارة Kubernetes ، حيث تمكّن العملاء من تشغيل تطبيقاتهم الحاوية بحرية تامة في أي بيئة تشغيل. وقد حصلت NKP مؤخرًا على تقييم متقدم في تقارير كلٍّ من «غارتنر» و«فورستر» العالميتين، تقديرًا لريادتها في إدارة Kubernetes وتميّزها من حيث البساطة وسهولة التنقّل وجاهزيتها للاستخدام المؤسسي . Nutanix Enterprise AI (NAI) : حل متكامل صمم لجعل الذكاء الاصطناعي بسيطاً وجاهزاً للمؤسسات . وستقدّم «نوتانيكس» بالشراكة مع «إنفيديا» عرضاً مشتركاً للذكاء الاصطناعي المؤسسي. كما سيتم دمج NAI مع منصة NKP لعرض كيفية تبسيط إدارة الحاويات الخاصة بأحمال عمل الذكاء الاصطناعي، مع ضمان الحوكمة والأمن والأداء على المستوى المؤسسي . بينما يشهد الذكاء الاصطناعي تحولاً جذريًا في البنية التحتية لتقنية المعلومات، يضمن NAI أن يتمكن العملاء من تشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي مع التحكم الكامل والامتثال والموثوقية — أينما نُشرت . Nutanix Database Service (NDB) : حلّ يعيد تصور عمليات إدارة قواعد البيانات الحديثة. حيث تتيح منصة قاعدة البيانات كخدمة ( DBaaS ) للفرق توفير وتشغيل وتوسيع نطاق قواعد البيانات عبر المراكز المحلية والسحابية الهجينة بأقل جهد تشغيلي، محققةً بذلك بساطة إدارة قواعد البيانات السحابية في مركز البيانات المحلي . Nutanix Cloud Clusters (NC2): تُجسد الرؤية المتكاملة ل"المنصة الموحدة"، إذ توفر نموذجاً تشغيلياً عالمياً عبر مراكز البيانات المحلية والسحابات العامة الرائدة مثل Azure و AWS وقريبًا جوجل كلاود، تمنح NC2 المؤسسات الحرية الكاملة لنقل أحمال العمل بين مراكز البيانات المختلفة بسلاسة وأمان، مما يمكنهم من تحسين التكاليف والأداء والامتثال مع الحفاظ على تجربة تشغيلية متسقة. Nutanix Cloud Manager (NCM) : تُعد منصة شاملة لإدارة البيئات السحابية المتعددة، تسهّل على المؤسسات بناء وتشغيل وحوكمة تطبيقاتها وبناها التحتية. إلى جانب البنية التحتية الأساسية من «نوتانيكس»، تشكل NCM أساس المنصة السحابية NCP التي تقدم تجربة متسقة عبر جميع أنواع السحابة – العامة والخاصة والهجينة.

الأمن والمرونة والتحكم

مع التوسع في اعتماد الحلول السحابية الهجينة والمتعددة، تواصل «نوتانيكس» دمج مبادئ الأمان في صميم منتجاتها. تقدم حلول الشركة بنية "Zero Trust" مع ضوابط امتثال مدمجة، وحماية متقدمة للبيانات، وقدرات عالية على مقاومة الهجمات. وبالاستفادة من الأتمتة والحوكمة الذكية ، تمكّن «نوتانيكس» المؤسسات من تشغيل أحمال العمل التقليدية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي بثقة، مع ضمان أمن وامتثال البيانات والتطبيقات والبنية التحتية عبر جميع البيئات الهجينة.

الاستجابة للأولويات التقنية الإقليمية

مع تسارع وتيرة اعتماد الذكاء الاصطناعي في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، توجد «نوتانيكس» في موقع فريد يمكّنها من مساعدة المؤسسات على بناء بنى تحتية قوية للذكاء الاصطناعي والأتمتة، مع ضمان قابلية التوسع والحوكمة ومرونة الحوسبة السحابية الهجينة. كما تشهد المنطقة طفرة متسارعة في مجالات مراكز البيانات والخدمات السحابية ما يعزّز الحاجة إلى التحديث وقابلية نقل أحمال العمل بين البيئات المختلفة. وتقوم «نوتانيكس» بدور محوري في هذا التحوّل من خلال تمكين المؤسسات من نقل أحمال العمل عبر البيئات المختلفة بأمان وبدرجة عالية من البساطة.

تعزيز منظومة الشركاء

تماشياً مع نهجها القائم على التعاون، تستضيف «نوتانيكس» في جناحها ب «جيتكس» وكلاء إعادة البيع ، بالإضافة إلى تحالفاتها التقنية وشركائها مثل «إنتل» و«AMD» و«إنفيديا» ، ويعكس ذلك استراتيجيتها التعاونية الهادفة إلى تقديم حلول متكاملة ومبتكرة للعملاء. في المنطقة

الالتزام بدعم منظومة الشركاء

ستؤكد «نوتانيكس» مجدداً على نهجها الذي يضع قنوات البيع في المقام الأول من خلال إطلاق تحسينات جديدة على برنامج الشراكة الحائز على جوائز Nutanix Elevate Partner Program، والذي نال تصنيف خمسة نجوم من CRN لست سنوات متتالية. وسيتم خلال الحدث الإعلان عن فئة "الشريك المتميز"(Premier Partner Category) الجديدة، والتي تُكرّم الشركاء الذين يظهرون خبرة استثنائية واستثماراً كبيراً في حلول «نوتانيكس»، مما يؤكد تركيز الشركة على الربحية والثقة والنمو المستدام لمنظومة الشركاء. وبفضل مرونتها في تمكين شركائها من اختيار موردي المعدات الأصلية (OEM) الأنسب لاستراتيجياتهم، توفّر "نوتانيكس" بيئة مثالية لبناء حلول مخصصة تلبي احتياجات العملاء بدقة. كما تدعم الشركة شركاءها عبر شبكة تضم أكثر من 1500 من "موردي البرامج المستقلين" (ISVs) معتمدين على منصة "نوتانيكس AHV"، مما يمكنهم من تقديم الحلول المفضلة للعملاء بكفاءة عالية، وخفة في الأداء، ومرونة استثنائية.

وتعليقاً على ذلك، قالت "شيستا أحمد"، مديرة قنوات البيع والنظام البيئي في الشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة «نوتانيكس»: "لم يكن تركيزنا مجرد ميزات تقنية أبداً، بل على بناء الثقة وتمكين شركائنا من الازدهار. رسالتنا في جيتكس واضحة: «نوتانيكس» هي الشريك الأكثر ربحية وموثوقية وجاهزية للمستقبل في عصر الحوسبة السحابية الهجينة والمتعددة."

يمكنكم زيارة «نوتانيكس» في القاعة 6، المنصة C10 في معرض "جيتكس جلوبال 2025"، لتجربة مباشرة حول كيفية تشكيل رؤية "المنصة الموحدة " لمستقبل الحوسبة السحابية والتحول الرقمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

لحجز موعد للاجتماع مع فريق «نوتانيكس»، يرجى الضغط على الرابط https://www.nutanix.com/gitex-global-2025

