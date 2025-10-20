مسقط. شارك بنك عُمان العربي في معرض ومؤتمر العمران والبيت والبناء 2025، الذي أُقيم في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض من 6 إلى 9 أكتوبر، حيث شكّل الحدث منصة فعّالة للبنك للتواصل مع مُلّاك المنازل والبُنائين والمستثمرين، واستعراض حلوله المالية المبتكرة المصممة خصيصاً لقطاعي العقارات والإنشاءات.

خلال المعرض، أكد بنك عُمان العربي إلتزامه بدعم قطاع الإنشاءات المحلي من خلال توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة أدراك للتطوير، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون وتقديم حلول تمويلية متكاملة تستهدف مطوري العقارات والمقاولين.

بالإضافة إلى ذلك، وقّع بنك عُمان العربي مذكرة تفاهم مع شركة البندر تهدف إلى استكشاف فرص التعاون في تقديم حلول تمويل سكني ميسّرة للعملاء الراغبين في امتلاك وحدات سكنية ضمن مشاريع البندر المستقبلية. وتضع المذكرة إطارًا للتعاون بين الجانبين بهدف تسهيل خيارات التمويل العقاري لعملاء البنك المؤهلين، وفقًا للتقييمات والسياسات والموافقات الداخلية المعتمدة.

ويجسّد هذا التفاهم الاستراتيجي إلتزام بنك عُمان العربي المستمر بدعم قطاع الإسكان في سلطنة عُمان، وتوسيع نطاق خيارات التمويل السكني المتاحة أمام العملاء، من خلال الشراكة مع أبرز المطوّرين العقاريين في مختلف أنحاء السلطنة.

سلّط حضور بنك عُمان العربي في المعرض الضوء على جهوده المستمرة في تقديم التوجيه الشخصي والخدمات الإستشارية المالية للأفراد والشركات في مختلف أنحاء السلطنة. وقد أتيح لزوار جناح البنك فرصة التواصل مع خبراء مختصين للحصول على إستشارات مالية متخصصة، واستكشاف مجموعة واسعة من الحلول التي تشمل تمويل المنازل ودعم مشاريع البناء.

وفي تعليقه على الشراكتين، قال الفاضل سليمان الحارثي، الرئيس التنفيذي لبنك عُمان العربي، "يسرنا توسيع تعاوننا مع شركة أدراك للتطوير وتعزيز شراكاتنا من خلال اتفاقيات جديدة، بما في ذلك مذكرة التفاهم الموقعة مع شركة البندر. تعكس هذه المبادرات إلتزامنا بدعم قطاعي العقارات والإنشاءات في عُمان، وتقديم حلول مالية عملية تلبي احتياجات عملائنا. كما تتيح لنا فعاليات مثل معرض ومؤتمر العمران والبيت والبناء التواصل المباشر مع عملائنا وإبراز القيمة المضافة التي نقدمها لمشاريعهم."

وأكدت مشاركة بنك عُمان العربي رؤيته الشاملة في تعزيز النمو المستدام لقطاع العقارات ودعم الشركات العُمانية. وتفاعل فريق البنك مع الزوار من خلال جلسات تفاعلية قدّم خلالها رؤى قيّمة حول تمويل المشاريع وفرص الإستثمار، إلى جانب استعراض منتجات مالية مصمّمة خصيصاً لتلبية احتياجات مُلّاك المنازل والمطورين والمستثمرين.

ويواصل بنك عُمان العربي العمل على بناء تحالفات إستراتيجية، وتمكين عملائه من الحصول على حلول مالية تسهم في تطوير القطاع العقاري العُماني.

