دبي، الإمارات العربية المتحدة: تستعد شركة هاي تك للذكاء الاصطناعي، الرائدة في مجال حلول إدارة المرافق الرقمية المتقدمة، والتي تندرج ضمن مجموعة شركات فارنك، للكشف عن أحدث تقنياتها في مؤتمر ومعرض ميفما كونفيكس 2025 الذي يفتتح غدًا (الثلاثاء 28 أكتوبر) في فندق جيه دبليو ماريوت في دبي مارينا.

وتأكيدًا على ريادتها في سوقي الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، ستحتل شركة هاي تك للذكاء الاصطناعي مكانةً بارزةً في المعرض، حيث سيقدم خبراؤها الفنيون عروضًا حيةً لتقنياتها المتطورة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، المصممة لإحداث ثورة في إدارة المرافق.

ستستعرض شركة هاي تك للذكاء الاصطناعي خلال دورة هذا العام من المعرض أحدث روبوتات التنظيف لديها، كما ستقدم تقنيتها المتطورة للصور المجسمة، حيث ستتاح للمشاركين في الفعالية فرصة الاطلاع عن كثب على كيفية تأثير هذه الابتكارات، إلى جانب حلول هاي تك للذكاء الاصطناعي، بدءًا من الموظفين الرقميين ووصولًا إلى التحليلات المتقدمة، على مستقبل قطاع إدارة المرافق من خلال تعزيز الكفاءة والاستدامة والأمن.

وبهذه المناسبة صرحت جاڤيريا إعجاز، المدير الإداري لشركة هاي تك للذكاء الاصطناعي، قائلة:

" يُعد مؤتمر ومعرض ميفما كونفيكس منصةً مثالية تجمع رواد الصناعة والمبتكرين والمحترفين للتواصل واستكشاف مستقبل إدارة المرافق، ويتماشى تركيز هاي تك للذكاء الاصطناعي على الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي تمامًا مع شعار الحدث المتمثل في تعزيز التميز في إدارة المرافق، حيث سنكون حاضرين لمناقشة التحديات التي يواجهها متخصصو إدارة المرافق، واستعراض كيفية مساهمة الشركة في الارتقاء باستراتيجياتهم التشغيلية".

علاوةً على ذلك، وتأكيدًا على ريادتها في هذا المجال، ستكون إعجاز متحدثةً رئيسيةً، حيث تشارك في جلسة نقاش رئيسية تُقدّم رؤىً قيّمة حول أحدث الابتكارات، واتجاهات السوق، وتأثير التطبيق الاستراتيجي للذكاء الاصطناعي على قطاع إدارة المرافق في المنطقة، كما ستُقدّم إعجاز نصائحَ خبيرة للمشاركين حول التكنولوجيا والابتكار الرقمي في إدارة المرافق، خلال جلساتٍ مُخصّصة في مركز الاستشارات بالمعرض في اليوم الثاني من الحدث.

وباعتباره الحدث الأكثر ترقباً في منطقة الشرق الأوسط في قطاع إدارة المرافق، يُعد مؤتمر ومعرض ميفما كونفيكس 2025 بمثابة المنصة الأولى لتبادل المعرفة والتعاون والابتكار في قطاع إدارة المرافق، حيث يجمع بين المتخصصين في إدارة المرافق وصناع القرار من جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط.

يضم هذا الحدث مؤتمرًا ومعرضًا، ويسلط الضوء على أحدث التطورات والحلول وأفضل الممارسات التي تُسهم في تحقيق التميز في قطاع إدارة المرافق الإقليمي. كما سيشهد المؤتمر النسخة الرابعة من جوائز ميفما المرموقة للتميز في إدارة المرافق 2025، والتي تُكرّم المساهمات والإنجازات المتميزة في هذا القطاع.

وبناءً على نجاح الدورات السابقة من الحدث، سيجمع هذا المعرض الرائد نخبة من أبرز أصحاب المصلحة الرئيسيين والمنظمات وقادة الفكر الذين يشكلون صناعة إدارة المرافق، مما يوفر فرصًا قيمة للمشاركة في مناقشات هادفة، واستكشاف الاتجاهات الناشئة، والمساهمة في مستقبل إدارة المرافق في جميع أنحاء المنطقة وخارجها.

يمكنكم زيارة شركة هاي تك للذكاء الاصطناعي في الجناحين رقم 13 و14 في منطقة المعرض في مؤتمر ومعرض ميفما كونفيكس 2025.

نبذة عن شركة هاي تك:

تعتبر شركة هاي تك سيرفيسيز (HITEK Services) جزءاً من مجموعة فارنك التي يوجد مقرها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتتمتع بأكثر من 40 عاماً من الخبرة في مجالات إدارة المرافق والضيافة وتطوير البنية التحتية التكنولوجية المتقدمة.

تعمل مجموعتنا الواسعة من التطبيقات الذكية على تمكين عملائنا في مجال التحول الرقمي والتجاري والتكنولوجي. وتهدف حلولنا إلى دعم العمليات التشغيلية الأقل حجماً والأكثر استدامة التي تزيد من الإنتاجية وتقلل من استهلاك الطاقة.

ويمكن لشركات إدارة المرافق التي ترغب في تطوير قدراتها الرقمية الاستفادة من خدمات شركة "هايتك" والتواصل معها عبر البريد الإلكتروني: info@hitekservices.com

نبذة عن فارنك:

تعتبر "فارنك" من الشركات الرائدة في قطاع إدارة المرافق المتكاملة وحلول التكنولوجيا الذكية والاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي شركة سويسرية ذات مسؤولية محدودة تأسست عام 1980 في دولة الإمارات.

تتميز الشركة بفريق الإدارة المتميز الذي يعمل وفق منهج احترافي راسخ، ويتجاوز عدد موظفيها اليوم أكثر من 10,000 موظف، وتوفر خدماتها المتميزة في إدارة المرافق في عدة قطاعات بما في ذلك الطيران والضيافة والخدمات المصرفية وتجارة التجزئة ومراكز التسوق والاتصالات والمشاريع السكنية والتجارية والبنية التحتية، والقطاعات الحكومية والتعليمية والترفيهية.

-انتهى-

#بياناتشركات