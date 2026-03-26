ملخص أداء أجيليتي للسنة المالية 2025

تنوّع محفظة المجموعة وميزانيتها العمومية الجيدة ساهما في تعزيز قدرتها على الصمود في ظل الظروف المتغيرة للأسواق.

ارتفعت إيرادات أجيليتي 12.5 % وبلغت 5.1 مليار دولار امريكي.

% وبلغت مليار دولار امريكي. ارتفعت أرباح أجيليتي قبل احتساب الفوائد والضرائب 37.8 % وبلغت 557 مليون دولار امريكي

بلغ صافي أرباح أجيليتي 240 مليون دولار أمريكي، وبما يعادل 2.45 سنت للسهم الواحد.

وسّعت شركة مينزيز للطيران نطاق أعمالها عالمياً وفي الولايات المتحدة بعد استحواذها على شركة G2 Secure Staff .

. قامت أجيليتي للمجمعات اللوجستية بتسليم 226 ألف متر مربع من مساحات المستودعات، وهو أعلى مستوى تطوير يتم تحقيقه خلال عام واحد، بما يعكس حجم ونطاق أعمال هذا القطاع. وبلغ معدل الإيرادات السنوي عند نهاية عام 2025 نحو 86 مليون دولار أمريكي.

حققت مجموعة ترايستار أداءً مستقراً مدعوماً بعقود طويلة الأجل.

لا يزال قطاع الاستثمار لدى أجيليتي يرتكز على شركتي دي إس في ( DSV ) وريم مول، وقد أدى استحواذ دي إس في ( DSV ) على شركة "دي بي شينكر" إلى ارتفاع حصتها في السوق العالمية لتصبح بحدود 6%، بينما وصلت نسبة الإشغال في ريم مول إلى 85%.

) وريم مول، وقد أدى استحواذ دي إس في ( ) على شركة "دي بي شينكر" إلى ارتفاع حصتها في السوق العالمية لتصبح بحدود 6%، بينما وصلت نسبة الإشغال في ريم مول إلى 85%. أوصى مجلس الإدارة بزيادة توزيعات الأرباح بنسبة 22% على أساس نصيب السهم، وتوزيع أرباح نقدية بإجمالي 150 مليون دولار أمريكي خلال عام 2026، تشمل 75 مليون دولار أمريكي عن السنة المالية 2025 و75 مليون دولار أمريكي كتوزيعات نقدية مرحلية مقترحة لعام 2026 .

أبوظبي - أعلنت شركة أجيليتي جلوبال بي أل سي (أجيليتي) المالكة والمشغلة لمجموعة متنوعة من الشركات والمستثمر طويل الأمد في شركات إقليمية وعالمية، اليوم عن نتائجها المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025. واصلت محفظة أجيليتي المتنوعة وانتشارها التشغيلي العالمي دعم التنفيذ المنضبط وتحقيق النمو، رغم تطور وتغير ظروف الأسواق.

عن العام 2025، حققت أجيليتي أرباحاً بلغت 240 مليون دولار أمريكي، أو ما يعادل 2.45 سنتاً للسهم الواحد. ونمت الأرباح قبل الفوائد والضرائب (EBIT) بنسبة 37.8 % لتصل إلى 557 مليون دولار أمريكي، بينما زادت الإيرادات بنسبة 12.5% لتصل إلى 5.1 مليار دولار أمريكي، وهذا يعكس أداءاً قوياً عبر شركات المجموعة العاملة.

وفي 31 ديسمبر 2025، بلغت القيمة التقديرية لقطاع الاستثمار لشركة أجيليتي 5.8 مليار دولار أمريكي، وبلغ إجمالي الأصول 13.4 مليار دولار أمريكي.

تتضمن النتائج المُعلنة مجموعة بنود غير متكررة تم تسجيلها خلال عام 2025، وتتمثل بشكل أساسي في مكاسب إعادة تقييم أصول العقارات الصناعية، وتكاليف الاستحواذ والدمج المتعلقة بصفقة شركة G2 Secure Staff، والتكاليف المرتبطة بتوقف عمليات مينزيز في الكويت، ومكاسب بيع الأصول، وحصة النتائج من الشركات الزميلة.

وباستبعاد هذه البنود، بلغ الربح المعدل قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والاطفاء 757 مليون دولار أمريكي، وبلغ إجمالي الربح المعدل قبل الفوائد والضرائب 425 مليون دولار أمريكي، وبلغ صافي الدخل المعدل 134 مليون دولار أمريكي، ما يمثل زيادات سنوية بنسبة 15.4% و19.3% و29.1% على التوالي.

تصريح رئيس مجلس الإدارة

وصرح السيد/ طارق سلطان - رئيس مجلس إدارة أجيليتي قائلاً: "كان 2025 عاماً من التنفيذ المنضبط الذي ركز على خلق قيمة مستدامة لشركة أجيليتي، مع زيادة الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب بنسبة 19.3%. فقد حققت شركاتنا العاملة أداءاً ثابتاً، وفي الوقت نفسه، لا تزال قناعتنا راسخة بقطاع استثماراتنا، ولا سيما في شركة DSV التي تستحوذ اليوم على ما يقارب 6% من الحصة السوقية العالمية وفقاً لمعلومات الشركة. وكذلك، بلغ إجمالي قيمة الأصول 13.4 مليار دولار أمريكي بنهاية العام، بزيادة قدرها 14% مقارنة بالعام السابق .

وخلال العام، قمنا بالموازنة بين تحقيق النمو والحفاظ على الانضباط في تخصيص رأس المال، مع تعزيز تركيزنا على التواصل مع أسواق رأس المال وإدارة السيولة، بما يدعم ترسيخ الأسس اللازمة لخلق قيمة مستدامة طويلة الأجل للمساهمين .

وتضم محفظة أجليتي المتنوعة أكبر شركة لخدمات الطيران في العالم من حيث الانتشار الجغرافي، وأعمالاً عالمية وإقليمية في قطاع الخدمات اللوجستية للطاقة والوقود، بالإضافة إلى إحدى أبرز منصات العقارات الصناعية في المملكة العربية السعودية، مع حضور تشغيلي يمتد عبر الشرق الأوسط وجنوب آسيا وأفريقيا. وإلى جانب استثماراتنا الاستراتيجية، تعزز هذه الأصول قدرة أجليتي على التكيف مع ظروف الأسواق المتغيرة والاستفادة من فرص النمو المستقبلية."

توزيع الأرباح

أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 0.028 درهم إماراتي لكل سهم خلال عام 2026 أي بزيادة 22% عن ما تم توزيعه خلال 2025. وباستبعاد أسهم الخزينة فان الاجمالي الذي سيتم دفعه خلال 2026 هو 555 مليون درهم إماراتي (150 مليون دولار أمريكي).

ويشمل ذلك مبلغ 75 مليون دولار أمريكي (بما يعادل 0.028 درهم إماراتي للسهم الواحد، أو ما يقارب 277 مليون درهم إماراتي) عن السنة المالية 2025، على أن يتم رفعه إلى الجمعية العمومية للمساهمين للموافقة عليه.

أما المبلغ المتبقي وقدره 75 مليون دولار أمريكي (بما يعادل 0.028 درهم إماراتي للسهم الواحد، أو ما يقارب 277 مليون درهم إماراتي) فمن المتوقع توزيعه كأرباح مرحلية خلال عام 2026، وذلك رهناً بأداء الشركة وموافقة مجلس الإدارة.

أداء الشركات المملوكة والمدارة

قطاع خدمات الطيران – شركة مينزيز للطيران

حققت شركة مينزيز للطيران عاماً جيداً، مدفوعا بالنمو العضوي، وعمليات الاستحواذ، والتنفيذ التشغيلي المنضبط. وبلغت الإيرادات 3 مليارات دولار أمريكي، بزيادة قدرها 16.1%، بينما ارتفع الربح قبل الفوائد والضرائب بنسبة 8.1% ليصل إلى 203 مليون دولار أمريكي. وتشمل النتائج المعلنة عدة بنود غير متكررة، أبرزها التكاليف المرتبطة بالاستحواذ على شركة G2 Secure Staff ودمجها. وباستثناء هذه البنود، كان الربح المعدل قبل الفوائد والضرائب ليبلغ 249 مليون دولار أمريكي، ما يمثل زيادة بنسبة 33% على أساس سنوي.

هذا الأداء القوي جاء نتيجة للتنفيذ المنضبط، وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية، وتوسيع شراكات الخدمات المتعددة مع شركات الطيران وشركاء المطارات. وفي عام 2025، واصلت مينزيز توسعها العالمي، مضيفة 63 مطاراً إلى شبكتها، ومعززة مكانتها كأكبر شركة خدمات طيران في العالم من حيث الانتشار الجغرافي.

وخلال العام، أكملت مينزيز عملية الاستحواذ على شركة G2 Secure Staff في الولايات المتحدة مقابل 305 ملايين دولار أمريكي، ما ضاعف وجود الشركة في الولايات المتحدة، أكبر سوق للطيران في العالم. وقد حصلت أيضاً على إحدى رخصتي المناولة الأرضية لخدمات الركاب والساحة في مبنى الركاب رقم 1 الجديد بمطار جون إف كينيدي الدولي في نيويورك.

وعلى الرغم من انتهاء عمليات مينزيز في مطار الكويت الدولي منذ شهر فبراير 2026، شهدت مناطق أخرى عديدة نمواً قوياً، بما في ذلك جنوب غرب وشرق أوروبا، وأستراليا، وجنوب شرق آسيا، والهند.

وقد عززت معايير السلامة الرائدة في القطاع، والكفاءة التشغيلية، والاستثمار المستمر في الأنظمة والكفاءات، من قدرة مينزيز للطيران على الصمود، ووضعتها في موقع يؤهلها لتحقيق نمو على المدى الطويل.

الخدمات اللوجستية للوقود – ترايستار

حققت شركة ترايستار أداءً قوياً ومستقراً، مدعوماً بمحفظتها المتنوعة من الخدمات اللوجستية للوقود، والعمليات البحرية، وأصول البنية التحتية.

في العام 2025، ارتفعت الإيرادات بنسبة 14.4% لتصل إلى 1.4 مليار دولار أمريكي، بينما حافظت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والاطفاء على استقرارها عند 257 مليون دولار أمريكي، وهذا يعكس الأداء التشغيلي المستقر على الرغم من ضغوط هوامش الربح في القطاع البحري. وتعرضت الأرباح قبل الفوائد والضرائب لضغوط في هذا العام نتيجة لتأثير المعادلة المحاسبة لتأجير السفن.

وتمكّنت ترايستار خلال العام من تعزيز منصتها العالمية من خلال عدة تطورات استراتيجية، شملت زيادة حصتها في قطاع بيع الوقود بالتجزئة في سريلانكا إلى 95%، وتدشين بنية تحتية جديدة لتزويد مطارات شرق أفريقيا بالوقود، ونشر أصول من الجيل التالي، بما في ذلك أول بارجة كهربائية هجينة في المنطقة.

بشكل عام، تواصل ترايستار تحقيق إيرادات مستقرة وهوامش تشغيل جيدة، مدعومة بضبط دقيق للتكاليف، وتركيز استراتيجي على الكفاءة والنمو في جميع أنحاء محفظتها المتنوعة.

العقارات الصناعية – أجيليتي للمجمعات اللوجستية

حققت شركة أجيليتي للمجمعات اللوجستية عاماً قوياً آخر. فقد ارتفعت الإيرادات بنسبة 13% لتصل إلى 59 مليون دولار أمريكي، بينما بلغ الربح قبل الفوائد والضرائب 239 مليون دولار أمريكي.

يتضمن الربح قبل الفوائد والضرائب ربحاً استثنائياً ناتجاً عن إعادة تقييم العقارات الاستثمارية، تم تسجيله في عام 2025، ويعكس إنجاز وتسليم مستودعات جديدة خلال العام.

وباستثناء هذا الربح، بلغ إجمالي الربح المعدل قبل الفوائد والضرائب 41 مليون دولار أمريكي، ما يمثل زيادة بنسبة 11.4% مقارنة بالعام السابق.

خلال عام 2025، قامت أجليتي للمجمعات اللوجستية بتسليم 226 ألف متر مربع من المساحات اللوجستية الجديدة في جدة والرياض. وباحتساب هذه التطويرات، بلغ معدل الإيرادات السنوي (Exit Run Rate) لأجليتي للمجمعات اللوجستية بنهاية عام 2025 نحو 86 مليون دولار أمريكي. كما شهدت الهوامش تحسناً عقب تسليم هذه المساحات، حيث بدأ جزء كبير من المستودعات المطورة حديثاً التشغيل والمساهمة في تحقيق الإيرادات.

وعلى الصعيد التشغيلي، لا يزال الطلب على حلول التخزين من الدرجة الأولى راسخاً، لا سيما في المملكة العربية السعودية حيث تستمر مبادرات التوسع الصناعي وتوطين سلاسل الإمداد في دعم النمو.

تُوسّع أجيليتي للمجمعات اللوجستية نطاق أعمالها في المملكة، وفي الربع الأول من عام 2026، أعلنت عن مشروع مشترك بقيمة 2.5 مليار ريال سعودي مع شركة روشن، الرائدة في مجال التطوير العقاري متعدد الأصول في المملكة العربية السعودية، والتابعة لصندوق الاستثمارات العامة، لتطوير مجمع لوجستي من الدرجة الأولى يمتد على مساحة تقارب 1.3 مليون متر مربع في موقع استراتيجي بجدة.

ويستمر قطاع التخزين في دول مجلس التعاون الخليجي بالاستفادة من اتجاهات النمو الهيكلي، بما في ذلك توسّع التجارة الإلكترونية، ونمو شبكات شركات الخدمات اللوجستية المتكاملة، ومبادرات التنويع الصناعي التي تقودها الحكومات. وفي أفريقيا، تسعى أجيليتي للمجمعات اللوجستية إلى اقتناص فرص نمو مُنتقاة في أسواق لا تزال تفتقر إلى بنية تحتية لوجستية حديثة.

قطاع الاستثمارات

في 31 ديسمبر 2025، بلغت القيمة الدفترية لقطاع الاستثمار لشركة أجيليتي حوالي 5.8 مليار دولار أمريكي. ولا تزال شركة دي أس في ( DSV )، شركة الشحن الأكبر في العالم، تُشكّل ركيزة أساسية في هذه القطاع، بينما يُمثّل ريم مول ثاني أهم أصولها.

وقد حققت دي أس في ( DSV ) أداءً متوافقاً مع التوقعات، وهي تُحرز تقدماً ملحوظاً ومتسارعاً في دمج "دي بي شينكر"، مما يُعزز ريادتها العالمية بحصة سوقية عالمية تُقدّر بنحو 6%.

وفي ديسمبر 2025، بلغت القيمة السوقية لشركة DSV حوالي 382 مليار كرونة دانمركية (حوالي 59 مليار دولار أمريكي). وتمتلك أجيليتي حصة 8.2% في DSV ، بقيمة دفترية تبلغ 4.9 مليار دولار أمريكي، وتواصل إدارة هذا الاستثمار بحكمة من خلال عملية التحوط لتعظيم القيمة لمساهميها.

واصل ريم مول توسعه التشغيلي خلال عام 2025، حيث سجّل زيادة بنسبة 26% في عدد الزوار. ولا يزال النمو السكاني واتجاهات السياحة في أبوظبي يدعمان استمرار التحسن.

الميزانية العمومية والموقف المالي

في 31 ديسمبر 2025، بلغ إجمالي أصول شركة أجيليتي حوالي 13.4 مليار دولار أمريكي، مع حقوق ملكية للمساهمين بقيمة 5.9 مليار دولار أمريكي.

وقد بلغ صافي الدين، باستثناء التزامات الإيجار حوالي 3.8 مليار دولار أمريكي، مما حافظ على المرونة المالية لدعم مبادرات النمو مع الحفاظ على متانة الميزانية العمومية.

حافظت الشركة على تدفق نقدي تشغيلي متين مع استمرارها في الاستثمار في توسيع منصاتها التشغيلية.

السيولة ومواءمة السوق

يظل تعزيز سيولة السهم في السوق من أهم أولويات أجيليتي. في نهاية عام 2025، بلغت نسبة الأسهم الحرة لشركة أجيليتي حوالي 40%، وهو مستوى جيد من السيولة السوقية يدعم تحسين سيولة التداول وزيادة إمكانية الوصول للمستثمرين المؤسسيين.

وتواصل الإدارة التركيز على زيادة تفاعل المستثمرين لتقريب التقييم السوقي من القيمة العادلة.

آخر التطورات الإقليمية

تواصل أجيليتي متابعة تطورات الأوضاع الجيوسياسية في بعض مناطق الشرق الأوسط، مع تطبيق خطط احترازية وخطط لاستمرارية الأعمال عبر مختلف عملياتها. ويسهم الانتشار الجغرافي المتنوع للمجموعة وقاعدة إيراداتها التعاقدية في توفير قدر من الحماية من التقلبات قصيرة الأجل.

نبذة حول أجيليتي

أجيليتي هي مشغل ومستثمر طويل الأجل للعديد من الشركات العالمية والإقليمية. وتشمل محفظتها من الأصول الدولية القيمة أكبر شركة لخدمات الطيران في العالم (مينزيز للطيران)؛ شركة لوجستية عالمية للوقود (ترايستار)؛ شركة رائدة في تطوير وتشغيل المجمعات اللوجستية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا (أجيليتي للمجمعات اللوجستية)؛ وغيرها من الشركات في مجال الخدمات اللوجستية الرقمية، والتجارة الإلكترونية، وخدمات المواقع النائية، والخدمات اللوجستية للقطاع العام. وهي تمتلك حصة غير مسيطرة في شركة دي أس في (DSV)، أكبر وكيل شحن في العالم؛ وريم مول، وهو مركز تجاري ضخم في أبو ظبي؛ وتضم محفظتها شركات في قطاع العقارات التجارية وخدمات سلاسل الإمداد في دول مجلس التعاون الخليجي إلى جانب شركات تكنولوجية ناشئة تختص في تمكين التجارة الإلكترونية، ونقل الطاقة، وسلسلة الإمداد الرقمية، والمزيد. حضور أجيليتي العالمي يتجاوز 80 دولة في القارات الست، مع قوة عاملة تبلغ 68,000 موظفاً. وهي مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية .(ADX)

للمزيد من المعلومات حول أجيليتي يرجى تصفح:

الموقع الإلكتروني: www.agility.com

منصة ( Xتويتر سابقاً): x.com/agility

لينكدإن: linkedin.com/company/agility

إنستغرام: instagram.com/agility

يوتيوب: youtube.com/user/agilitycorp

-انتهى-

#بياناتشركات