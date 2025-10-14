• فليكس هي فعالية مجانية تجمع كبار الشخصيات من شركات الطباعة واللافتات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن معرض فيسبا الشرق الأوسط عن عودة سلسلة فعاليات تبادل القيادات (فليكس) 2025، وهي جولة ترويجية تضم أربع فعاليات تُقام في الفترة الممتدة من 24 إلى 27 نوفمبر في المملكة العربية السعودية والأردن ومصر.

وبعد انطلاقتها الناجحة في مارس 2023، والتي أقيمت قبيل انطلاق فعاليات معرض فيسبا الشرق الأوسط، أصبحت فليكس جزءًا لا يتجزأ من برنامج مؤتمرات المعرض، حيث تتناول هذه السلسلة الفريدة من الفعاليات المشهد المتطور للأسواق العالمية والإقليمية، مع التركيز على التحولات التكنولوجية والسلوكية.

وقد تم تصميم معرض فليكس خصيصًا لمحترفي الطباعة واللافتات الكبار، وهو يركز على تقديم محتوى يركز على مبادئ بناء الأعمال وتبادل المعرفة.

وبهذه المناسبة قال بازيل قاسم المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في الاتحاد الدولي لطباعة المنسوجات والطباعة الرقمية واللافتات (فيسبا): "يلتزم معرض فيسبا الشرق الأوسط بدعم أعضائها وقطاع الطباعة واللافتات على نطاق أوسع، ومن خلال فعاليات مثل فليكس، نعيد الاستثمار مباشرةً في هذا القطاع من خلال توفير فرص للتواصل وتبادل الخبرات واكتساب رؤى جديدة، حيث يتمثل هدفنا الرئيسي في ترسيخ روح التعاون التي من شأنها تعزيز الأعمال وتطوير القطاع ككل".

سيُتاح حضور معرض فليكس 2025 بشكل مجاني، والذي سيجمع نخبة من أبرز المسؤولين التنفيذيين وصنّاع القرار في القطاع، حيث تقام كل فعالية بصيغة منتدى مفتوح يشجّع على الحوار وتبادل الأفكار، مما يسهم مباشرة في صياغة محتوى فعاليات فيسبا المستقبلية.

سيُعقد معرض فليكس 2025 في الرياض يوم 24 نوفمبر، وجدة يوم 25 نوفمبر، وعمّان يوم 26 نوفمبر، ويختتم في القاهرة يوم 27 نوفمبر، حيث ستُفتتح كل جلسة بكلمة ترحيبية من قبل نيل فيلتون، الرئيس التنفيذي لـمعرض فيسبا، الذي سيشارك نتائج أحدث تعداد مطبوعات فيسبا، مُقدمًا لمحةً واضحةً عن اتجاهات القطاع وتحدياتها وفرصها.

وتضم قائمة أبرز المتحدثين في معرض فليكس 2025 كلاً من: كريستيان دويكارتس، مؤسس Rebranding Collective وعضو مجلس إدارة فيسبا، والذي سيناقش تجربة العلامة التجارية، ويستكشف كيف يمكن لمتخصصي قطاع الطباعة واللافتات دعم العملاء بحلول إبداعية مبتكرة ومربحة.

كما سيتناول ألبرتو ماسردوتي، المدير العام لمجموعة ماسردوتي، وعضو مجلس إدارة فيسبا، مستقبل قطاع التجزئة، ويناقش مسألة ما إذا كان لا يزال جزءًا من قطاع العرض.

وفي هذه الأثناء، سيناقش أميت راديا، الرئيس التنفيذي لمجموعة أتلانتس للطباعة، إمكانات الشرق الأوسط في التطور ليصبح مركزًا عالميًا له هوية طباعة مميزة خلال فعاليات فليكس السعودية، بينما ستستكشف ديبي ماكيغان، الرئيسة التنفيذية لشركة تيكسينتل، مستقبل طباعة المنسوجات خلال فعاليات فليكس الأردن وفليكس مصر.

من جهته علق جورج سيمونيان، عميد كلية الفنون التطبيقية بجامعة بدر، والمتحدث في فعالية فليكس مصر، والذي سيقدم عرضًا حول تطور السوق المصرية: الاتجاهات والبيانات والتحولات الجذرية، قائلاً: "تقدم فعالية تبادل القيادات فيسبا (فليكس) خبرة فيسبا العالمية إلى الشرق الأوسط، مما يُمكّن نمو الصناعة، ويعزز الروابط الإقليمية، ويدفع عجلة الابتكار في قطاعات الطباعة واللافتات والاتصالات المرئية، ويسعدنا الترحيب بعودة معرض فيسبا، ونتطلع إلى انطلاق فعالية فليكس من جديد بتفاؤل كبير".

يُقام معرض فيسبا الشرق الأوسط، في الفترة الممتدة من 13 إلى 15 يناير 2026، في مركز دبي للمعارض، ومن المتوقع أن يستضيف المعرض هذا العام 3,000 زائر و125 عارضًا، وتشمل قطاعاته الطباعة الرقمية، والمنسوجات، واللافتات، وطباعة الشاشة، حيث يجمع الحدث بين أحدث المنتجات المُطلقة وجلسات التعلم المُقدمة من خبراء، بينما يعود برنامج " Sustainability Spotlight" لتسليط الضوء على السبل العملية لترسيخ الممارسات والمواد المسؤولة.

كما سيتوسع مختبر تعليم الذكاء الاصطناعي، الذي أُطلق لأول مرة عام 2025، ليشمل عروضًا عملية للذكاء الاصطناعي. وفي الوقت نفسه، ستُبرز مسابقة World Wrap Masters Middle East وعروض Wrap Demos الحية المهارة والسرعة والإبداع في مجال تغليف المركبات.

ندعو كبار المتخصصين في قطاع الطباعة واللافتات إلى تسجيل حضورهم لأحد فعاليات معرض فليكس 2025 .

الجدير بالذكر أن باب التسجيل بات مفتوحاً الآن لزوار معرض فيسبا الشرق الأوسط 2026، حيث يمكن لمتخصصي هذا المجال الآن الحصول على بطاقة دخول مجانية باستخدام رمز الترويج FMEM603 من خلال التسجيل على موقع المعرض الإلكتروني:

نبذة عن فيسبا:

تأسس اتحاد فيسبا الدولي لطباعة المنسوجات والطباعة الرقمية واللافتات (FESPA)، في عام 1962، ويهدف بشكل رئيسي لدعم قطاع الطباعة والتصوير الرقمي ومشاركة المعرفة حول أحدث التقنيات في جميع أنحاء العالم، ومساعدة العاملين في هذا المجال سريع النمو على تنمية أعمالهم والتعرف على أحدث التطورات.

وستستضيف دبي الدورة الثالثة لمعرض فيسبا الشرق الأوسط للطباعة واللافتات خلال الفترة من 13 إلى 15 يناير 2026 في مركز دبي للمعارض، كما سيتم تنظيم المعرض في عدة مدن حول العالم بما في ذلك مدينة جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا، ومدينة إسطنبول في تركيا، ومدينة مكسيكو في المكسيك، وحلبة سباق سيلفرستون في المملكة المتحدة، وساو باولو في البرازيل، ومدينة برلين في ألمانيا.

نبذة عن برنامج فيسبا FESPA Profit for Purpose

هو برنامج دولي لإعادة الاستثمار يوظف العائدات من فعاليات ومعارض فيسبا (FESPA) لدعم قطاع الطباعة المتخصصة حول العالم لتحقيق نمو مستدام ومربح من خلال أربعة ركائز أساسية هي التعليم والإلهام والتوسع والاتصال. ويقدم البرنامج منتجات وخدمات عالية الجودة للطابعات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك أبحاث السوق والندوات والقمم والمؤتمرات والأدلة التعليمية والميزات، بالإضافة إلى دعم المشاريع الشعبية في الأسواق النامية.

