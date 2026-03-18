تعقد الشركة مؤتمر المحللين الماليين لمناقشة النتائج المالية لعام 2025 يوم الأربعاء الموافق 18 مارس 2026 في تمام الساعة 2.00 ظهراً بتوقيت الكويت.

الكويت: أعلنت اليوم شركة ميزان القابضة ش.م.ك.ع.، وهي إحدى أكبر شركات تصنيع وتوزيع المنتجات الغذائية والاستهلاكية والرعاية الصحية في منطقة الخليج، عن نتائجها المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

أبرز نتائج الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025:

الإيرادات: 297.1 مليون د.ك.، بارتفاع 3.8%

الأرباح التشغيلية: 26.6 مليون د.ك.، بارتفاع 18.0%

الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: 35.3 مليون د.ك.، بارتفاع 11.8%

الأرباح قبل الضرائب: 20.5 مليون د.ك.، بارتفاع 25.0%

الأرباح بعد الضرائب: 18.6 مليون د.ك.، بارتفاع 20.0%

الأرباح الصافية الخاصة بمساهمي الشركة الأم: 17.3 مليون د.ك.، بارتفاع %19.0

وقال رئيس مجلس إدارة شركة ميزان القابضة السيد/ منتصر جاسم الوزان: "حققت ميزان القابضة أداءً مالياً وتشغيلياً قوياً خلال العام الماضي، مسجلةً نمواً ملحوظاً عبر مختلف مؤشرات الأداء. ومع هذه النتائج الإيجابية، تمضي المجموعة قدماً في 2026 لمواصلة تعزيز موقعها الريادي ضمن قطاعات الأغذية والمنتجات الاستهلاكية والرعاية الصحية، وترسيخ مكانتها العريقة في الكويت والأسواق الإقليمية، بما يحقق قيمة مستدامة للسادة المساهمين والشركاء والعملاء."

ومن جانبه قال الرئيس التنفيذي لمجموعة ميزان القابضة السيد/ عمرو فرغل: "تعكس النتائج المالية لعام 2025 الأداء التشغيلي القوي لمجموعة ميزان القابضة ونجاحها في تنفيذ أولوياتها الاستراتيجية بكفاءة وانضباط، حيث واصلت تحقيق نمو إيجابي مدعوم بنمو أنشطتها الأساسية وفي أعمالها في معظم الدول التي تعمل بها، كما تُبرز هذه النتائج قدرة المجموعة على تحقيق قيمة مستدامة والحفاظ على زخم النمو، مع الاستمرار في الاستثمار في تعزيز الكفاءة التشغيلية وترسيخ أسس النمو طويل الأمد."

نظرة على الأداء المالي لشركة ميزان القابضة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025:

مجال الأغذية:

حقق مجال الأغذية إيرادات بقيمة 191.2 مليون د.ك.، بارتفاع بلغ 2.2% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وشكل إيراد مجال الأغذية نسبة 64.4% من إجمالي إيرادات المجموعة. وتتضمن إيرادات هذا المجال كلاً من من قطاع تصنيع وتوزيع الأغذية والذي يمثّل نسبة 54.4% من إجمالي إيرادات المجموعة، وقطاع التجهيزات الغذائية الذي يساهم بنسبة 4.6% من إجمالي الإيرادات، وقطاع الخدمات الغذائية الذي يشكل نسبة 5.3% من إجمالي الإيرادات.

قطاع تصنيع وتوزيع الأغذية : ارتفعت الإيرادات بنسبة 4.8%

قطاع التجهيزات الغذائية : انخفضت الإيرادات بنسبة 18.5%

قطاع الخدمات الغذائية: انخفضت الإيرادات بنسبة 1.3%

مجال غير الأغذية:

بلغت إيرادات مجال غير الأغذية 105.9 مليون د.ك.، مسجلةً ارتفاعاً بنسبة 7.0% مقارنةً مع نفس الفترة من العام الماضي. وتمثل إيرادات هذا المجال نسبة 35.6% من إجمالي إيرادات المجموعة. وتشمل إيراداته كلاً من قطاع السلع الاستهلاكية سريعة الدوران وقطاع الرعاية الصحية اللذين يشكلان معاً نسبة 33.7% من إجمالي إيرادات المجموعة، إضافة إلى قطاع الصناعات الذي يساهم بنسبة 1.9% من إجمالي الإيرادات.

قطاع السلع الاستهلاكية سريعة الدوران والرعاية الصحية : ارتفعت الإيرادات بنسبة 7.7%

قطاع الصناعات: انخفضت الإيرادات بنسبة 4%

نظرة على أداء العمليات في الأسواق الإقليمية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025:

الكويت : ارتفعت الإيرادات بنسبة 4.9%

الإمارات : ارتفعت الإيرادات بنسبة 3.9%

قطر : انخفضت الإيرادات بنسبة 16.9%

السعودية : ارتفعت الإيرادات بنسبة 12.5%

: ارتفعت الإيرادات بنسبة 12.5% الأردن: ارتفعت الإيرادات بنسبة 5.7%

عن مجموعة ميزان القابضة:

تباشر عمليات في ست دول من خلال 34 شركة تابعة لها، ويعمل فيها ما يزيد عن 8,000 موظّف

توزّع أكثر من 34,000 صنفٍ ( SKU ) لمنتجات غذائية واستهلاكية من كبرى العلامات التجارية الإقليمية والعالمية، وهو ما يجعل شركة ميزان القابضة من كبرى الشركات من حيث عدد العلامات التجارية التي تصنعها وتوزعها وكذلك من حيث المبيعات والحصة السوقية، إضافة إلى حصة الشركة من إجمالي إنفاق المستهلك في الفئات التي تخدمها.

يغطي نشاطها مختلف القطاعات الاستهلاكية، ويدعمه علاقات طويلة الأمد مع شركات عالمية معروفة منها "جونسون آند جونسون" ( Johnson & Johnson )، و"عليان كميبرلي كلارك" ( Olayan-Kimberly Clark ) و"ريكيت بنكينزر" ( Reckitt Benckiser ) و"أرلا فودز" ( Arla Foods ) و"جنرال ميلز" ( General Mills ) و"ساره لي" ( Sara Lee ) والعديد من الشركات المصنّعة الأخرى.

تجهز 110,000 وجبة يومياً في الكويت وقطر ضمن قطاع التجهيزات الغذائية.

تمتلك مرافق تصنيع الغذاء والمشروبات والسلع الاستهلاكية على مساحة تغطي 190,000 متر مربع في الكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة.

تتمتع بعلاقات قوية مع الجمعيات التعاونية والأسواق المركزية.

تقوم الشركة على التكامل الرأسي بما في ذلك تصنيع المعلبات، وتزويد الوجبات، وتقديم الخدمات المساندة واللوجستية.

تضمن قائمة عملاء الشركة في قطاع "خدمات الأغذية" مطاعم المأكولات السريعة العالمية، وشركات التجهيزات الغذائية للطيران، وكبرى شركات الخدمات الغذائية.

تعد شركة ميزان القابضة شركة ذات تاريخ يمتد الى 80 عاماً، وقد تم إدراجها في بورصة الكويت خلال الربع الثاني من عام 2015. يقع المقر الرئيسي للشركة في الكويت، مع أنشطة تشغيلية مباشرة في الكويت، الإمارات العربية المتحدة، قطر، المملكة العربية السعودية، العراق، والأردن.

للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال على:

التصاريح الإعلامية: سعد البرازي، البريد الإلكتروني: saad@bensirri.com

علاقات المستثمرين: عمر فودة البريد الإلكتروني: ir@mezzan.com

