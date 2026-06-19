باكو، أذربيجان، أعلنت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والتي تُعنى بتقديم خدمات تأمين متوافقة مع الشريعة الإسلامية، عن اعتماد تقريرها السنوي لعام 2025 والبيانات المالية المدققة من قبل مجلس المحافظين، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2026 المنعقدة في باكو، أذربيجان، خلال الفترة من 16 إلى 19 يونيو 2026.

سلط التقرير السنوي لعام 2025، الصادر تحت شعار «تعزيز التنمية المستدامة ودعم النمو»، الضوء على الأداء القوي الذي حققته المؤسسة خلال العام، إذ بلغ إجمالي الأعمال المؤمنة 17.8 مليار دولار أمريكي، مسجلاً نمواً بنسبة 37.8% مقارنة بعام 2024. وارتفع بذلك إجمالي الأعمال المؤمنة التراكمي منذ التأسيس إلى 138.9 مليار دولار أمريكي، موزعاً بين 107.8 مليار دولار أمريكي في مجال التجارة و31.1 مليار دولار أمريكي في مجال الاستثمار. كما حققت المؤسسة التزامات تأمينية جديدة بلغت 7.3 مليار دولار أمريكي، فيما اختتمت عام 2025 بإجمالي تعرض وصل إلى 7.6 مليار دولار أمريكي.

وفي عام 2025، واصلت المؤسسة توسيع قاعدة عضويتها بانضمام جمهورية سيراليون، لتصبح الدولة العضو الحادية والخمسين. كما عززت دورها في دعم التجارة والاستثمار بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، من خلال تأمين 7.72 مليار دولار أمريكي من التجارة البينية، و1.57 مليار دولار أمريكي من الاستثمارات البينية خلال العام.

وحافظت المؤسسة على أداء مالي قوي، حيث بلغت نتائجها الصافية 40.4 مليون دولار أمريكي، محققة تحسناً بنسبة 62.5% مقارنة بعام 2024. كما شهد صندوق حملة الوثائق تحولاً إيجابياً مهماً، بانتقاله من عجز متراكم إلى فائض متراكم بلغ 5.9 مليون دولار أمريكي بنهاية عام 2025.

وحافظت المؤسسة على مكانتها الائتمانية القوية، اذ أكدت وكالة موديز على تصنيف القوة المالية للتأمين عند مستوى Aa3، فيما أكدت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيفها الائتماني طويل الأجل للمُصدر وتصنيف القوة المالية عند مستوى AA- مع نظرة مستقبلية مستقرة.

كما مثّل عام 2025 محطة انتقال استراتيجية مهمة للمؤسسة، مع اختتام إطارها الاستراتيجي للفترة 2016-2025، والمضي في إعداد استراتيجيتها المؤسسية الجديدة للفترة 2026-2030، بما يتماشى مع الإطار الاستراتيجي العشري لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية 2026-2035.

وتعليقاً على التقرير، قال الدكتور خالد يوسف خلف الله، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات: شكّل عام 2025 عاماً بارزاً في مسيرة المؤسسة، إذ حققت أداءً تشغيلياً ومالياً قوياً رغم التحديات التي شهدتها البيئة العالمية. إن حجم العمليات التأمينية الذي بلغ 17.8 مليار دولار أمريكي، إلى جانب التحسن الملحوظ في النتائج المالية، يعكس أهمية الدور الذي تضطلع به المؤسسة في دعم التجارة والاستثمار وتعزيز التنمية المستدامة في الدول الأعضاء، واستمرار الحاجة إلى حلول تخفيف المخاطر المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. ومع تطلعنا إلى المرحلة المقبلة، نؤكد التزام المؤسسة المتواصل بتخفيف مخاطر التجارة والاستثمار، والمساهمة في تعبئة رأس المال، ودعم التنمية المستدامة في الدول الأعضاء".

نبذة عن المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات

بصفتها عضواً في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، انطلقت عمليات المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات في عام 1994، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ومع بقية العالم، وتشجيع التجارة والاستثمارات البينية من خلال توفير أدوات فعّالة لتخفيف المخاطر وحلول مالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وتُعدّ المؤسسةُ الجهةَ الوحيدة متعددة الأطراف في العالم التي تقدّم خدمات التأمين وإعادة التأمين الإسلامي. وقد كانت المؤسسة سبّاقة في طرح مجموعة شاملة من الحلول المبتكرة لدعم الشركات والمؤسسات في دولها الأعضاء البالغ عددها 51 دولة. وللسنة الثامنة عشرة على التوالي، حافظت المؤسسة على تصنيف القوة المالية للتأمين بدرجة "Aa3" من وكالة موديز، ما يضعها في مصافّ أبرز مؤسسات تأمين الائتمان والمخاطر السياسية عالمياً. كما أكّدت وكالة ستاندرد آند بورز، للعام الثالث على التوالي، التصنيف الائتماني طويل الأجل وتصنيف القوة المالية للمؤسسة عند درجة "AA-” مع نظرة مستقبلية مستقرة. وتستند متانة المؤسسة إلى نهج اكتتاب سليم، وشبكة عالمية قوية لإعادة التأمين، إلى جانب سياسات راسخة لإدارة المخاطر. وحتى اليوم، بلغ إجمالي قيمة العمليات التي أمّنتها المؤسسة أكثر من 138 مليار دولار أمريكي في مجالي التجارة والاستثمار، وتغطي أنشطتها قطاعات حيوية كالطاقة والتصنيع، والبنية التحتية، والرعاية الصحية، والزراعة.

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