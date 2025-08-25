دبي، الإمارات العربية المتحدة– تواصل أوبجكت ون تعزيز مكانتها بسرعة في قطاع العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث اختتمت النصف الأول من عام 2025 بإطلاق مجموعة من المشاريع المتميزة التي تتجاوز مساحتها 4.5 مليون قدم مربع، موزعة على أكثر من 294 طابق، مع 16 مشروع قيد البيع. بفضل توسعها الاستراتيجي في العاصمة أبوظبي، وإطلاق سلسلة من المشاريع السكنية الراقية، وإطلاق جوائز “N1” لتكريم أفضل وكالات العقارات وتسليط الضوء على الابتكار في قطاع العقارات، نجحت الشركة بترسيخ مكانتها كواحدة من أقوى وأبرز شركات التطوير العقاري.

وفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، نجحت أوبجكت ون منذ إطلاقها ببيع أكثر من 1,433 وحدة، مع نمو قيمة المبيعات في النصف الأول من عام 2025 وحده بنسبة 188%، وحجم المبيعات بنسبة 157% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024.

تقول تاتيانا تونو، الرئيسة التنفيذية لشركة أوبجكت ون: "يعكس أداؤنا في النصف الأول من عام 2025 مدى الطلب في دولة الإمارات العربية المتحدة على المشاريع المتميزة وقوة منتجاتنا وتفرّدها. بفضل اقتصادها القوي، وقطاعها العقاري المزدهر، وبيئتها الضريبية المواتية، وبنيتها التحتية عالمية المستوى، تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة تصدّر المشهد العالمي كوجهة جاذبة للأثرياء، مع توقعات بوصول عدد المليونيرات المقيمين فيها إلى أكثر من 9,800 مليونير بحلول عام 2025. في أوبجكت ون، نواصل تركيزنا على تصميم وتوفير مساكن مصممة بعناية وجاهزة للمستقبل، تلبي الاحتياجات المتطورة للمشترين والمستثمرين على حد سواء."

تتمحور منهجية أوبجكت ون حول بناء منازل تلبي الطلب المتزايد في السوق وتستبق أي تحوّل أو توجه في أنماط الحياة المستقبلية. يتم تصميم كل مشروع ليجمع بين الأداء العملي طويل الأمد والتصميم الذكي، ليخدم السكان كأماكن معيشة ملهمة ومساحات تتطور معهم.

تشمل محفظة أوبجكت ون طيفاً من الأحياء الواعدة في دبي. في قرية جميرا الدائرية، تعمل الشركة حالياً على تطوير عدد من المشاريع المتميزة بما فيها مشروع "فايتر"، "ون وود"، "أوزون ون"، "ذا فيفث"، بالإضافة إلى مشروع "ألتا فيو" الذي تم إطلاقه مؤخراً، والذي يوفر إطلالات مميزة وميزات معيشة ذكية. وفي قرية جميرا الدائرية، تواصل أوبجكت ون إثراء تجربة المعيشة العائلية من خلال مشروع "وينر"، وأبراج "لومينار"، ومشروع "فيفيد"، و "إيسنس لايف"، المفهوم الذي يركز على الصحة والرفاهية والمُصمم للمشترين الباحثين عن إضفاء التوازن، وصفاء الذهن، والرفاهية الشاملة إلى مساحات معيشتهم. كما تجدر الإشارة إلى أنه قد تم بيع "إيفرغرين هاوس" في مدينة جميرا جاردن، المشروع الرائد الذي يتميز ببصمة حيوية تركز على الاستدامة، خلال شهر واحد فقط، مما شجع الشركة على إطلاق مشروع "إيفرغرين هاوس 2" المُرتقب لتلبية الطلب المُستمر على المساكن الصديقة للبيئة والمصممة لتلبية الطلب على الإيجارات لفترات قصيرة. وفي الفرجان، يجسّد مشروع "فيستارا هاوس" بلمسته العصرية جوهر الحياة المجتمعية، مع وجود جملة من المشاريع الأخرى قيد التنفيذ في مدينة دبي الرياضية ومجمع دبي لاند السكني.

تواصل أوبجكت ون التزامها بتبني ممارسات البناء الأخضر في جميع مشاريعها، باستخدام الفولاذ المعاد تدويره، والأخشاب المستدامة، والخرسانة منخفضة التأثير، مع اعتماد أنظمة العزل المتطورة، والزجاج الموفر للطاقة، وأنظمة التدفئة والتهوية عالية الأداء والتي تُعتبر معاييراً أساسية تتماشى مع أهداف أجندة الإمارات الخضراء 2030.

ومن جهة أخرى، ستفتتح الشركة أول معرض مبيعات لها في أبوظبي، معلنة بذلك توسعها الرسمي في العاصمة. تُمكّن هذه الخطوة الاستراتيجية الشركة من الوصول إلى فئة جديدة من المشترين والمستثمرين مع الحفاظ على قيمها الأساسية المتمثلة في تطوير مساكن مميزة قائمة على التصميم ترتقي بالحياة المجتمعية.

كما تُخطط أوبجكت ون لتعزيز حضورها أكثر وذلك من خلال إطلاق المزيد من المشاريع، وإبرام شراكات جديدة، وتجذير الاستدامة والحياة الذكية في كافة مشاريعها.

تتخصص أوبجكت ون، شركة التطوير العقاري وجزء من مجموعة “TSZ” الدولية، في التطويرات المعمارية الراقية التي تتميز بالاستدامة والابتكار. أثبتت الشركة مكانتها بسرعة كمطور من الدرجة الأولى، حيث تقدم مشاريع عالية الجودة في أبزر المناطق الرئيسية. بتركيزها الخاص على المعيشة الحضرية الحديثة والخدمات الصديقة للمستثمرين، تواصل أوبجكت ون تشكيل أفق المنطقة بتصاميم متطورة وعملية.

