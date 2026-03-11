​​​​​نمو مستدام مدفوع بالتحول الرقمي وتوسّع منتجات الائتمان

الكويت: عقدت شركة شبكة الكويت للمعلومات الائتمانية "ساي نت"، المزود الرائد والوحيد للمعلومات والتصنيف الائتماني في دولة الكويت، اجتماع الجمعية العمومية العادية عن السنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2025، حيث صادق المساهمون على النتائج المالية والتشغيلية، واطّلعوا على المسار الاستراتيجي للشركة، الذي واصل خلال العام ترسيخ مكانتها كمكتب الائتمان الوطني، ومصدر رئيسي وموثوق للبيانات الائتمانية، وداعم أساسي لتعزيز كفاءة واستدامة القطاع المالي في دولة الكويت.

هذا وأظهرت المؤشرات المالية للسنة المالية المنتهية 30 سبتمبر 2025 تحقيق شركة "ساي نت" إجمالي إيرادات بلغ نحو 5.95 مليون دينار كويتي، ما يعكس اتساع قاعدة المنتجات والخدمات وزيادة الطلب على الحلول الائتمانية الرقمية، فيما سجلت الشركة صافي أرباح قدرها 2.52 مليون دينار كويتي بعد استقطاع المخصصات النظامية القانونية، وهو مستوى يدل على جودة الإيرادات وكفاءة إدارة التكاليف في بيئة تشغيلية تتطلب استثمارات مستمرة في البنية التحتية التقنية وحوكمة البيانات.

وأسهم هذا الأداء في تعزيز حقوق ملكية المساهمين لتصل إلى نحو 24.75 مليون دينار كويتي بنهاية الفترة، بما يؤكد متانة المركز المالي وقدرة الشركة على دعم توسعها التشغيلي ذاتياً. كما أوصى مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية عن هذه السنة المالية، في خطوةٍ تهدف إلى تعزيز الملاءة المالية واستكمال خطة زيادة رأس المال ليصل إلى 25 مليون دينار كويتي، بما يدعم جاهزية الشركة لتنفيذ مشاريع توسعية مستقبلية ومواصلة الاستثمار في الحلول الرقمية المتقدمة.

وفي كلمتها أمام مجلس الإدارة والمساهمين، أكدت السيدة عالية بدر الحميضي، رئيس مجلس إدارة شركة شبكة الكويت للمعلومات الائتمانية، أن نتائج عام 2025 جاءت انعكاساً مباشراً لصلابة التوجه الاستراتيجي للشركة وقدرتها على تحقيق نمو متوازن يجمع بين التوسع التشغيلي والالتزام بالمتطلبات التنظيمية.

وقالت: "من المنظور المالي، حققت "ساي نت" نمواً متواصلاً يعكس قوة استراتيجيتها وكفاءة فرق العمل في تحويل الفرص إلى نتائج ملموسة. وقد جاء هذا الأداء مدعوماً بتطوير المنتجات القائمة وإطلاق حلول جديدة تخدم شرائح إضافية من العملاء، بما يعزز دور الشركة في دعم منظومة ائتمانية أكثر شمولاً وشفافية في دولة الكويت".

وفي سياق حديثها عن دخول شركات "اشترِ الآن وادفع لاحقاً (BNPL)" إلى السوق المحلي من خلال إنشاء محفظة ائتمانية مخصصة وفق الإطار الرقابي المعتمد، أوضحت الحميضي الأثر الإيجابي لهذه الخطوة، التي أسهمت في تمكين شركات التكنولوجيا المالية من اتخاذ قرارات إقراض أكثر دقة ووعياً بالمخاطر. وفي الوقت ذاته، أتاحت هذه المبادرة للأفراد متابعة التزاماتهم الائتمانية بصورة شاملة ضمن تقاريرهم الائتمانية، ما أسهم في إدخال شريحة جديدة من المجتمع إلى المنظومة الائتمانية، وبناء سجل ائتماني تدريجي يدعم الشمول المالي ويعزز مسارات النمو الاقتصادي المستدام.

كما أشارت إلى أن توسّع "ساي نت" على المستوى الإقليمي، من خلال تعزيز شراكات تبادل المعلومات الائتمانية مع عدد من دول مجلس التعاون الخليجي، يعكس توجه الشركة نحو بناء منظومة ائتمانية أكثر تكاملًا على مستوى المنطقة، بما يعزز الشفافية ويخدم تطلعات الأسواق المالية الخليجية.

من جانبها، أكدت السيدة مي بدر العويّش، الرئيس التنفيذي لشركة "ساي نت"، أن عام 2025 شكّل محطة مفصلية في مسيرة التحول الرقمي للشركة، لا سيما في مجال تمكين الأفراد وتعزيز الوعي المالي.، حيث قالت: «لقد شهد العام إطلاق التطبيق الإلكتروني الجديد لـ«ساي نت»، الذي يمثل خطوة استراتيجية في تمكين الأفراد من الوصول المباشر إلى معلوماتهم الائتمانية، وفهم وضعهم الائتماني بصورة أوضح، بما يدعم اتخاذ قرارات مالية أكثر وعياً. ويأتي ذلك ضمن مبادرة متكاملة لتحديث القنوات الرقمية، شملت إطلاق موقع إلكتروني مطوّر، وتقديم خدمات دعم تفاعلية مدعومة بالذكاء الاصطناعي على مدار الساعة".

وأوضحت العويّش أن هذا التوجه أسهم في تحسين تجربة العملاء، ورفع كفاءة الخدمات، وترسيخ مكانة "ساي نت" كوجهة رقمية شاملة للمعلومات الائتمانية على مستوى الدولة.

وفي إطار تمكين المؤسسات، واصلت "ساي نت" خلال العام تطوير منتجات الاستعلام الائتماني الرقمية، إلى جانب إطلاق حلول متقدمة تتيح للمؤسسات التمويلية تقديم خدمات ائتمانية متكاملة عبر القنوات الرقمية، بالاعتماد على آليات تفويض واستعلام آمنة قائمة على التطبيق الرسمي للهوية الرقمية في دولة الكويت.

كما أكدت العويّش أن مواصلة الاستثمار في علوم البيانات أسفرت عن تطوير وإعادة ضبط نماذج التقييم الائتماني وفق منهجيات تحليلية متقدمة، ما أسهم في رفع دقة قياس المخاطر الائتمانية، ومكّن جهات الإقراض من تعزيز كفاءة قراراتها والتعامل الاستباقي مع احتمالات التعثر. وأضافت أن الشركة أطلقت حلول بيانات متطورة، تدمج الرؤى الائتمانية بشكل مباشر ضمن الأنظمة التشغيلية للمشتركين، بما يدعم اتخاذ قرارات ذكية قائمة على البيانات وبمستوى عالٍ من الأتمتة.

وبيّنت العويّش أن هذه الحلول تمثل المرحلة الأولى من خارطة طريق البيانات لدى «ساي نت»، التي تستهدف توسيع نطاق المنتجات التحليلية وتقديم رؤى قابلة للتنفيذ تدعم النمو المستدام للمؤسسات التمويلية.

كما شهد عام 2025 استمرار "ساي نت" في تعزيز دورها المجتمعي من خلال حملات التوعية الائتمانية، وفي مقدمتها حملة"Mr. Score"، التي ركزت على رفع مستوى فهم الجمهور لعوامل التصنيف الائتماني، وحازت على جائزة إقليمية في مجال المسؤولية الاجتماعية، تأكيداً لالتزام الشركة بنشر الثقافة الائتمانية والمالية.

كما واصلت الشركة الاستثمار في رأس المال البشري، حيث ارتفعت نسبة الكوادر الوطنية ضمن القوى العاملة بنسبة 10%، إلى جانب استقطاب كفاءات متخصصة في تقنية المعلومات وعلوم البيانات والأمن السيبراني، بما يعزز الجاهزية المؤسسية ويدعم استدامة النمو.

وفي ختام أعمال الجمعية العمومية، أكدت رئيس مجلس الإدارة، السيدة عالية بدر الحميضي، أن "ساي نت" ماضية في تنفيذ توجهها المستقبلي القائم على الابتكار، وتوسيع نطاق الأعمال، وتعزيز حوكمة البيانات وأمن المعلومات، بما يتماشى مع المتطلبات الرقابية، ويسهم في ترسيخ منظومة مالية أكثر كفاءة ومرونة في دولة الكويت.

حول شركة شبكة الكويت للمعلومات الائتمانية "ساي نت":

ساي نت هي الشركة الوحيدة والرائدة في تقديم المعلومات الائتمانية والتصنيف الائتماني في دولة الكويت، حيث تقدم خدمات الاستعلام والتصنيف الائتماني والمعلومات الائتمانية بطريقة مبتكرة وبأعلى مستويات المهنية الجديرة بالثقة، للمساهمة في تعزيز النظام الائتماني والارتقاء بثقافة الائتمان ورفع درجة الثقة بين المتعاملين في المجتمع الائتماني.

تخضع أنشطة شركة شبكة الكويت للمعلومات الائتمانية لرقابة وإشراف بنك الكويت المركزي.

القانون رقم 9 لسنة 2019 في شأن تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية.

اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 2019

للمزيد من المعلومات:

شركة شبكة الكويت للمعلومات الائتمانية

المرقاب - شارع عثمان بن عفان - برج العاصمة - الدور: 35

الموقع الإلكتروني: www.cinet.com.kw

-انتهى-

#بياناتشركات