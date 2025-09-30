الشراكات تبرز دور شنايدر إلكتريك كشريك استراتيجي موثوق ومبتكر في أتمتة الطاقة، بما يتماشى مع رؤية 2030 نحو اقتصاد رقمي، دائري، ومستدام.

الرياض، المملكة العربية السعودية – تعزيزًا لحضورها الاستراتيجي في المملكة، أعلنت شركة شنايدر إلكتريك، الرائدة عالميًا في التحول الرقمي لإدارة الطاقة والأتمتة، عن توقيع أكثر من 10 مذكرات التفاهم مع شركات رائدة، وذلك خلال النسخة الثانية من قمة الابتكار بالرياض، والتي عُقدت خلال الفترة من 24 إلى 25 سبتمبر تحت شعار "بناء مستقبل مستدام للسعودية"، ومن خلال هذه الاتفاقيات، تُبرهن شنايدر إلكتريك على التزامها الراسخ بدفع عجلة الابتكار والاستدامة والتحول الرقمي عبر القطاعات الحيوية بما يعكس دعمها لرؤية المملكة 2030.

ومن خلال مذكرات التفاهم والشراكات الاستراتيجية، تهدف شنايدر إلكتريك لتعزيز كفاءة الطاقة والبنية التحتية، مراكز البيانات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية والمباني الذكية، والتنقل الكهربائي الذكي، وإدارة المياه، والحلول الرقمية المتقدمة، وقطاع الغذاء، مع تعزيز الابتكار والكفاءة التشغيلية والنمو الصناعي المحلي والاستدامة. وبالاستناد إلى أكثر من أربعة عقود من التعاون الموثوق، تواصل شنايدر إلكتريك تمكين الصناعات، وتعزيز المجتمعات، وتقديم حلول تحويلية تدعم مسيرة المملكة نحو اقتصاد رقمي، مرن ومستدام.

عززت شنايدر إلكتريك حضورها في قطاع الطاقة والبنية التحتية وتوطين الصناعة المحلية من خلال سلسلة من مذكرات التفاهم التي عقدتها مع نخبة من الشركاء الاستراتيجيين في المملكة. فقد وقعت الشركة اتفاقية مع مركز القوى الكهربائية (Power Center) بصفته شريكًا بلاتينيًا مرخّصًا لتجميع اللوحات الكهربائية المجرّبة نوعيًا وفقًا لأعلى معايير IEC العالمية، مما يسهم في رفع كفاءة وسلامة الشبكات الكهربائية. كما تعاونت مع إيفوستل (Evostel) كموزع كهربائي جديد لمنتجات APC، إضافة إلى دوره كشريك خدمي يعزز توفر المنتجات ويختصر زمن التسليم، ومع شركة UTEC الرائدة في تصنيع محولات الطاقة والتوزيع والتي توسعت بدورها لتصبح شريكًا خدميًا. وامتد التعاون ليشمل شركة SETRAA، التابعة لشركة السعودية الإلكترونيات للتجارة والمقاولات (SETRA) والمتخصصة في المقاولات الكهروميكانيكية لبحث سبل التعاون والنمو في المنطقة، وشركة Advanced Technical Services (ATS) كمورد للحلول والموارد التقنية، إلى جانب Subway Networks التي ستتعاون مع شنايدر إلكتريك في مجالات التحول الرقمي الصناعي وأتمتة المصانع وحلول التحكم بالسرعة المتغيرة (VSD).

وفي خطوة مهمة نحو تعزيز التصنيع المحلي، وقعت شنايدر إلكتريك اتفاقية استراتيجية مع حلول الطاقة الذهبية (GES) للانضمام إلى برنامج BlokSeT الرائد في تصنيع المعدات ذات الجهد المنخفض محليًا، بما يفتح آفاقًا جديدة للتوسع في قطاعات حيوية مثل المياه والصرف الصحي ويعزز الحضور الصناعي للشركة في المنطقة الشرقية. وتمثل هذه الشراكات مجتمعة ركيزة أساسية لتطوير شبكة قوية من الموزعين والشركاء المحليين، تسهم في رفع تنافسية السوق السعودي وتعزيز الجودة والكفاءة في المشاريع الوطنية.

وفي إطار التزامها المتواصل بدعم التحول الرقمي في المملكة، أبرمت شنايدر إلكتريك مذكرة تفاهم مع شركة المعمر لأنظمة المعلومات (MIS)، أول شركة سعودية مُدرجة في السوق المالية بمجال تقنية المعلومات، للتعاون في تطوير البنية التحتية الرقمية لمراكز البيانات وتطوير القدرات. كما وقعت مذكرة تفاهم مع شركة أڤالون فارما (Avalon Pharma) لتعزيز مكانتها كشريك استراتيجي في رحلة التحول الرقمي بقطاع الصناعات الدوائية، بما يدعم تطبيق أحدث حلول الأتمتة الذكية والرقمنة في هذا القطاع الحيوي. وتعكس هذه الشراكات رؤية شنايدر إلكتريك في تقديم حلول مبتكرة وذكية تسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة والتحول الرقمي في المملكة.

وفي هذا السياق، أكد وليد شتا، رئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة شنايدر إلكتريك، على حجم التحول الجاري في مشهد الطاقة قائلاً: "يشهد الشرق الأوسط تحولًا غير مسبوق في قطاع الطاقة، وتعد المملكة العربية السعودية في قلب هذه الرحلة الاستثنائية. إن نمو أعمالنا في المملكة مدفوع بشراكات تسهم في تسريع اعتماد التقنيات الحديثة عبر القطاعات الحيوية، وشراكاتنا الجديدة تؤكد مجددًا دورنا كشريك موثوق للمملكة، مسهمين في قيادتها نحو التحول إلى اقتصاد رقمي ومستدام. ومن خلال هذه مذكرات التعاون. نحن لا نقدم حلولًا مبتكرة فحسب، بل نبني أيضًا قدرات ومعرفة تمكّن الصناعات والمجتمعات والأفراد لأجيال قادمة في المملكة والمنطقة".

من جانبه، علق محمد شاهين، الرئيس التنفيذي لشنايدر إلكتريك في المملكة وباكستان واليمن والبحرين، قائلاً: "على مدار 44 عامًا، كانت شنايدر إلكتريك فخورة بالوقوف إلى جانب المملكة كشريك استراتيجي، داعمة نموها من خلال تقنيات تدفع الاستدامة، وتعزز الكفاءة التشغيلية، وتحقق الاستخدام الأمثل للموارد. ومن خلال تعاوننا وشراكتنا مع أبرز الشركات الرائدة في المملكة، نعزز وجودنا في مجالات البنية التحتية المرنة، والصناعات المتقدمة، ومراكز البيانات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، النقل الذكي، والمباني الذكية، وإدارة الموارد المائية وقطاع الغذاء. هذه الشراكات لا تقتصر على التكنولوجيا فحسب، بل تهدف إلى خلق منظومة متكاملة من الابتكار تدعم رؤية 2030، وتمكّن المملكة من وضع معايير جديدة للتحول الرقمي والاستدامة."

في قطاع المباني الذكية، عززت شنايدر إلكتريك حضورها من خلال توقيع مذكرة تفاهم مع شركة PCC للتطوير العقاري لتوسيع برنامج Home Builder، بما يسهم في نشر حلول المباني المبتكرة والمستدامة. كما عقدت الشركة شراكة استراتيجية مع شركة SNC Information & Communications Technology (SNC ICT) لتقديم حلول متكاملة للمباني الذكية ذات الكفاءة العالية في استهلاك الطاقة، حيث تجمع هذه الشراكة بين الريادة العالمية لشنايدر إلكتريك في مجالي إدارة الطاقة والأتمتة والخبرة المحلية المتعمقة لشركة SNC ICT في تكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية الذكية، مما يتيح توفير حلول متقدمة تعزز الاستدامة وتلبي احتياجات السوق السعودي المتنامية. وتأتي هذه المبادرات لتعزيز دور شنايدر إلكتريك في تقديم حلول شاملة للمباني المستدامة والموفرة للطاقة، ودعم تطور السوق العقاري في المملكة من خلال دمج أحدث التقنيات العالمية في مشاريع الإسكان والتطوير الحضري.

كما خطت شنايدر إلكتريك خطوة رائدة في مجال استدامة قطاع الغذاء بتوقيع مذكرة تفاهم مع المصنع السعودي لأنظمة الاستزراع السمكي (ساكوا)، لرقمنة وأتمتة أنظمة الاستزراع المائي الدائري (RAS) وتعزيز الممارسات المستدامة في مجالات الأكوابونيك والاستزراع المائي، ما يدعم التحول نحو اقتصاد أخضر وأكثر استدامة. ووقعت الشركة مذكرة تفاهم مع شركة بنده، إحدى كبرى شركات التجزئة في المملكة العربية السعودية، بهدف بحث سبل دمج حلول شنايدر إلكتريك في مشاريع الشركة المستقبلية، إلى جانب تنظيم ورش عمل معرفية وتقنية لتعزيز الابتكار وأفضل الممارسات. وفي مجال التنقل الكهربائي الذكي، وقعت شنايدر إلكتريك مذكرة تفاهم مع شركة وادي الحلول (Solutions Valley)، التابعة للشركة السعودية للكهرباء، لتصبح شريكًا معتمدًا لخدمات شواحن المركبات الكهربائية وحلول EcoStruxure المتقدمة. وتمثل هذه الخطوة دعمًا مباشرًا لجهود المملكة في نشر البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية وتوسيع قاعدة استخدام النقل المستدام بهدف تقديم تجربة نقل مريحة، فعالة، صديقة للبيئة و آمنة ، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في خفض الانبعاثات وتعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة.

ويمثل توقيع هذه المذكرات خلال قمة الابتكار بالرياض 2025 محطة محورية في مسيرة الشراكة الممتدة بين شنايدر إلكتريك والمملكة العربية السعودية. فمن خلال مواءمة أولوياتها مع رؤية 2030، تعزز الشركة دورها كممكّن موثوق في التحول المستدام والرقمي والصناعي للمملكة. كما تعمّق هذه الاتفاقيات التعاون عبر القطاعات الحيوية، لتضع شنايدر إلكتريك في قلب الابتكار وتعزيز المرونة، وتؤكد إرثها الممتد لأكثر من أربعة عقود من الثقة. ومن خلال هذه الشراكات، لا تسهم شنايدر إلكتريك فقط في تحقيق الطموحات الوطنية، بل تشارك أيضًا في صياغة ملامح الصناعات، وتمكين المجتمعات، وضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة.

