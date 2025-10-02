دبي، الإمارات العربية المتحدة: تستعد شركة "آميفيز" AmiViz، الموزع الرائد للقيمة المضافة لحلول الأمن السيبراني ومقرها في الشرق الأوسط، لإحداث تأثير قوي في فعاليات معرض "جيتكس 2025"، الذي سيقام خلال الفترة من 13 إلى 17 أكتوبر في مركز دبي التجاري العالمي. وسيكون جناح الشركة، الواقع في "وادي الأمن السيبراني" – القاعة 24، جناح رقم A65، بمثابة محور مركزي لأحدث الابتكارات في مجال الأمن السيبراني، حيث سيعرض مجموعة متنوعة من التقنيات المتطورة عبر منظومة شركائها العالميين المرموقين.

وبهذه المناسبة، قال "إلياس محمد"، مدير العمليات لدى شركة "آميفيز": "يمثل "جيتكس" نقطة التقاء قادة التكنولوجيا في المنطقة، وهذا العام نحن نقدم أقوى تشكيلة حلول لدينا على الإطلاق. لن يقتصر دور جناحنا على عرض أحدث تقنيات الأمن السيبراني فحسب، بل سيسلط الضوء أيضاً على كيف يمكن للتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين أن يحقق نتائج ملموسة للمؤسسات التي تعمل في بيئات رقمية معقدة."

وسيحظى زوار جناح "أميفيز" بفرصة تجربة عروض عملية مباشرة والانخراط في نقاشات متعمقة مع خبراء من مجموعة مختارة من موردي حلول الأمن السيبراني الدوليين، والتي تشمل:

زيروفوكس: الأمن السيبراني الخارجي، حماية العلامة التجارية، وذكاء التهديدات.

الأمن السيبراني الخارجي، حماية العلامة التجارية، وذكاء التهديدات. فيش رود: التوعية الأمنية القائمة على السلوك وضمان الامتثال للسياسات.

التوعية الأمنية القائمة على السلوك وضمان الامتثال للسياسات. ألجوسيك: تأمين اتصالات التطبيقات وأتمتة سياسات الشبكة.

تأمين اتصالات التطبيقات وأتمتة سياسات الشبكة. فيديلس سيكيوريتي: حلول XDR استباقية متكاملة مع قدرات الخداع.

حلول XDR استباقية متكاملة مع قدرات الخداع. إنترسيد: حلول المصادقة المتقدمة والهوية الرقمية.

حلول المصادقة المتقدمة والهوية الرقمية. بت سايت: تصنيفات المخاطر السيبرانية وإدارة الأداء.

تصنيفات المخاطر السيبرانية وإدارة الأداء. سيكوينس سيكيوريتي: حماية شاملة لواجهات برمجة التطبيقات والدفاع ضد البرمجيات الآلية.

حماية شاملة لواجهات برمجة التطبيقات والدفاع ضد البرمجيات الآلية. إيفيشنت آي بي: أمن DNS وأتمتة الشبكات المعتمدة على حلول DDI.

أمن DNS وأتمتة الشبكات المعتمدة على حلول DDI. كايت ووركس: مشاركة الملفات الآمنة والاتصالات المتوافقة مع متطلبات الامتثال.

مشاركة الملفات الآمنة والاتصالات المتوافقة مع متطلبات الامتثال. نيوكس نيتوركس: الرؤية الشاملة للشبكات في بيئات تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا التشغيلية.

الرؤية الشاملة للشبكات في بيئات تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا التشغيلية. تيتانيا: التدقيق الآلي للتكوينات من أجل دفاع شبكي استباقي.

التدقيق الآلي للتكوينات من أجل دفاع شبكي استباقي. أيفانتي: إدارة موحدة لتكنولوجيا المعلومات والأمن across الأجهزة والمستخدمين والبنية التحتية.

إدارة موحدة لتكنولوجيا المعلومات والأمن across الأجهزة والمستخدمين والبنية التحتية. سيكيورونيكس: حلول SIEM و TDIR و UEBA و SOAR الحديثة على منصة موحدة.

حلول SIEM و TDIR و UEBA و SOAR الحديثة على منصة موحدة. سيف ديسيجن: إدارة متكاملة للحوكمة والمخاطر والامتثال.

وفي ظل تزايد وتيرة التهديدات السيبرانية وتعقدها، تعمل "أميفيز" وشركاؤها على معالجة الحاجة الملحة لاستراتيجيات أمنية قابلة للتكيف ومرنة. ويمكن للحضور توقع الحصول على رؤى عملية، ومشاهدة عروض حية للحلول، وإطلالة على مستقبل هندسة الأمن السيبراني.

انضم إلى "أميفيز" في "جيتكس 2025" –قاعة وادي الأمن السيبراني، القاعة 24 – جناح رقم A65 – وكن جزءاً من الحوار الذي يشكل ملامح مشهد الأمن السيبراني في الغد.

عن "آميفيز"

"آميفيز" AmiViz هي شركة رائدة في مجال توزيع منتجات الأمن السيبراني ذات القيمة المضافة، ومقرها في الشرق الأوسط، ولديها سوق فريدة مصممة لخدمة مصالح تجار التجزئة والبائعين في المؤسسات. ويضمن تركيز الشركة الثابت على حلول الأمن السيبراني خبرة لا مثيل لها وخدمة مخصصة لشركائها.

في "آميفيز"، لا يعتبر الأمن السيبراني مجرد حلول مقدمة عادية، بل هو مهمة الشركة الأساسية. تقدم "آميفيز" منتجات وخدمات من الدرجة الأولى تحمي الشركات. ويضمن تعاوننا الوثيق مع البائعين والبائعين والمستشارين حلولاً مخصصة تعالج التحديات الإقليمية. نحن نمكن الشركات من النجاح في عالم رقمي من خلال توفير أدوات ومعارف ودعم متطورة.

تعرف أكثر على شركة "آميفيز" من خلال الرابط www.amiviz.com وارتق باستراتيجية الأمن السيبراني الخاصة بك اليوم.

