زيادة الإيرادات بنسبة 40% إلى 49.6 مليار درهم إماراتي (13.5 مليار دولار أمريكي)

ارتفاع الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك بنسبة 33% إلى 25.6 مليار درهم إماراتي (7 مليار دولار أمريكي)

نمو الإيرادات المتراكمة من المشاريع قيد الإنجاز بنسبة 39% إلى 155 مليار درهم إماراتي (42.1 مليار دولار أمريكي)

دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت إعمار العقارية (ش.م.ع)، المدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز (EMAAR)، تسجيلها نتائج مالية وتشغيلية قوية خلال السنة المالية 2025، مدفوعةً بالطلب المستمر عبر قطاعات أعمالها الرئيسية. وأسهم تنوّع محفظة إعمار، وتركيزها الاستراتيجي على الجودة، والارتقاء بتجربة العملاء، والاستدامة، في تحقيق المجموعة نمواً متواصلاً على صعيد التطوير العقاري، والتجزئة، والضيافة، والأعمال الدولية.

أبرز نتائج عام 2025:

نمو المبيعات: سجّلت إعمار أعلى مبيعات عقارية لها على الإطلاق بقيمة 80.4 مليار درهم إماراتي (21.9 مليار دولار أمريكي) في عام 2025، بزيادة نسبتها 16% مقارنةً بعام 2024 الذي بلغت فيه المبيعات 69.5 مليار درهم إماراتي (19 مليار دولار أمريكي)، ويعود ذلك إلى الطلب القوي على مجمّعاتها الرئيسية وإطلاقها الناجح لمشاريع جديدة.

نمو المبيعات المتراكمة من المشاريع قيد الإنجاز: في ضوء الزخم القوي للمبيعات، بلغ إجمالي الإيرادات المتراكمة من المشاريع قيد الإنجاز 155 مليار درهم إماراتي (42.1 مليار دولار أمريكي) حتى 31 ديسمبر 2025، بزيادة سنوية قدرها 39%، ما يبشّر بإيرادات مستقبلية عالية وهوامش ربحية قوية.

رصيد أراضٍ ذات مواقع استراتيجية: تمتلك إعمار رصيداً كبيراً ومتنوعاً من الأراضي متكاملة التخطيط بمساحة تقارب 618 مليون قدم مربع من الفرص التطويرية متعددة الاستخدامات، منها نحو 344 مليون قدم مربع داخل دولة الإمارات العربية المتحدة. ويشكّل هذا الرصيد ركيزة استراتيجية لدعم خطط التوسع الجارية وتحقيق قيمة طويلة الأجل للمساهمين.

نمو الإيرادات: حققت إعمار أعلى إيرادات سنوية لها على الإطلاق بقيمة 49.6 مليار درهم إماراتي (13.5 مليار دولار أمريكي)، بزيادة نسبتها 40% مقارنةً بعام 2024، مدفوعة بالأداء القوي لعملياتها المحلية.

الأرباح: سجّلت الشركة أعلى أرباح لها قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك، وأعلى صافي أرباح قبل احتساب الضرائب، حيث بلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك 25.6 مليار درهم إماراتي (7 مليار دولار أمريكي)، بنمو نسبته 33% على أساس سنوي، مدعومةً بتحسن الكفاءة التشغيلية وهوامش ربحية صحية عبر جميع قطاعات الأعمال. كما بلغ صافي الأرباح قبل احتساب الضرائب 25.7 مليار درهم إماراتي (7 مليار دولار أمريكي)، محققاً نمواً بنسبة 36% مقارنةً بالعام السابق.

توزيعات الأرباح: استناداً إلى سياسة توزيع الأرباح التي أُعلنت في ديسمبر 2024، وبفضل الأداء الاستثنائي والنتائج القوية المستدامة، أوصى مجلس الإدارة بالإبقاء على توزيعات الأرباح عند نسبة 100% من رأس المال للعام 2025.

التركيز على العملاء والمجتمع: واصلت إعمار التزامها بتعزيز رضا العملاء من خلال التميز في التصميم، والمفاهيم المبتكرة، والالتزام بمواعيد التسليم، وتقديم تجارب مجتمعية عالمية المستوى. وأرست احتفالات رأس السنة 2026 معياراً عالمياً جديداً، فحولت وسط مدينة دبي إلى وجهة استثنائية على مدار أسبوع كامل، حيث استقطبت نحو 2.8 مليون زائر، وقدمت تجربة غامرة عكست الطاقة الاستثنائية للمدينة وروحها الإبداعية، ما عزز مكانة دبي كوجهة عالمية للفعاليات الثقافية والترفيهية الكبرى، وساهم في تعزيز التفاعل عبر وجهات إعمار المختلفة.

التصنيف الائتماني: إثر رفع التصنيف الائتماني لإعمار من قبل وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال إلى (BBB+) ووكالة موديز إلى (Baa1) مع نظرة مستقبلية مستقرة، عززت نتائج عام 2025 المكانة الائتمانية القوية للمجموعة وريادتها في السوق.

تنمية المواهب: تواصل إعمار الاستثمار في تطوير الكفاءات البشرية، بما يشمل برامج تمكين الكوادر الإماراتية، ومبادرات إعداد القيادات، ودعم الشهادات المهنية.

الكفاءة التشغيلية: تعزز إعمار كفاءتها التشغيلية من خلال توظيف التكنولوجيا لتبسيط العمليات وتسريع وتيرة التطوير، مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة والتميز في التصميم، إلى جانب التركيز المستمر على ضبط التكاليف وتحسين الأداء التشغيلي لضمان تحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل.

الاستدامة: أحرزت إعمار تقدماً ملحوظاً في أولوياتها على صعيد الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، مع التركيز على التطوير المسؤول، وسلاسل التوريد الأخلاقية، وتقليل الأثر البيئي على المدى الطويل.

قال محمد العبار، مؤسس إعمار: "تحققت نتائجنا لعام 2025 ضمن بيئة أعمال تشجع الطموح وتقدّر الرؤية طويلة الأمد. فقد أرست حكومة دولة الإمارات ومدينة دبي إطاراً مرتكزاً على الاستقرار، والوضوح التنظيمي، والانفتاح على الاستثمار العالمي، ما مكّن شركات مثل إعمار من التخطيط بثقة، والتوسع بمسؤولية، والتركيز على التنفيذ. وشكّل هذا الإطار ركيزة أساسية لتعزيز قدرتنا على النمو والابتكار، وتحقيق قيمة مستدامة لعملائنا وشركائنا معاً."

تطوير الأصول العقارية المعدّة للبيع في دولة الإمارات العربية المتحدة

سجلت شركة إعمار للتطوير (ش.م.ع)، المدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز (EMAARDEV)، نتائج قوية في عام 2025، مدفوعةً بالمبيعات العقارية القوية، والالتزام بمواعيد التنفيذ، والطلب المستمر على المشاريع الجديدة في مجمّعاتها المتكاملة الرئيسية.

وبلغت المبيعات العقارية في عام 2025 ما قيمته 71.1 مليار درهم إماراتي (19.4 مليار دولار أمريكي)، محققةً أداءً قياسياً جديداً بنمو نسبته 9% مقارنةً بعام 2024. كما ارتفعت إيرادات إعمار للتطوير إلى 27.5 مليار درهم إماراتي (7.5 مليار دولار أمريكي)، بزيادة قدرها 44% على أساس سنوي، فيما بلغ صافي الأرباح قبل احتساب الضرائب 15.5 مليار درهم إماراتي (4.2 مليار دولار أمريكي)، بنمو نسبته 52% مقارنةً بالعام الفائت. وبإضافة عمليات التطوير العقاري الأخرى داخل الإمارات، بما في ذلك خور دبي، وصلت إيرادات المجموعة من أنشطة التطوير العقاري في الدولة إلى 36.4 مليار درهم إماراتي (9.9 مليار دولار أمريكي).

كما بلغ إجمالي الإيرادات المتراكمة من المشاريع قيد الإنجاز في دولة الإمارات 134.3 مليار درهم إماراتي (36.6 مليار دولار أمريكي) حتى 31 ديسمبر 2025، على أن يتم تسجيلها كإيرادات خلال السنوات الأربع المقبلة. ويبشّر ارتفاع الإيرادات المتراكمة، المدعوم بهوامش ربحية صحية، بأرباح مستقبلية قوية.

وخلال عام 2025، نجحت الشركة في إطلاق 48 مشروعاً سكنياً جديداً ضمن مجمّعاتها المختلفة، من بينها "جراند بولو كلوب آند ريزورت"، ومرحلة جديدة من "ذا فالي"، و"بريستول" في إعمار بيتشفرونت.

العمليات الدولية

حققت العمليات الدولية لإعمار أداءً إيجابياً خلال عام 2025، حيث بلغت المبيعات العقارية 9.3 مليار درهم إماراتي (2.5 مليار دولار أمريكي)، بزيادة قدرها 124% مقارنةً بالعام السابق. وبلغت الإيرادات من الأسواق الدولية 2.6 مليار درهم إماراتي (0.7 مليار دولار أمريكي)، مدعومةً بالأداء القوي في كل من مصر والهند.

مراكز التسوق والتجزئة والتأجير التجاري

واصلت محفظة إعمار في قطاعات مراكز التسوق والتجزئة والتأجير التجاري أداءها المستقر خلال عام 2025، مسجلةً إيرادات بلغت 6.3 مليار درهم إماراتي (1.7 مليار دولار أمريكي)، بزيادة نسبتها 13% مقارنةً بعام 2024. وبلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك 5.5 مليار درهم إماراتي (1.5 مليار دولار أمريكي)، بارتفاع نسبته 17%، فيما بلغ متوسط الإشغال عبر محفظة المراكز التجارية 98%.

وخلال العام، واصلت إعمار توسيع عروضها في قطاع التأجير التجاري، حيث أطلقت مركز معارض دبي مول، وهو وجهة متكاملة صُممت خصيصاً لاستضافة المعارض والمؤتمرات عالمية المستوى والفعاليات الكبرى، في قلب وسط مدينة دبي. ويمتد المركز على مساحة تقارب 10 آلاف متر مربع من المساحات المرنة المخصصة للمعارض والفعاليات، ما يعزز قدرة المجموعة على استقطاب المعارض الدولية، وعروض العلامات التجارية، وملتقيات الأعمال، إضافةً إلى زيادة الإقبال والتفاعل عبر وجهات التجزئة والطعام والضيافة في دبي مول.

الضيافة والتسلية والترفيه

حققت قطاعات الضيافة والتسلية والترفيه نتائج متميزة في عام 2025، مدعومةً بالتدفق السياحي القوي، وتوسّع محفظة الفنادق، وازدياد الإقبال على الفنادق والوجهات الترفيهية التابعة للمجموعة. وبلغت إيرادات هذه القطاعات 4.2 مليار درهم إماراتي (1.1 مليار دولار أمريكي)، بارتفاع نسبته 12% مقارنةً بالعام السابق. كما حافظت فنادق إعمار في دولة الإمارات على متوسط إشغال بلغ 82%، فيما أدى توسّع المحفظة إلى إضافة ثلاثة فنادق جديدة تضم أكثر من 750 غرفة.

الإيرادات المستمرة

واصلت محفظة إعمار من الأعمال التي تولّد إيرادات مستمرة، والتي تشمل مراكز التسوق، والضيافة، والتسلية، والترفيه، والتأجير التجاري، تحقيق أداء قوي خلال عام 2025. وبلغت الإيرادات المستمرة 10.5 مليار درهم إماراتي (2.8 مليار دولار أمريكي)، بنمو سنوي قدره 13%، فيما بلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك 8.1 مليار درهم إماراتي (2.2 مليار دولار أمريكي)، بزيادة نسبتها 12%. وأسهم هذا القطاع بنحو 32% من إجمالي أرباح إعمار قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك خلال العام.

نبذة عن إعمار العقارية ش.م.ع:

إعمار العقارية ش.م.ع، شركة مدرجة في سوق دبي المالي، وهي من الشركات العالمية الرائدة في مجال التطوير العقاري ومشاريع الحياة العصرية، وتتمتّع بحضور قويّ في الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، وآسيا. وتعتبر إعمار من أكبر شركات التطوير العقاري في العالم، ولديها رصيد من الأراضي يقارب 618 مليون قدم مربع في الإمارات العربية المتّحدة والأسواق العالمية الرئيسية.

لدى إعمار سجلّ حافل بالإنجازات في استكمال المشاريع وفقاً للمواعيد المحدّدة، وسلّمت منذ العام 2002 أكثر من 125,600 وحدة سكنية في دبي والأسواق العالمية الرئيسية. ولدى الشركة حوالي 1.4 مليون متر مربّع من الأصول التي تولّد إيرادات مستمرّة، و41 فندقاً ومنتجعاً تضمّ قرابة 10,000غرفة (تشمل الفنادق المملوكة للشركة والفنادق التي تقوم بإدارتها). وتساهم عمليات الشركة في قطاعات مراكز التسوّق، والضيافة، والترفيه والتسلية، والتأجير التجاري بالإضافة إلى أنشطة إعمار في الأسواق العالمية، بنسبة تقارب 26% من إجمالي إيرادات الشركة.

ويعتبر كلّ من "برج خليفة"، المعلم العمراني العالمي، و"دبي مول"، أكثر وجهات التسوّق والترفيه زيارةً في العالم، ونافورة دبي، أكبر نافورة راقصة في العالم، من أبرز المشاريع التي قامت إعمار بتطويرها حتى اليوم.

يمكنكم متابعة إعمار على:

فيسبوك: www.facebook.com/emaardubai

إكس: www.twitter.com/emaardubai

إنستغرام: www.instagram.com/emaardubai

للاستفسارات الإعلامية، يُرجى التواصل على البريد الإلكتروني: PR@emaar.ae

-انتهى-

#بياناتشركات