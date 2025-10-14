مكانة دبي المتنامية كمركز تكنولوجي عالمي تجذب المبتكرين الهنود الباحثين عن فرص التوسع الدولي

مكتب غرفة دبي العالمية في بنغالور يتيح خدمات متكاملة للشركات الهندية الرقمية الراغبة بالتوسع في دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة- يشهد معرض "إكسباند نورث ستار2025"، الذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي وتستضيفه غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، مشاركةً واسعةً من الشركات الناشئة الهندية حيث وصل عددها إلى ما يقارب 300 شركة هذا العام، الأمر الذي يشكل مؤشراً واضحاً على جاذبية إمارة دبي ومكانتها المتميزة كمركز عالمي للابتكار وبوابة رئيسية للتوسع الدولي، إلى جانب دوره في تسليط الضوء على فرص النمو الكبيرة التي توفرها الإمارة لشركات التكنولوجيا من جميع أنحاء العالم.

وأكد رواد أعمال هنود مشاركون في الحدث أن "إكسباند نورث ستار 2025" يتيح للشركات الهندية الناشئة عبر قطاعات متنوعة بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا المناخ، وتكنولوجيا قطاع البيع بالتجزئة، فرصةً مهمة للتواصل مع المستثمرين العالميين، وبناء شراكات استراتيجية، وعرض ابتكاراتها أمام جمهور عالمي، بما يعكس الأهمية الاستراتيجية للمعرض باعتباره بوابة حيوية للشركات الراغبة في توسيع نطاق عملياتها ودخول أسواق جديدة.

وبإمكان الشركات الهندية الاستفادة من فرص القطاع الرقمي في دبي من خلال خدمات مكتب غرفة دبي العالمية في بنغالور؛ مركز تكنولوجيا المعلومات في الهند؛ الذي يتيح خدمات متكاملة للشركات الهندية الرقمية الراغبة بالتوسع في الإمارة.

تعزيز الحضور العالمي

وقال بريمكومار جاغاديسان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "إبسايك تكنولوجيز" Episyche Technologies، وهي منصة ذكاء اصطناعي لدعم أعمال الشركات:" دبي بوابة تربط أوروبا وآسيا، ولهذا يتوافد العارضون والزوار من شتى أنحاء العالم للمشاركة فيه والاستفادة من الفرص المهمّة التي يوفّرها لاستكشاف ودخول أسواق جديدة، وتعزيز انتشار علامتنا التجارية على المستوى الدولي". ولفت إلى أن الشركة تهدف من خلال مشاركتها في المعرض لبناء شراكات جديدة واستقطاب المزيد من العملاء حول العالم.

فرص الدخول إلى أسواق جديدة

وحول مشاركته الثانية بالمعرض، قال بوب ماثيو بوليكان، نائب رئيس شركة "فلكسجين ساستينبل تكنولوجيز" Fluxgen Sustainable Technologies، وهي منصة متخصصة بتوفير تقنيات ذكية في قطاع الحلول المائية باستخدام الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء: "تُعد دول المنطقة سوقاً رئيسيةً بالنسبة لنا، ذلك أنها تعتمد على محطات تحلية المياه كمصدر أساسي لتوفير احتياجاتها من المياه، ومن هنا تنبع أهمية استخدام تقنيات متطورة لترشيد استهلاك المياه".

وأضاف بوليكان: "تمكنا من ترسيخ مكانتنا في دبي بعد مضي عام واحد فقط على تأسيس أعمالنا في الإمارة، حيث استقطبنا العديد من العملاء، حيث تركز الجهود الحكومية في الإمارة على دعم الشركات الناشئة ".

مركز لتوسيع نطاق الأعمال

من جهتها ترى أمانة محمد، الرئيس التنفيذي للعمليات في Ruminuz Digital، المطورة لمنصة Ybes المتخصصة بتنمية أعمال قطاع البيع بالتجزئة وتعزيز ولاء العملاء، أن دبي تمثل بوابة رئيسية للتوسع العالمي، وهي منصة مهمّة لاستقطاب المزيد من العملاء المحتملين نظراً لما تتميّز به من تنوّع ثقافي، وانفتاح كبير على العالم.

وبعد النجاح الذي حققته هذه الشركة الناشئة في السوقين الهندية والإثيوبية مدفوعةً بقيادتها النسائية من ولاية كيرالا، تطمح إلى توسيع نطاق منصتها على مستوى العالم. تؤكد الرئيس التنفيذي للعمليات:" تشكّل الإمارة منصة مثلى لدعم خططنا الطموحة للتوسع العالمي، ونتطلع لأن تحقّق مشاركتنا الطموحات والآمال المرجوة".

يعد "إكسباند نورث ستار" الملتقى العالمي الأبرز للشركات الناشئة والمستثمرين، ويوفر منصة ديناميكية لعرض أحدث الابتكارات وتعزيز التعاون ضمن المنظومة التكنولوجية في العالم. ويمثل هذا الحدث السنوي إحدى أبرز ركائز استراتيجية غرفة دبي للاقتصاد الرقمي الرامية لترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً رائداً للابتكار والتكنولوجيا.

