زيادة ملحوظة في الإيرادات من المسافرين من دول مجلس التعاون الخليجي إلى وجهات دولية، بما في ذلك تايلاند 277%، إسبانيا 264%، والمغرب 5000 %

من المتوقع زيادة بنسبة 47% في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2025، في كلٍ من الإمارات والسعودية وعمان

دول مجلس التعاون الخليجي: أعلنت مجموعة فنادق بارسيلو، الشركة الإسبانية الرائدة في مجال الضيافة والتي تمتلك أكثر من 300 منشأة في 30 دولة، اليوم في معرض سوق السفر العربي 2025 عن خططها لدخول السوق السعودي، مع توقع افتتاح أول فنادقها بنهاية عام 2025. يُعد هذا الافتتاح المرتقب شهادة على استراتيجية المجموعة للتوسع على المدى الطويل في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يستمر الطلب الإقليمي في النمو بوتيرة غير مسبوقة.

تأتي خطوة دخول السوق السعودي في وقت تشهد فيه مجموعة فنادق بارسيلو زيادة ملحوظة في الأداء المدفوع بالطلب من دول مجلس التعاون الخليجي عبر محفظتها العالمية. في عام 2024، زادت الحجوزات الفندقية في دول الخليج بنسبة 10% مقارنة بالعام السابق، بقيادة الإمارات والسعودية وعمان. يُتوقع أن يتسارع هذا الزخم بشكل كبير في عام 2025، مع زيادة متوقعة بنسبة 47% في حجوزات المسافرين من دول المجلس، مدعومة بمساهمة متزايدة من قطر. هذا العام، دخلت الإمارات ضمن قائمة أفضل 10 أسواق أساسية لمجموعة فنادق بارسيلو في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، مما يبرز الأهمية المتزايدة لدول مجلس التعاون الخليجي في التوسع الدولي للمجموعة.

تستمر أبرز ممتلكات المجموعة في الشرق الأوسط، بما في ذلك فندق بارسيلو الجداف في دبي ومنتجع بارسيلو مصنعة في عمان، في قيادة الحصة السوقية للمسافرين من دول مجلس التعاون الخليجي. وفي عام 2025، ارتفع الطلب من الضيوف القادمين من الخليج على الوجهات الدولية عبر محفظة الفنادق، حيث شهد فندق بارسيلو كوكونت آيلاند في تايلاند زيادة بنسبة 277% في الإيرادات مقارنة بعام 2024. كما شهد منتجع أوكسيدنتال بويرتو بانوس في إسبانيا زيادة بنسبة 264%، بينما شهد فندق أليغرو أغادير في المغرب زيادة مذهلة بنسبة 5000% في الإيرادات، مما يبرز التفاعل الكبير مع جمهور دول مجلس التعاون الخليجي المتنقل عالميًا والذي يبحث عن تجارب ترفيهية متنوعة.

ومع التحول الكبير الذي تشهده المملكة العربية السعودية تحت رؤية 2030، يتماشى دخول مجموعة فنادق بارسيلو مع طموحات المملكة في أن تصبح مركزًا عالميًا للسياحة. ومن المتوقع أن تدعم المجموعة هذا التحول من خلال تقديم مزيج فريد من الضيافة الإسبانية والخدمة الرفيعة المستوى والتجارب المستوحاة محليًا للمسافرين.

وفي معرض سوق السفر العربي 2025، قال خوسيه كانالس، المدير الإداري لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا والبحر الأبيض المتوسط وشمال أفريقيا في مجموعة فنادق بارسيلو: "يُعد دخولنا إلى السعودية تطورًا طبيعيًا للعلامة التجارية التي تشهد طلبًا مرتفعًا من قِبل دول الخليج. هذا الافتتاح ليس مجرد إضافة جديدة، بل استثمار طويل المدى في واحدة من أسواق السفر الأكثر ديناميكية في العالم. نحن متحمسون لتقديم تجربة بارسيلو في المملكة والمساهمة في تعزيز جاذبيتها للمسافرين الإقليميين والدوليين."

تواصل مجموعة فنادق بارسيلو تعميق وجودها في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى: في البحرين، يدخل فندق ومنتجع بارسيلو البحرين المراحل النهائية قبل افتتاحه، ليقدم عرضًا مميزًا في قلب العاصمة. كما أن المجموعة بصدد افتتاح فندق جديد في سلطنة عمان بنهاية عام 2025.

مع أكثر من 65,000 غرفة حول العالم، تدير المجموعة أربع علامات تجارية متميزة: "رويال هايدواي للفنادق والمنتجعات"، "بارسيلو للفنادق والمنتجعات"، "أوكسييدنتال للفنادق والمنتجعات"، و"أليغرو"، حيث تقدم كل علامة عروضًا مخصصة في مجالات الإقامة الحضرية والترفيهية. من الوجهات المعروفة إلى المواقع الناشئة، تعكس محفظة المجموعة المتنامية رؤية استراتيجية تقوم على الابتكار والارتباط الثقافي والالتزام الثابت بالجودة.

نبذة عن مجموعة فنادق بارسيلو

مجموعة فنادق بارسيلو هي الشركة المعنية بالفنادق في مجموعة بارسيلو، وهي ثاني أكبر سلسلة فنادق في إسبانيا، وسلسلة الفنادق الـ 30 الأكبر في العالم من حيث عدد الغرف. تدير المجموعة حالياً أكثر من 300 فندق من فئة الـ 4 و5 نجوم وأكثر من 65,000 غرفة موزعة على 30 دولة ومنضوية تحت أربع علامات تجارية هي: فنادق ومنتجعات رويال هايدواي الفاخرة، وفنادق ومنتجعات بارسيلو، وفنادق ومنتجعات أوكسيدنتال، وفنادق أليغرو. وهي أيضًا جزء من مجموعة فنادق ومنتجعات كريستلاين، وهي شركة فنادق مستقلة تضم 130 مؤسسة في الولايات المتحدة. لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة www.barcelo.com

للتواصل الإعلامي:

دونا سروة، كيو كومونيكيشنز

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