المنامة، البحرين : أعلن بنك السلام (رمز التداول في بورصة البحرين SALAM ورمز التداول في سوق دبي المالي SALAM_BAH) عن تحقيق صافي أرباح عائدة للمساهمين بقيمة 98.2 مليون دولار أمريكي للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2025، ما يعكس نموًا بنسبة 30.9% مقارنةً بـ 75.0 مليون دولار أمريكي في الفترة ذاتها من عام 2024، مع تسجيل عائد على حقوق الملكية بنسبة 16.9%، مقارنة بـ 15.6% في العام السابق. ويُعزى هذا النمو في الأرباح بشكل رئيسي إلى الأداء القوي للعمليات المصرفية الأساسية للمجموعة. كما ارتفعت قيمة العائد على السهم في النصف الأول من 2025 بنسبة 29.0% لتصل إلى 31.8 سنتًا أمريكيًا، مقارنة بـ 24.7 سنتًا أمريكيًا خلال النصف الأول من عام 2024.

وخلال النصف الأول من عام 2025، نفّذت المجموعة بنجاح مجموعة من المبادرات الهادفة إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية، وهو ما انعكس في انخفاض نسبة التكاليف إلى الدخل من 49.9% في النصف الأول من عام 2024 إلى 45.3% في الفترة نفسها من عام 2025.

وواصلت الميزانية العمومية للمجموعة تحقيق زخماً إيجابياً، حيث ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 10.8% ليصل إلى 20.76 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2025، مقارنة بـ 18.73 مليار دولار أمريكي في عام 2024. كما زادت أصول التمويل بنسبة 8.3% لتبلغ 10.52 مليار دولار أمريكي، في حين ارتفعت ودائع الزبائن إلى 14.07 مليار دولار أمريكي، محققة نموًا بنسبة 7.1% مقارنةً بـ 13.14 مليار دولار أمريكي كما في 31 ديسمبر 2024.

وقد ارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 11.7% ليصل إلى 1.07 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2025، مقارنة بـ 956.2 مليون دولار أمريكي كما في 31 ديسمبر 2024، مدعومًا بصافي الأرباح المسجلة خلال النصف الأول من 2025، إلى جانب إتمام عدد من المبادرات الرئيسية لتعزيز رأس المال، بما في ذلك إصدار رأس مال إضافي من الفئة الاولى (AT1) بقيمة 450 مليون دولار أمريكي. ونتيجة لذلك، حققت المجموعة نسبة كفاية رأس مال قوية بلغت %25.2 كما في 30 يونيو 2025، مقارنة بـ 24.8% في عام 2024.

وبهذه المناسبة، صرّح سعادة الشيخ خالد بن مستهيل المعشني، رئيس مجلس إدارة بنك السلام، قائلاً: "بناءً على الزخم القوي الذي تحقق خلال الربع الأول من عام 2025، بفضل الله، واصل بنك السلام نموه المستدام عبر عملياته الأساسية، وسط بيئة اقتصادية عالمية متغيرة. وبينما تستمر الأسواق العالمية في التذبذب وظهور الفرص في المنطقة، فقد كانت قدرتنا على التكيّف والأداء بثبات إحدى أبرز نقاط قوتنا. وبإذن الله سنواصل تركيزنا على خلق قيمة مستدامة طويلة الأجل، مدعومين بأسس قوية وإدارة منضبطة للمخاطر، إلى جانب رؤية استراتيجية تركز على النمو المستدام خلال النصف الثاني من العام".

ومن جانبه، قال رفيق النايض، الرئيس التنفيذي للمجموعة في بنك السلام: "ولله الحمد تعكس نتائجنا للنصف الأول من عام 2025 مدى مرونة نموذج أعمالنا وقدرته على التكيّف. لقد أحرزنا تقدمًا ملحوظاً في أولوياتنا الاستراتيجية من خلال تعزيز الكفاءة التشغيلية، والاستثمار في الابتكار الرقمي، ودعم قدراتنا الإقليمية من خلال شركة ASB Capital. وبإذن الله نتطلع قدمًا إلى مواصلة ترسيخ علاقاتنا مع الزبائن، واستكشاف الفرص الواعدة في القطاع المصرفي وإدارة الأصول، بما يعزز نمونا المتنوع والمستدام على المدى البعيد".

وتتوفر النسخة الكاملة من البيانات المالية التي تمت مراجعتها من قبل المدقق الخارجي "كي بي ام جي" على الموقع الإلكتروني لبورصة البحري وسوق دبي المالي.

-انتهى-

#بياناتشركات