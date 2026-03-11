أداء قياسي خلال الربع الرابع والسنة المالية 2025 م : ارتفع صافي الإيرادات بنسبة %24.4 على أساس سنوي ليصل إلى 406.9 مليون ريال سعودي في الربع الرابع من عام 2025م، كما ارتفع بنسبة %7.0 على أساس سنوي ليصل إلى 1,538.5 مليون ريال سعودي للسنة المالية 2025م. ونمت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء لتصل إلى 172.0 مليون ريال سعودي في الربع الرابع، وزادت بنسبة %25.0 على أساس سنوي لتصل إلى 416.5 مليون ريال سعودي للعام بأكمله. وبلغ صافي الربح 134.0 مليون ريال سعودي في الربع الرابع و266.2 مليون ريال سعودي للسنة المالية 2025م. تتضمن أرقام الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء وصافي الربح لكل من الربع الرابع والسنة المالية 2025م تسجيل مكاسب لمرة واحدة بقيمة 60.6 مليون ريال سعودي إثر بيع أرض متعلقة بصندوق الوادي العقاري.

ارتفع صافي الإيرادات بنسبة %24.4 على أساس سنوي ليصل إلى 406.9 مليون ريال سعودي في الربع الرابع من عام 2025م، كما ارتفع بنسبة %7.0 على أساس سنوي ليصل إلى 1,538.5 مليون ريال سعودي للسنة المالية 2025م. ونمت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء لتصل إلى 172.0 مليون ريال سعودي في الربع الرابع، وزادت بنسبة %25.0 على أساس سنوي لتصل إلى 416.5 مليون ريال سعودي للعام بأكمله. وبلغ صافي الربح 134.0 مليون ريال سعودي في الربع الرابع و266.2 مليون ريال سعودي للسنة المالية 2025م. تتضمن أرقام الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء وصافي الربح لكل من الربع الرابع والسنة المالية 2025م تسجيل مكاسب لمرة واحدة بقيمة 60.6 مليون ريال سعودي إثر بيع أرض متعلقة بصندوق الوادي العقاري. توزيع أرباح نقدية: بتاريخ 4 مارس 2025م، أوصى مجلس إدارة اس ام سي للرعاية الصحية توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية 2025م بقيمة 80 مليون ريال سعودي (بواقع 0.32 ريال سعودي للسهم الواحد)، بما يعكس المركز المالي القوي للشركة ويؤكد التزامها بتقديم عوائد مستدامة لمساهميها.

بتاريخ 4 مارس 2025م، أوصى مجلس إدارة اس ام سي للرعاية الصحية توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية 2025م بقيمة 80 مليون ريال سعودي (بواقع 0.32 ريال سعودي للسهم الواحد)، بما يعكس المركز المالي القوي للشركة ويؤكد التزامها بتقديم عوائد مستدامة لمساهميها. نقلة نوعية في العمليات التشغيلية تحقّق نتائج استثنائية: مواصلة خطوات التحوّل من خدمات الرعاية الصحية طويلة الأمد إلى خدمات الرعاية الصحية الحادة للمرضى المنوّمين والعيادات الخارجية ساهمت في تعزيز مستويات تشغيل المنشآت وتحسّن مزيج الجهات الدافعة وتحقيق نمو معزّز مزدوج الرقم لخدمات العيادات الخارجية خلال الربع الرابع من عام 2025م.

مواصلة خطوات التحوّل من خدمات الرعاية الصحية طويلة الأمد إلى خدمات الرعاية الصحية الحادة للمرضى المنوّمين والعيادات الخارجية ساهمت في تعزيز مستويات تشغيل المنشآت وتحسّن مزيج الجهات الدافعة وتحقيق نمو معزّز مزدوج الرقم لخدمات العيادات الخارجية خلال الربع الرابع من عام 2025م. تأسيس صندوق الوادي العقاري: وقعت اس ام سي للرعاية الصحية اتفاقية مع شركة بي ال ام اي المالية (وهي شركة تابعة لبنك لندن والشرق الأوسط) لتأسيس صندوق الوادي العقاري.

الموافقة على توزيع أرباح نقدية استثنائية: بتاريخ 3 نوفمبر 2025م، أوصى مجلس إدارة اس ام سي للرعاية الصحية توزيع أرباح نقدية استثنائية لمرة واحدة بقيمة 200 مليون ريال سعودي (بواقع 0.8 ريال سعودي للسهم الواحد). تم توزيع الأرباح في 15 يناير 2026م.

افتتاح عيادات اس ام سي: ما بعد انتهاء فترة الربع الرابع، افتتحت اس ام سي للرعاية الصحية رسمياً مركزها الجديد للعيادات الخارجية في حي الملقا وباشرت عملياتها التشغيلية فيه.

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت الشركة الطبية التخصّصية، ("الشركة"، "اس ام سي للرعاية الصحية"، او "اس ام سي" والمدرجة في تداول السعودية تحت الرمز 4019)، إحدى الشركات الرائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية على مستوى المملكة العربية السعودية، اليوم عن نتائجها المالية لفترة الربع الرابع والسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2025م.

قال سليمان عبد الرحمن سعد الراشد، رئيس مجلس الإدارة ل اس ام سي للرعاية الصحية: "يمثل عام 2025 محطة مهمة ل اس ام سي للرعاية الصحية، حيث نواصل الوفاء بالالتزامات التي تعهدنا بها لمساهمينا عند الطرح العام الأولي. وانطلاقًا من الأداء القوي الذي حققته الشركة خلال العام، أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 80 مليون ريال سعودي عن السنة المالية 2025م، وهو ما يمثل أول توزيعات أرباح نقدية اعتيادية منذ إدراج الشركة. ويعكس ذلك متانة المركز المالي للشركة والتزامها الواضح بتحقيق عوائد مستدامة للمساهمين.

ومع تطلعنا إلى المستقبل، يواصل مجلس الإدارة دعم استراتيجية الإدارة الرامية إلى توسيع منصة اس ام سي، مع الحفاظ على نهج متوازن ومنضبط في تخصيص رأس المال. ومع وجود خطط نمو واضحة، تشمل تطوير ثلاثة مستشفيات جديدة ومواصلة التوسع في شبكة العيادات الخارجية، فإننا على ثقة بقدرتنا على تحقيق قيمة طويلة الأجل لمساهميها، والمساهمة بفاعلية في مسيرة تحول قطاع الرعاية الصحية في المملكة بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030."

وتعليقاً على النتائج المالية، قال بسام شاهين، الرئيس التنفيذي ل اس ام سي للرعاية الصحية: "مثّل 2025 عاماً تاريخياً ومحطة فاصلة في مسيرة اس ام سي، إذ جسّد طرحنا العام الأولي الناجح بداية فصل جديد لنا باعتبارنا شركة مدرجة متخصّصة في مجال الرعاية الصحية، ما ساهم في تعزيز حوكمتنا وتدعيم هيكليتنا الرأسمالية وتعزيز حضورنا بين المستثمرين من المؤسسات. والأهم من ذلك، أننا قمنا على أكمل وجه بتنفيذ استراتيجيتنا التي أعلنّا عنها عند الإدراج.

تجلّت بوضوح فوائد تحولنا الاستراتيجي من خدمات الرعاية الصحية طويلة الأمد نحو خدمات الرعاية الصحية الحادة عالية الأداء للمرضى المنوّمين وتوسعة شبكة العيادات الخارجية، ليساهم هذا التحول الآن في تحقيق هوامش ربح أقوى وتدفقات نقدية أكثر قابلية للتنبؤ. إن الخطى المتسارعة في إطلاق عياداتنا الخارجية ورفع مستوى تشغيلها، إلى جانب التحسين المنضبط للتكاليف، مكّنتنا من إنهاء العام بتسجيل ربع قياسي وتحقيق تحسن ملموس في مستوى الربحية والرافعة المالية.

نتطلّع إلى عام 2026م بثقة تامة، مدعومين بالحضور الموسّع لعياداتنا، ومدفوعين بالتحول الاستراتيجي من خدمات الرعاية الصحية طويلة الأمد إلى الرعاية الصحية الحادة للمرضى المنوّمين والعيادات الخارجية، بما يشمل افتتاح أول مركز تابع لنا للعيادات الخارجية متعددة التخصصات باسم عيادات اس ام سي في حي الملقا، إلى جانب مشاريع المستشفيات قيد الإنجاز واعتماد نموذج تشغيلي معزّز. لا نزال نتمتّع بمكانة بارزة تتيح لنا تحقيق نمو مستدام، وتعزيز العوائد، وخلق قيمة طويلة الأمد لمرضانا ومساهمينا، تماشياً مع رؤية 2030".

الملخّص التشغيلي

* حتى نهاية عام 2024م، بلغ عدد العيادات في حيز التشغيل 266 عيادة إلى جانب 3 عيادات خاضعة لأعمال التحديث والتجديد.

واصلت خطط اس ام سي في إعادة التموضع الاستراتيجي نحو خدمات الرعاية الصحية الحادة عالية الأداء للمرضى المنوّمين وتوسعة نطاق العيادات الخارجية اكتساب الزخم الإيجابي في الربع الرابع من 2025م، ما أدّى إلى تحقيق تحسينات ملموسة في أعداد المرضى، ومعدلات تشغيل المنشآت، ومزيج الخدمات.

وارتفع إجمالي عدد زيارات المرضى المنوّمين بنسبة %5.0 على أساس سنوي في الربع الرابع من 2025م ليصل إلى 42,409 زيارات، مدفوعاً بخدمات الرعاية الصحية الحادة عالية الأداء لهذه الفئة من المرضى. وتحسَّن مستوى استخدام منشآت الرعاية الصحية الحادة للمرضى المنوّمين، ما يعكس المساعي المتواصلة للشركة في تحويل قدرتها الاستيعابية نحو خدمات الرعاية الصحية الحادة. وقد ساهم هذا التحول الاستراتيجي في زيادة إيرادات المرضى المنوّمين بنسبة %8.0 على أساس سنوي في الربع الرابع، ليساعد ارتفاع أعداد مرضى خدمات الرعاية الصحية الحادة وتحسن ديناميكيات التسعير في تعويض الانخفاض في أنشطة خدمات الرعاية الصحية طويلة الأمد القديمة، ما يؤكّد على التوجّه المنشود لهذا التحول والمتمثّل في تعزيز الأرباح.

وشهدت العيادات الخارجية أداءً معززاً بشكل أكبر خلال الربع، فقد ارتفع إجمالي عدد زيارات العيادات الخارجية بنسبة %12.4 على أساس سنوي ليصل إلى 386,678 زيارة في الربع الرابع من 2025م، مدفوعاً برفع مستوى تشغيل العيادات التي تم افتتاحها في وقت سابق من العام، فضلاً عن إضافة 16 عيادة جديدة خلال الربع. وبناءً عليه، ساهمت القدرة الاستيعابية الإضافية للعيادات الخارجية في تحقيق نمو بنسبة %10.7 على أساس سنوي في إيرادات العيادات الخارجية، وزيادة قدرها %14.0 على أساس سنوي في إيرادات غرف الطوارئ. وتحسَّن أيضاً معدل تشغيل العيادات الخارجية للمجموعة، ما يعكس الخطوات الراسخة الرامية إلى رفع مستوى التشغيل والنمو المتزايد في الطلب من المرضى.

خلال العام، تم تحويل 53 سريراً من خدمات الرعاية الصحية طويلة الأمد إلى خدمات رعاية صحية حادة، ما عزز مواءمة القدرة الاستيعابية مع القطاعات عالية الأداء في إطار مبادرات التحول الاستراتيجي للشركة. وانخفض إجمالي زيارات المرضى المنوّمين بنسبة %11.9 على أساس سنوي في 2025م بسبب التقليص التدريجي المخطط له لأسرّة خدمات الرعاية الصحية طويلة الأمد. ومع ذلك، تم تعويض هذا الانخفاض بشكل كبير بفضل الزيادة في عدد حالات تنويم المرضى ضمن خدمات الرعاية الصحية الحادة عالية الأداء، ما أدى إلى ارتفاع إيرادات المرضى المنوّمين بنسبة %5.1 على أساس سنوي. وبالمقابل، ارتفع إجمالي عدد زيارات العيادات الخارجية بنسبة %11.8 على أساس سنوي ليصل إلى 1.4 مليون زيارة، بدعم من الإطلاق الناجح ورفع مستوى التشغيل لـ 57* عيادة خلال 2025م. ونتيجة لذلك، ارتفعت إيرادات العيادات الخارجية بنسبة %13.4 على أساس سنوي في 2025م. أما العيادات الثلاث المتبقية ضمن خطة إطلاق 60 عيادة في عام 2025م، فسيتم افتتاحها في الربع الأول من عام 2026م بسبب تأخر الجهات الخارجية في تسليم المعدات.

* بما يشمل 3 عيادات تخضع لأعمال التحديث والتجديد

الربع الرابع 2025م

حقّقت اس ام سي صافي إيرادات بلغ 406.9 مليون ريال سعودي في الربع الرابع من عام 2025م، بزيادة قدرها %24.4 مقارنةً بـ 327.1 مليون ريال سعودي في الربع الرابع من عام 2024م، ما يعكس نمواً شاملاً في جميع قطاعات الأعمال الأساسية.

ارتفعت إيرادات المرضى المنوّمين بنسبة %8.0 على أساس سنوي لتصل إلى 210.9 مليون ريال سعودي، مدعومة بارتفاع عدد حالات تنويم المرضى ضمن خدمات الرعاية الصحية الحادة، وتحسن مستويات التشغيل، والاستمرار في تحسين مزيج الخدمات بعيداً عن خدمات الرعاية الصحية طويلة الأمد. وارتفعت كذلك إيرادات العيادات الخارجية بنسبة %10.7 على أساس سنوي لتصل إلى 174.8 مليون ريال سعودي، بفضل مواصلة رفع مستوى تشغيل العيادات الـ 41 التي تم افتتاحها خلال النصف الأول من عام 2025م، بالإضافة إلى مساهمة 14 عيادة تم افتتاحها مؤخراً في إيرادات الربع الرابع من عام 2025م. وقد أدت توسعة القدرة الاستيعابية للعيادات الخارجية إلى ارتفاع عدد الزيارات، وتحسين مستوى التشغيل، وزيادة الإيرادات. وشهدت كذلك إيرادات الصيدليات زيادةً قدرها %7.4 على أساس سنوي لتصل إلى 69.2 مليون ريال سعودي، مستفيدة من ارتفاع أعداد المرضى في قطاعي المرضى المنوّمين والعيادات الخارجية على حد سواء.

أما الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء في الربع الرابع من عام 2025م فقد شهدت زيادة قدرها %166.8 على أساس سنوي لتصل إلى 172.0 مليون ريال سعودي، مقارنةً بـ 64.5 مليون ريال سعودي، مع توسع هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء من %19.7 إلى %42.3. ويعكس هذا التحسن نمو الإيرادات وزيادة قوة الرافعة التشغيلية نتيجة رفع مستوى تشغيل العيادات وخدمات الرعاية الصحية الحادة عالية الأداء، بالإضافة إلى تسجيل مكاسب لمرة واحدة بقيمة 60.6 مليون ريال سعودي إثر بيع أرض متعلقة بصندوق الوادي العقاري‏. وباستبعاد هذا البند غير المتكرر، ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة %72.8 على أساس سنوي لتصل إلى 111.4 مليون ريال سعودي.

وبلغ صافي الربح 134.0 مليون ريال سعودي في الربع الرابع من عام 2025م، مقارنةً بـ 26.2 مليون ريال سعودي في الربع الرابع من عام 2024م، مسجلاً زيادة ملحوظة قدرها %412.2 على أساس سنوي، مع تحسن هامش صافي الربح من %8.0 إلى %32.9. وباستبعاد المكاسب لمرة واحدة إثر بيع قطعة الأرض، فقد ارتفع صافي الربح بنسبة %180.4 على أساس سنوي ليصل إلى 73.4 مليون ريال سعودي، ما يعكس الزخم التشغيلي وتوسع الهوامش خلال الربع.

السنة المالية 2025م

على مدار العام بأكمله، حقّقت اس ام سي صافي إيرادات بلغ 1,538.5 مليون ريال سعودي، بزيادةٍ قدرها %7.0 مقارنةً بـ 1,437.8 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2024م. وجاء هذا النمو خلال عامٍ من التحول الاستراتيجي تميز بتسارع الخطى في التحول بعيداً عن خدمات الرعاية الصحية طويلة الأمد نحو خدمات الرعاية الصحية الحادة عالية الأداء للمرضى المنوّمين والعيادات الخارجية. وقد أدى إطلاق ورفع مستوى تشغيل 57 عيادة خلال العام (41 عيادة في النصف الأول و16 عيادة في الربع الرابع) إلى مواصلة نمو العيادات الخارجية ، في حين أن حالات تنويم المرضى ضمن خدمات الرعاية الصحية الحادة ذات الهامش المرتفع وتحسن مستويات التشغيل ساهمت بشكل كبير في تعويض الانخفاض المتوقع جراء التقليص التدريجي لخدمات الرعاية الصحية طويلة الأمد.

وارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء للسنة المالية 2025م بنسبة %25.0 على أساس سنوي لتصل إلى 416.5 مليون ريال سعودي، مع توسع هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء من %23.2 إلى %27.1، ما يؤكد فوائد توسيع نطاق العمليات ضمن خدمات الرعاية الصحية الحادة والعيادات الخارجية، بالإضافة إلى تسجيل مكاسب من بيع أرض مرتبطة بصندوق الوادي العقاري بقيمة 60.6 مليون ريال سعودي. وباستبعاد هذه المكاسب المسجّلة لمرة واحدة، فقد نمت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة %6.8 على أساس سنوي لتصل إلى 355.9 مليون ريال سعودي.

وشهد صافي الربح للسنة المالية 2025م زيادةً قدرها %43.7 على أساس سنوي ليصل إلى 266.2 مليون ريال سعودي، مقارنةً بـ 185.2 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2024م، مع تحسن هامش صافي الربح من %12.9 إلى %17.3، وذلك بعد تسجيل ربع رابع قياسي ساهم في تعويض تكاليف إعادة الهيكلة في وقت سابق، والنفقات المرتبطة بالطرح العام الأولي، والبنود غير المتكررة الأخرى التي تم سدادها خلال العام. وباستبعاد المكاسب المسجّلة لمرة واحدة إثر بيع قطعة الأرض، نما صافي الدخل بنسبة %11.0 على أساس سنوي ليصل إلى 205.6 مليون ريال سعودي.

وتحسن مؤشر الرافعة المالية للشركة بشكل ملحوظ، فانخفضت نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء* من 2.3 ضعفاً في نهاية عام 2024م إلى 1.4 ضعفاً في نهاية عام 2025م، ما يعكس تعزيز توليد التدفقات النقدية والتخصيص المنضبط لرأس المال خلال عامٍ من إعادة التموضع الاستراتيجي وتحفيز النمو.

* الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بتطبيق الأداء المالي للشركة على مدار آخر 12 شهراً متتالياً.

المستجدات الاستراتيجية

خلال الربع الرابع من عام 2025م، أحرزت اس ام سي تقدماً ملحوظاً في مبادراتها الاستراتيجية الرئيسية، إذ وقّعت اتفاقية مع شركة بي ال ام اي المالية (إحدى الشركات التابعة لبنك لندن والشرق الأوسط) لتأسيس صندوق الوادي العقاري‏. وبموجب الاتفاقية، ستساهم اس ام سي بقطعة أرض تبلغ مساحتها 4210 أمتار مربعة تبلغ قيمتها السوقية نحو 100 مليون ريال سعودي كحصة عينية في رأس المال.

وحصلت الشركة كذلك على تسهيلات تمويلية جديدة طويلة الأجل ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية بقيمة 800 مليون ريال سعودي لإنشاء مستشفى "اس ام سي (4)" (على طريق الأمير فيصل بن بندر – ضاحية خزام). وخلال الفترة، أكملت الشركة نحو %80 من أعمال مرحلة التصميم وأنهت أعمال بناء سياج الموقع.

وفيما يتعلق بمستشفى "اس ام سي (3)" (الطريق الدائري الشمالي)، فقد تم تعديل الجداول الزمنية لإنجاز المشروع بعد حصول تأخيرات في الحصول على الموافقة القانونية من الهيئة الملكية لمدينة الرياض، وهي ظروف خارجة عن سيطرة الشركة. ومن المتوقع الآن استكمال المشروع بحلول عام 2028م.

وبعد نهاية الفترة، أعلنت اس ام سي رسمياً عن افتتاح مركز مستقل للعيادات الخارجية في حي الملقا في شهر يناير 2026م، كما ورد سابقاً، ما يمثل إنجازاً بارزاً في إطار مساعي الشركة لتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات رعاية صحية متكاملة ومتعددة التخصصات للعيادات الخارجية في منطقة شمال الرياض.

نظرة تطلّعية مستقبلية

تظل اس ام سي ملتزمة التزاماً راسخاً بتنفيذ استراتيجيتها التنموية متعددة السنوات، مع التركيز على توسيع نطاق عملياتها، والاستفادة من الطلب المتزايد على خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة والقائمة على القيمة في الرياض ومختلف أنحاء المملكة. وبناءً على الزخم التشغيلي الذي شهدته الشركة في عام 2025م، فستواصل تحسين مزيج خدماتها بالتحوّل نحو خدمات المرضى المنوّمين والعيادات الخارجية ذات الهوامش الأعلى للأرباح، مدعومةً برفع مستوى تشغيل العيادات التي تم افتتاحها مؤخراً، ومواصلة إضفاء التحسينات على ديناميكيات الجهات الدافعة والكفاءة التشغيلية.

وقد دخل مركز العيادات الخارجية، الذي تم تدشينه مؤخراً باسم عيادات اس ام سي في حي الملقا، حيز التشغيل الكامل في شهر يناير 2026م، ما يمثّل إنجازاً بارزاً في إطار استراتيجية الشركة لتوسيع نطاق تواجد عياداتها الخارجية. يضم المركز 35 عيادة متعددة التخصصات إلى جانب خدمات الطوارئ والصيدليات، ليساهم في تعزيز قدرة الشركة على تقديم خدمات رعاية صحية متخصصة ويسهل الوصول إليها في منطقة شمال الرياض، بالتكامل مع خدماتها القائمة على المستشفيات. وحتى 10 مارس 2026م، دخلت 14 عيادة حيز التشغيل على أن يتم تشغيل بقية العيادات بحلول نهاية العام. بالإضافة إلى ذلك، تواصل الشركة المضي قُدماً في تطوير منشأتها للصحة النفسية التي تضم 150 سريراً ضمن برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص التابع لوزارة الصحة، ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل المنشأة بحلول الربع الرابع من عام 2026م.

تمثّل خطط الشركة للتوسع في منطقة شمال الرياض لفترة ما بعد عام 2026م ركيزة أساسية ضمن استراتيجيتها الطموحة على المدى البعيد. وتشمل تلك الخطط تطوير ثلاث مستشفيات حديثة هي: مستشفى "اس ام سي (3)" ومستشفى "اس ام سي (4)" ومستشفى "اس ام سي (5)" والتي من المتوقع أن تعمل مجتمعةً على مضاعفة القدرة الاستيعابية الإجمالية للمرضى المنوّمين ومرضى العيادات الخارجية للشركة بنحو ثلاثة أضعاف.

ومن خلال التنفيذ المنضبط للاستراتيجيات، وتوسيع شبكة العيادات والمستشفيات، ومواصلة التركيز على تحسين مزيج الخدمات، فإن الشركة الطبية التخصصية تحظى بوضع بارز يمكّنها من الحفاظ على الزخم التشغيلي وتحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأمد لمرضاها وشركائها ومساهميها على حد سواء.

لمحة عن الشركة الطبية التخصصية:

الشركة الطبية التخصصية هي مجموعة متخصّصة في مجال الرعاية الصحية مقرها الرياض وتأسست عام 1999م. تُركز الشركة على تقديم خدمات رعاية عالية الجودة للمرضى المنومين ومرضى العيادات الخارجية، وتُدير مستشفيين رئيسيين في الرياض وهما "اس ام سي 1 – طريق الملك فهد" و "اس ام سي 2 – طريق الملك عبدالله" اللذان يضمان معاً 581 سريراً للمرضى المنومين و323 عيادة خارجية. تُقدم الشركة خدمات رعاية صحية شاملة تغطي جميع جوانب سلسلة القيمة، وتُدير مراكز تميّز في أمراض الكلى، والأمراض القلبية، والإخصاب وزرع الأجنّة، والأورام، وطب العيون، والجراحة العامة والتخصصية، وخدمات المختبرات، وخدمات المسالك البولية. يضم الفريق الطبي للشركة نخبة من الكوادر الطبية المتميزة، تضم 502 طبيباً و1077 ممرضاً. وبفضل توسع حضورها وتركيزها المنصب على تحقيق أفضل النتائج السريرية وضمان رضا المرضى، تُواصل الشركة الطبية التخصصية دورها المحوري في تطوير قطاع الرعاية الصحية في المملكة والارتقاء به في إطار رؤية 2030.

معلومات الاتصال

علاقات المستثمرين

ir@smc.com.sa

-انتهى-

#بياناتشركات