تصميم جديد وأنيق ومقصورة مجهّزة بأحدث التقنيّات

نظام تعليق مُبتكر يعزز مستويات التحكّم والراحة

سيّارة «كامري» الأكثر تطوّراً على الإطلاق تشمل نظام التحكّم الصوتي ونظام الملاحة السحابي والجيل الخامس من نظام «تويوتا» هايبرد

نظام 3.0 Toyota Safety Sense المتوفّر في طراز GLE يشمل ميزة المساعدة على تتبُّع المسار ونظام الأمان قبل التصادم وميزة التوجيه الاضطراري

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أزاحت «الفطيم تويوتا» الستار عن سيّارة «كامري» 2025 في دولة الإمارات بعد طول انتظار. ويعكس الجيل التاسع من سيّارة «تويوتا كامري» التلاقي بين الشكل والمضمون، بمظهره الأنيق والجديد، وأدائه المُحسَّن، ومحرّكه الهجين القوي، ليواصل البناء على التاريخ الحافل بالنجاح لهذا الطراز. ويجمع طراز «كامري» الجديد كافة المزايا التي استقطبت السائقين في الجيل السابق من سيّارة السيدان التي لاقت رواجاً كبيراً، فيتميّز بالقوّة والأناقة والراحة، والخصائص التكنولوجية المتقدمة، وسهولة التحكّم بالقيادة.

ويتّسم طراز «كامري» 2025 بمظهر رياضي أنيق، حيث يُضفي التصميم الأمامي المميّز الذي يحاكي شكل المطرقة إطلالةً تخطف الأنظار. وتشمل جميع فئات هذه السيّارة مصابيح أمامية ومصابيح نهارية ومصابيح خلفية رفيعة بتقنيّة (LED).

تعليقاً على طرح السيّارة الجديدة، قال جاك برنت، المدير الإداري لـ«الفطيم تويوتا» و«لكزس» في الإمارات: "لطالما كانت «كامري» إحدى ركائز تشكيلة السيدان من «تويوتا» في الإمارات، حيث تجمع بين المتانة والكفاءة والراحة، وتتفرد بأسعارها التنافسية. وقد أتاح هذا الطراز للعائلات والشركات قيمةً لا تضاهى، وأداءً موثوقاً على مرّ عقود من الزمن. واليوم، وفي إطار رؤية «الفطيم تويوتا» الرامية لإتاحة وسائل النقل الكهربائية على نطاقٍ أوسع

ودعم رسالة «الفطيم تويوتا» الهادفة إلى اعتماد وسائل النقل الخضراء في الإمارات تماشياً مع استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، تأتي سيّارة تويوتا «كامري» الكهربائية الهجينة 2025 المزوّدة بالجيل الخامس من نظام «تويوتا» هايبرد الريادي، متيحةً مزيجاً من الطاقة والتوفير في استهلاك الوقود لتجربة قيادةٍ فريدة على طرقات الإمارات في مختلف الظروف. ونتطلع لطرح هذه السيّارة المذهلة من فئة السيدان أمام عملائنا الكرام في الدولة."

الجيل الخامس من نظام الهايبرد

تعد «كامري» الجديدة أوّل سيّارة سيدان من «تويوتا» تجمع المحرّك رباعي الأسطوانات بسعة 2.5 ليتر مع الجيل الخامس من نظام «تويوتا» هايبرد (THS 5). وتجتمع قدرات هذا المحرّك مع محرّك ثانٍ كهربائي، فيولّدان معًا 227 حصاناً.

كما أدخل مهندسو «تويوتا» التعديلات على النظام الكهربائي الهايبرد الجديد عند السير بسرعات منخفضة للحدّ من دورات المحرّك وزيادة القوّة التي تولّدها بطاريّة الجرّ، ممّا يضمن مستويات متميزة من التسارع والعزم. كما ستحمل سيّارة «تويوتا كامري» هايبرد شارة "Beyond Zero" التي تُشير إلى التزام «تويوتا» الراسخ بخفض انبعاثات الكربون وتحقيق رؤيتها ببناء مستقبل محايد كربونياً.

تتوفّر سيّارة «تويوتا كامري» أيضاً مع محرّك عالي الكفاءة يعمل بالوقود، سعته 2.5 ليتر ويشمل أربع أسطوانات مستقيمة، ويجمع بين كونه صديقاً للبيئة وموفراً لاستهلاك الوقود، فضلاً عن أدائه العالي وسرعة تجاوبه.

يقترن المحرّك الذي يعمل بالوقود بناقل حركة أوتوماتيكي ثُمَاني السرعات، يتميّز بالسلاسة والكفاءة، مع نسبة تروس مُحكمة ومكوّنات مُحسّنة تؤمّن استجابة ممتازة مع تغيير التروس، وتسارعاً سلساً يتوافق مع أهداف السائق.

سيّارة تزخر بالمزايا المتطوّرة

يتكامل التصميم المتقن الذي يشتهر به طراز «كامري» مع المفهوم المفتوح الحديث والمواد الراقية، لإضفاء لمسة مميّزة على المقصورة في مختلف فئات هذا الطراز. ويُرسي الجيل الأحدث من هذا الطراز معياراً جديداً يُحتذى به لمواصفات الراحة، ويأتي قياسياً مع مفتاح ذكي وزرّ لتشغيل السيّارة، بالإضافة إلى نظام تكييف هوائي أوتوماتيكي ثُنائي المناطق، مع فتحات تكييف خلفية.

كما تتميز السيّارة بنظام تعليق مُحسّن وسرعة تجاوب أكبر بالإضافة إلى سهولة التحكّم، لينعمَ السائق بتجربة قيادة أكثر ثباتاً وتميزاً على المنعطفات. وتشمل السيّارة خاصية اختيار نمط القيادة، التي تُتيح للسائق الاختيار من بين ثلاثة أنماط قيادة، وهي النمط العادي Normal، والنمط الرياضي Sport، ونمط إيكو Eco، وذلك وفقاً لاختلاف ظروف الطريق واحتياجات السائق. كما يُمكن للسائق قيادة السيّارة باستخدام المحرّك الكهربائي فقط، عبر الضغط على زرّ تفعيل نمط القيادة الكهربائية EV، وهو النمط الذي يُصدر أقل مستوى من الضجيج.

مواصفات تكنولوجية محسّنة

يعتبر الجيل التاسع من طراز «كامري» الإصدار الأكثر تطوّرًا على الإطلاق، ويتضمن للمرّة الأولى نظام التحكّم الصوتي Voice Agent، الذي يتيح التحكّم عبر الصوت بالنظام السمعي، وأنظمة السيّارة، ونظام الملاحة، ووظائف الهاتف الذكي المتّصل بالسيّارة، ممّا يضمن تجربة قيادة أكثر راحةً وأماناً..

كما تستعين السيّارة بنظام ملاحة سحابي Cloud Navigation Function للوصول إلى أحدث البيانات المتعلّقة بالخريطة والمرافق وحركة السير، لضمان اطّلاع السائق بصورة شاملة ووافية على ظروف الطريق.

تأتي فئات E وXLEمن طراز كامري 2025 مع لوحة عدّادات رقمية قياسها 7 بوصات ضمن المواصفات القياسية، فيما تتضمن فئة GLE شاشة عدّادات رقمية بالكامل قياسها 12.3 بوصة.

يشمل نظام تويوتا متعدّد الوسائط Toyota Audio Multimedia System شاشة تعمل باللمس قياسها 8 بوصات كميزة قياسيّة، أو شاشة قياسها 12.3 بوصة. يتوافق هذا النظام مع نظامَي التشغيلApple CarPlay® و Android Auto™ اللاسلكيَّين، ومع جهاز Qi للشحن اللاسلكي للهواتف الذكية، الذي يأتي ضمن الميزات القياسية، والقادر على شحن الأجهزة المتوافقة بسرعات تصل إلى 15 واط.

وتشمل سيّارة «كامري» أيضاً، بمختلف فئاتها، مزيجاً قياسياً من منافذ USB-A وUSB-C، ثلاثة منها في الأمام واثنان في الخلف. كما أنّها تشمل مجموعة واسعة من مزايا الاتّصال المحسّنة، منها ميزة Toyota Audio Multimedia التي تسمح بوصل هاتفَين إلى السيّارة في آن واحد عبر تقنيّة بلوتوث®.

نظام Toyota Safety Sense 3.0

تأتي سيّارة «تويوتا كامري» 2025 مع نظام السلامة المتطوّر Toyota Safety Sense 3.0 (TSS 3.0)، الذي يشمل المزايا الآتية:

نظام تفادي الاصطدام مع ميزة رصد المشاة: صُمّم نظام منع التصادم مع ميزة رصد المشاة لاستشعار السيّارات والمشاة والدرّاجين (على الدرّاجات الهوائية والنارية) وتقديم إنذار سمعي/بصري حول العائق أمام السيّارة في ظلّ ظروف محدّدة. وفي حال عدم تفاعل السائق مع التنبيه، سيتولى النظام تفعيل المكابح الطارئة تلقائياً.

صُمّم نظام منع التصادم مع ميزة رصد المشاة لاستشعار السيّارات والمشاة والدرّاجين (على الدرّاجات الهوائية والنارية) وتقديم إنذار سمعي/بصري حول العائق أمام السيّارة في ظلّ ظروف محدّدة. وفي حال عدم تفاعل السائق مع التنبيه، سيتولى النظام تفعيل المكابح الطارئة تلقائياً. نظام تثبيت السرعة الراداري الديناميكي ( DRCC ) مع نمط القيادة بسرعة عالية: صُمّم نظام تثبيت السرعة الراداري الديناميكي للاستخدام على الطرقات السريعة، وهو نظام تحكّم تكيّفي يُستَخدم عند القيادة بسرعات تفوق 20 ميلاً في الساعة، ويستعين بمراقبة المسافة بين سيّارتَين للحفاظ على مسافة محدّدة مسبقاً بين سيّارتكم والسيّارة أمامكم.

صُمّم نظام تثبيت السرعة الراداري الديناميكي للاستخدام على الطرقات السريعة، وهو نظام تحكّم تكيّفي يُستَخدم عند القيادة بسرعات تفوق 20 ميلاً في الساعة، ويستعين بمراقبة المسافة بين سيّارتَين للحفاظ على مسافة محدّدة مسبقاً بين سيّارتكم والسيّارة أمامكم. نظام التنبيه عند الخروج عن المسار (LDA) مع ميزة المساعدة على التوجيه: عند رصد العلامات البيضاء/الصفراء على الطريق أو بعض الخطوط على حافة الطريق أثناء القيادة بسرعات تفوق 30 ميلاً في الساعة، يُصدر نظام التنبيه عند الخروج عن المسار ( LDA ) مع ميزة المساعدة على التوجيه إنذاراً سمعيًا أو بصريًا عند مغادرة المسار، في حال التنبّه إلى الخروج عن المسار بطريقة عَرَضية. وفي حال لم يتّخذ السائق إجراءً تصحيحياً، صُمّم النظام أيضًا ليتولّى تصحيح التوجيه برِفق، لضمان البقاء داخل المسار.

عند رصد العلامات البيضاء/الصفراء على الطريق أو بعض الخطوط على حافة الطريق أثناء القيادة بسرعات تفوق 30 ميلاً في الساعة، يُصدر نظام التنبيه عند الخروج عن المسار ( ) مع ميزة المساعدة على التوجيه إنذاراً سمعيًا أو بصريًا عند مغادرة المسار، في حال التنبّه إلى الخروج عن المسار بطريقة عَرَضية. وفي حال لم يتّخذ السائق إجراءً تصحيحياً، صُمّم النظام أيضًا ليتولّى تصحيح التوجيه برِفق، لضمان البقاء داخل المسار. ميزة المساعدة على تتبُّع المسار: عند تفعيل نظام تثبيت السرعة الراداري الديناميكي ( DRCC ) ورصد العلامات على الطريق، تستعين ميزة المساعدة على تتبُّع المسار (LTA) بالخطوط على الطرقات و/أو السيّارات التي تسير في الأمام لتقديم مساعدة فعالة للسائق ومساعدته على الحفاظ على ضبط تمركُز السيّارة داخل مسارها.

عند تفعيل نظام تثبيت السرعة الراداري الديناميكي ( ) ورصد العلامات على الطريق، تستعين ميزة المساعدة على تتبُّع المسار بالخطوط على الطرقات و/أو السيّارات التي تسير في الأمام لتقديم مساعدة فعالة للسائق ومساعدته على الحفاظ على ضبط تمركُز السيّارة داخل مسارها. مصابيح عالية أوتوماتيكية: تُساعد المصابيح العالية الأوتوماتيكية السائق على الرؤية بوضوح ليلًا، أثناء القيادة بسرعات تتجاوز 21 ميلاً في الساعة. وقد صُمّم هذا النظام ليرصد المصابيح الأمامية للسيّارات التي تقود بعكس اتّجاه السير، والمصابيح الخلفية للسيّارات التي تسير في الأمام، ويُعدّل تلقائياً بين المصابيح العالية والخلفية حسبما تقتضي الحاجة.

كفالة محدودة

تأتي سيّارة «تويوتا كامري» الجديدة كلياً مع كفالة لمدّة 3 سنوات/مسافة 100 ألف كلم، تشمل كافة قطع الغيار، باستثناء الهلاك العيادي وخدمات الصيانة، مع خيار تمديد الكفالة بعد انتهاء صلاحيّتها. أمّا البطارية الهجينة، فهي مكفولة لـ8 سنوات أو لمسافة 160 ألف كلم، أيّهما أسبق، وقابلة للتحويل عند تغيّر الملكية.

لمحة عن "الفطيم تويوتا"

"تويوتا"، شركة يابانية لتصنيع السيارات تأسست في العام 1937، هي الشركة الرائدة في العالم في مبيعات السيارات الكهربائية الهجينة. توزع "الفطيم للسيارات" مركبات "تويوتا" حصريًا في الإمارات العربية المتحدة وهي شركة تابعة لمجموعة الفطيم منذ أكثر من ستة عقود، وهي تقود حركة التنقل المستدام منذ العام 2008.

توفر "الفطيم تويوتا" مجموعة كبيرة من المحركات التي تتراوح بين سيارات الدفع الرباعي، والسيارات المدمجة، والسيدان، والكوبيه، وMPV، وLCV، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من الخيارات الهجينة. تضع "الفطيم تويوتا" معايير جديدة للسيارات الصديقة للبيئة في محاولة للمساهمة بفعالية في خفض انبعاثات الكربون في الإمارات العربية المتحدة. إذ أدخلت في العام 2017 السيارة الكهربائية "تويوتا ميراي" التي تعمل بتقنية خلية وقود الهيدروجين عديمة الانبعاثات، في إطار تجريبي يهدف إلى دراسة إمكانيات إنشاء مجتمع خالٍ من الكربون يعتمد على الهيدروجين.

وتقدم مجموعة "تويوتا" العديد من السيارات الهجينة بما في ذلك RAV4 الرياضية والعملية والصديقة للبيئة، وC-HR، وSUV المدمجة المبتكرة، وHighlander ذات السبعة مقاعد وهي أكبر العلامات التجارية HEV حتى الآن، وكورولا القوية والفعالة والأنيقة وكامري المتطورة.

في سبتمبر 2019، وبعد انتظار دام 17 عامًا، أطلقت "الفطيم تويوتا" سيارة "تويوتا جي آر سوبرا" 2020 الجديدة في الإمارات العربية المتحدة، الأمر الذي أثار إعجاب محبي هذه السيارات في جميع أنحاء الدولة. مع موديل الجيل الخامس الجديد، عاد الاسم الأسطوري "تويوتا سوبرا" إلى الطرقات مع إطلاق إصدار 2021 بعد عام في أكتوبر 2020.

في أغسطس 2020، أحدثت "الفطيم تويوتا" ثورة في قطاع سيارات البيك أب العصرية من خلال طرح الجيل الثامن الجديد من تويوتا Hilux Adventure، وكانت المرة الأولى التي يتوفر فيها كنموذج للبيع بالتجزئة في الإمارات العربية المتحدة الإضافة إلى الاستخدام التجاري.

لمزيد من المعلومات ولحجز تجربة قيادة لأحدث موديلات تويوتا، يرجى زيارة www.toyota.ae

لمحة عن الفطيم للسيارات

تعدّ "الفطيم للسيارات"، واحدة من الأقسام الخمسة الرئيسية ضمن مجموعة "الفطيم" التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، وتملك تراخيص الامتياز لبعض العلامات التجارية وخدمات السيارات الأكثر شهرة في العالم.

تعمل المجموعة في 10 دول في جميع أنحاء الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وتوظف نحو 9000 شخص، وتتركز خدماتها في مجال توزيع سيارات جديدة ومستعملة فضلًا عن خدمات التصنيع والتأجير وما بعد البيع.

توفر الفطيم مجموعة من أبرز وأشهر العلامات التجارية من سيارات الركاب إلى سيارات الدفع الرباعي والمركبات التجارية والمعدات الصناعية ومعدات البناء بالإضافة إلى الدراجات النارية والرباعية، وتقدم تجربة متكاملة تركز على الزبائن لسائقي السيارات ومشغلي الأساطيل والمقاولين على حد سواء، وتسعى جاهدة لتصبح الشركة الرائدة في توفير حلول التنقل المصنعة.

لمحة عن مجموعة الفطيم:

تعد "مجموعة الفطيم" التي تأسست خلال عقد الثلاثينيات من القرن الماضي، إحدى أكثر شركات الأعمال العائلية الإقليمية تنوعاً ومواكبةً للتطور، ويقع مقرها الرئيسي في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

يعمل في "مجموعة الفطيم" أكثر من 33,000 موظف في خمسة أقسام تشغيلية، هي: قطاع السيارات، وقطاع الخدمات المالية والتأمين، وقطاع العقارات، وقطاع تجارة التجزئة، وقطاع الرعاية الصحية، وذلك في أكثر من 20 دولة في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، عبر شراكات وثيقة مع ما يزيد عن 200 من أفضل العلامات التجارية المبتكرة والرائدة عالمياً.

إن نهج ريادة الأعمال في "مجموعة الفطيم" والتركيز على احتياجات الزبائن وخدمتهم بشكل أفضل، يسهم في نمو أعمال المجموعة وتوسعها. كما تواصل "مجموعة الفطيم" تمسكها بالقيم المتمثلة في الاحترام والتميز والتعاون والنزاهة، لإثراء حياة وتطلعات زبائنها يوميًا. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكترونيwww.alfuttaim.com

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