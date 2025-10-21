أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : جدّدت مجموعة شيري، إلى جانب علامتها الراقية أومودا وجايكو، التزامها العميق بالاستدامة وحماية البيئة العالمية، من خلال مشاركتها البارزة في المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة 2025 الذي استضافته العاصمة الإماراتية أبوظبي مؤخراً.

وبصفتها الراعي الرسمي للفعالية، سلّطت مجموعة شيري الضوء على رؤيتها العالمية للنمو المستدام عبر حلولٍ قائمة

على الطبيعة، مؤكدةً مكانتها كشركةٍ رائدة تجمع بين التطوّر الصناعي والحفاظ على النُظم البيئية.

وألقى السيد ويل لي، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة شيري في الإمارات، كلمة رئيسية خلال جلسة بعنوان "تسريع

الحلول القائمة على الطبيعة عالمياً: شراكة الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة وشيري من أجل الإنسان والكوكب"، ممثلاً

المجموعة في هذا الحدث العالمي. وتمحورت كلمته حول فلسفة الشركة المُلهمة: "من أجل هذا المكان، في هذا المكان،

كن جزءاً من هذا المكان"، وهي رسالة تعبّر عن إيمان شيري بخلق قيمة محلية وأثرٍ مجتمعيّ مستدام من خلال التزامٍ

عالمي ومسؤول.

وأشار لي إلى أنّ الاستدامة تُشكّل الركيزة الأساسية في استراتيجية شيري العالمية، لافتاً إلى القفزة النوعية التي حقّقتها

المجموعة على قائمة فورتشن جلوبال 500 لعام 2025، بعدما تقدّمت 152 مرتبة لتصل إلى المركز 233 هذا العام.

وأضاف قائلاً: "يرتبط نجاحنا التجاري ارتباطاً وثيقاً بقدرتنا على حماية هذا الكوكب المشترك. فالابتكار الحقيقي، من

وجهة نظرنا، لا يتحقق إلاّ حين يجمع بين التكنولوجيا والمسؤولية والالتزام البيئي".

كما أشار إلى الشراكة المستمرة بين شيري والاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة ضمن البرنامج العالمي "Cherish the

Nature"، الذي أُطلق عام 2024 ويهدف إلى حفظ واستعادة وإدارة أكثر من 10 ملايين هكتار من النُظم البيئية

الحيوية حول العالم. ويرتكز البرنامج على دمج الحلول القائمة على الطبيعة بما يعزّز الترابط بين حماية البيئة وتحقيق

المنافع الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

ومن بين أبرز المشاريع المؤثّرة ضمن هذه المبادرة، يبرز برنامج ترميم الأعشاب البحرية في منطقة الأندلس بإسبانيا،

حيث تتعاون شيري مع الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة لحماية حقول بوسيدونيا البحرية التي تواجه تهديدات متزايدة نتيجة

ارتفاع درجات حرارة البحار، والنشاط السياحي المكثّف، وأساليب الرسو التقليدية.

ولفت السيد لي إلى الدور المحوري الذي تؤدّيه علامة أومودا وجايكو التابعة لمجموعة شيري في دعم هذه المبادرات

البيئية، موضحاً أنّ فريقها يعمل جنباً إلى جنب مع خبراء الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة ميدانياً، لاكتساب فهمٍ أعمق

لمبادئ الحلول القائمة على الطبيعة وتطبيقها على أرض الواقع. وأضاف قائلاً: "تجسّد مشاركة أومودا وجايكو قناعتنا

الراسخة بأنّ مستقبل التنقّل يجب أن يتطوّر بانسجامٍ تام مع البيئة. فنحن لا نصمّم مركباتٍ ذكية فحسب، بل نصمّم

مستقبلاً مستداماً".

وفي إطار تسليط الضوء على هذا التوجّه الابتكاري، استعرض السيد لي أبرز إنجازات العلامة، وفي مقدّمتها تطوير

الروبوت الذكي AiMOGA، الذي يجسّد التزام شيري بابتكار تقنياتٍ للذكاء الاصطناعي تتمحور حول الإنسان. كما أشار

إلى استعداد المجموعة لتنظيم القمة الدولية للمستخدمين لعام 2025 في الصين، بمشاركةٍ واسعة من الشركاء

والمستخدمين وعشّاق العلامة من مختلف أنحاء العالم، بهدف رسم ملامح مستقبل التنقّل الذكي القائم على التعاون

والابتكار.

وفي وقتٍ سابق من هذا الشهر، سجّلت أومودا وجايكو إنجازاً جديداً بإطلاق طراز جايكو J7 SHS المزوّد بنظامٍ هجين

فائق التطوّر في دولة الإمارات، ما يشكّل خطوة متقدّمة في مسيرة التنقّل الذكي عالي الكفاءة في استهلاك الطاقة. ويتميّز

هذا الطراز بتكاملٍ سلس بين الوقود والكهرباء، إلى جانب خصائص ذكية متطوّرة صُمّمت لتحقيق الاستدامة والأداء

العالي في آنٍ واحد. كما كشف السيد لي عن الإطلاق المرتقب لطراز أومودا C7 في يناير 2026، الذي سيقدّم جيلاً

جديداً من الابتكارات في مجال التنقّل الأخضر الذكي على مستوى المنطقة.

وأكّد لي أنّ نهج الاستدامة في مجموعة شيري يستند إلى منهجية ثلاثية الأبعاد تقوم على إحداث أثر بيئي ملموس،

وتمكين اقتصادي حقيقي، وتعزيز الأثر الاجتماعي الإيجابي. وقال: "أي مبادرة بيئية ندعمها يجب أن تُسهم في حماية

الطبيعة، وتوفير الفرص للناس، وبناء مجتمعات أكثر قدرة على التكيّف. فنحن لا نكتفي بتقديم المساعدات، بل نسعى إلى

خلق قيمةٍ مشتركة تدوم".

ومن خلال شراكتها مع الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، أصبحت شيري تدعم خمس مبادراتٍ رئيسية لحماية الموارد

البحرية والمائية حول العالم. ولا تقتصر رؤيتها على تقديم التمويل فحسب، بل تمتد لتجسّد دور الشريك الاستراتيجي

المبتكر الذي يسهم في تطوير حلولٍ بيئية طويلة الأمد، ويعزّز استدامتها عبر توظيف التكنولوجيا وترسيخ ثقافة التعاون

ودفع عجلة الابتكار المشترك.

واختتم السيد لي كلمته قائلاً: "لا تُقاس القيمة الحقيقية لأي شركة بما تصنعه من منتجاتٍ فقط، بل بما تتحمّله من مسؤوليةٍ

تجاه مستقبل كوكبنا".

-انتهى-

