الرياض، المملكة العربية السعودية، أعلنت شركة رسن لتقنية المعلومات (تداول: 8313)، الشركة الرائدة في مجال التقنية التأمينية والتقنية المالية في المملكة العربية السعودية، عن تحقيق نتائج مالية قياسية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

أبرز النتائج المالية:

· الإيرادات: 653 مليون ريال سعودي، بارتفاع 82٪ على أساس سنوي.

· إجمالي الربح: 465 مليون ريال سعودي، بارتفاع 95٪ على أساس سنوي، مع تحسّن هامش الربح إلى 71.2٪ مقارنة بـ 66.5٪.

· الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك: 293 مليون ريال سعودي، بارتفاع 158٪ على أساس سنوي، مع وصول الهامش إلى 44.9٪ مقابل 31.7٪ في 2024.

· صافي الربح المعدّل: 269 مليون ريال سعودي، بارتفاع 184٪ على أساس سنوي.

· صافي الربح المُعلن: 247 مليون ريال سعودي، بارتفاع 161٪ على أساس سنوي.

· إجمالي الأقساط المكتتبة: 8.5 مليار ريال سعودي، بارتفاع 30٪ على أساس سنوي.

الأداء التشغيلي:

سجلت رسن نموًا في جميع قطاعات أعمالها، مدفوعًا بأداء أنشطة تأمين المركبات للأفراد، وتأمين مركبات التمويل التأجيري، والتأمين الصحي. وخلال العام، أطلقت الشركة منتجات جديدة شملت التأمين الصحي للأفراد، وتأمين المنازل، ومنتجات الحماية والادخار، وتأمين عقود العمالة المنزلية، في إطار توسّع المنصة وتنويع المنتجات.

كفاءة العمليات:

اتسع هامش الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك بمقدار 13.2 نقطة مئوية، ما يعكس كفاءة عمليات قوية، حيث نمت الإيرادات بنسبة 82٪ مقابل ارتفاع محدود في المصروفات التشغيلية. وبلغ هامش صافي الربح المعدّل 41.2٪، بزيادة قدرها 14.8 نقطة مئوية، مدعومًا بنموذج أعمال الشركة منخفض كثافة رأس المال وارتفاع عوائد الاستثمارات. كما تستمر "رسن" في الحفاظ على مركز مالي خالي من الديون.

كلمة الإدارة:

"كان عام 2025 عامًا مفصليًا لرسن، حيث حققنا نتائج قياسية رسّخت مكانتنا كمنصة رائدة في التقنية التأمينية والتقنية المالية في المملكة"، قال أ.مؤيد الفلاج، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي "وتؤكد هذه النتائج قوة نموذج أعمالنا وقدرته على تحويل النمو إلى ربحية، فيما نمضي لتسريع نمونا وتعميق تكاملنا في المنظومة المالية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030."

عن رسن:

تدير رسن منصات رقمية تشمل "تأميني"، منصة تجمع عروض التأمين الرائدة في المملكة، و"تريزا"، منصة رقمية لتأمين المركبات المؤجرة بالتمويل. وتقدم الشركة حلولًا مالية تقنية بالشراكة مع شركات التأمين والمؤسسات المالية، دعمًا للشمول المالي والتحول الرقمي.

علاقات المستثمرين:

الاسم والمسمى الوظيفي: زهير حسين، الرئيس التنفيذي للاستثمار

البريد الإلكتروني investors@rasan.co

