الرياض: أعلن بنك التنمية الاجتماعية عن نتائجه لعام 2025م، محققًا تمويلًا واسع النطاق شمل شرائح متنوعة في القطاعات المختلفة، حيث بلغ عدد المستفيدين من عملياته الإقراضية 100 ألف مواطن ومنشأة. وبلغ إجمالي التمويل المقدم لروّاد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والناشئة 3.1 مليار ريال، استفادت منه 8 آلاف منشأة، فيما وصل إجمالي تمويل ممارسي العمل الحر والأسر المنتجة إلى 2.8 مليار ريال، استفاد منه 65 ألف مستفيد، وبلغ إجمالي التمويل الاجتماعي 2 مليار ريال لـ 35 ألف مستفيد. وبذلك يكون البنك قد حقق سائر مستهدفاته لعام 2025م في مجالات التمويل والدعم التنموي، إلى جانب التوسع في خدماته غير المالية، وجاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة للربع الرابع من عام 2025م، برئاسة معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة البنك، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي.

وبدأ معاليه الاجتماع بالإشادة بالدعم الذي توليه القيادة الرشيدة لقطاع التنمية الاجتماعية، مؤكدًا أن ما تحقق من منجزات خلال العام يعكس الأثر المباشر لتوجيهات ورعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمين - حفظهما الله - للجهود التنموية الوطنية. وذكر معاليه: "إن بنك التنمية الاجتماعية، بصفته إحدى الركائز التمويلية الداعمة لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والناشئة، يواصل دوره في دعم طموحات شباب الوطن، وتمكينهم من تحويل أفكارهم إلى مشاريع منتجة، تسهم في بناء اقتصاد متجدد قائم على الابتكار، وتترجم مستهدفات رؤية المملكة 2030 إلى منجزات واقعية ومستدامة".

وواصل بنك التنمية الاجتماعية خلال عام 2025 تعزيز منظومة خدماته غير المالية بوصفها ركيزة أساسية في تمكين رواد الأعمال ودعم استدامة المشاريع، حيث استفاد نحو 61 ألف مستفيد من خدمات التمكين والتنمية التي يقدمها البنك عبر برامجه المتخصصة. كما واصلت «جادة 30» - أكبر مجتمعات الأعمال في الشرق الأوسط - توسعها، إذ بلغ عدد فروعها 13 فرعًا في مختلف مناطق المملكة، احتضنت 4300 منشأة، منها 1300 منشأة خلال عام 2025، وفي سياق دعم بناء القدرات، استفاد نحو 20 مستفيد من خدمات الاستشارات والبرامج التطويرية التي يقدمها مركز دلني للأعمال، والتي ركزت على تأهيل رواد الأعمال وتعزيز جاهزية المشاريع للنمو والاستدامة. كما واصل البنك جهوده في تعزيز ثقافة الادخار والوعي المالي، حيث تم خلال عام 2025 فتح أكثر من 60 ألف حساب ادخاري جديد ضمن برامج «زود الادخاري» و«زود الأجيال»، تأكيدًا على دور البنك في ترسيخ ثقافة الادخار ودعم الاستقرار المالي للأفراد والأسر.

كما اطّلع المجلس على أداء المحافظ التمويلية التي يديرها البنك، حيث ارتفعت قيمة المحافظ المخصصة لقطاعات تقنية المعلومات والألعاب والرياضات الإلكترونية إلى 1.3 مليار ريال، دعمًا للقطاعات الواعدة وتعزيزًا للابتكار وفتح آفاق جديدة أمام الشباب ورواد الأعمال. وشهدت محفظة المسؤولية الاجتماعية توسعًا ملحوظًا لتصل قيمتها إلى 360 مليون ريال بالشراكة مع جهات وطنية رائدة، بهدف دعم ريادة الأعمال وتعزيز الأثر المجتمعي عبر مبادرات تنموية تستهدف تمكين المشاريع ورفع جاهزيتها.

وقال الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية، المهندس سلطان بن عبد العزيز الحميدي: "يعكس ما أنجزه البنك خلال عام 2025 توجهًا مؤسسيًا راسخًا نحو تعظيم الأثر التنموي، من خلال توسيع منظومة الشراكات مع القطاعين العام والخاص، إلى جانب إطلاق مجموعة من المنتجات التمويلية الجديدة، وذلك لدعم المنشآت وتعزيز قدرتها على النمو والاستدامة. وقد ركّز البنك على دعم القطاعات الواعدة، مثل التقنيات المالية والألعاب والرياضات الإلكترونية، بوصفها محركات رئيسة للتنويع الاقتصادي وخلق الفرص، بما ينسجم مع أولويات التنمية الوطنية ومستهدفات رؤية السعودية 2030." وأضاف الحميدي أن الدعم الذي يحظى به قطاع التنمية الاجتماعية من القيادة الرشيدة – حفظها الله – شكّل ركيزة أساسية لتعزيز دور البنك التنموي، وتوسيع نطاق تأثيره، والمساهمة في بناء اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة، يقوم على تمكين الإنسان وتحفيز مبادرته وإبداعه.

وخلال عام 2025، واصل بنك التنمية الاجتماعية حضوره الفاعل على مستوى الفعاليات المحلية والإقليمية والدولية، من خلال تنظيمه لعدد من المنصات الوطنية المتخصصة، من أبرزها نجاحه في تنظيم النسخة الثانية من ملتقى ريادة الأعمال وأنماط العمل الحديثة (DeveGo 2025)، الذي شهد مشاركة واسعة من خبراء ومتحدثين ومستثمرين محليين ودوليين، وسجّل حضور 25 ألف مشارك وزائر على مدى ثلاثة أيام، وشهد الملتقى إطلاق "زمالة امبريتك" بالشراكة مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) بهدف تطوير السلوكيات الريادية الشخصية وفق منهج عالمي، بالإضافة إلى توقيع 51 اتفاقية دعمت مسارات التمكين والنمو. كما نظّم البنك منتدى الامتياز التجاري «فرنشايز قو» في الربع الثالث من العام، بمشاركة واسعة من العلامات التجارية والخبراء المحليين والدوليين، مما أسهم في تعزيز بيئة الامتياز التجاري ورفع جاهزية رواد الأعمال للاستثمار في هذا القطاع الحيوي. وفي إطار دعم الأسر المنتجة وإنفاذها إلى الأسواق عزز البنك تعاونه مع الهيئة العامة للترفيه للعام الثاني على التوالي ضمن موسم الرياض 2025م، إلى جانب المشاركة في "إكسبو اليابان"، لتوفير منصات تسويقية محلية وعالمية.

وعلى صعيد التميّز المؤسسي، عزّز البنك مكانته بتحقيق عدد من الجوائز المحلية والدولية المرموقة خلال عام 2025، حيث حصل على المستوى الخامس في شهادة الاعتراف الدولية للأداء المستدام من المنظمة الأوروبية للجودة EFQM، تأكيدًا على التزامه بالتميّز المؤسسي وفق أعلى المعايير العالمية. وللعام الثاني على التوالي، فاز البنك بجائزة أفضل ممّول لرائدات الأعمال (Best Financier for Women Entrepreneurs) خلال مشاركته في أعمال قمة اتحاد رواد الأعمال الشباب التابعة لمجموعة العشرين (G20 YEA)، التي عُقدت في مدينة جوهانسبرغ، إضافة إلى فوزه بجائزة WSBI-ESBG لتعزيز أهداف التنمية المستدامة لعام 2025.

