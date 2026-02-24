تواصل مجموعة البركة ش.م.ب (م) ("المجموعة")، تحقيق نتائج قياسية، حيث كشفت عن تسجيل أعلى أداء مالي في تاريخها خلال العام 2025، مدفوعاً بزخم قوي في جميع وحداتها المصرفية، وارتفاع ملحوظ في العوائد التشغيلية، إلى جانب توسع نوعي في الأنشطة التجارية عبر وحداتها المصرفية.

وفي مناخ اقتصادي عالمي يزداد تحدياً وتقلباً، استمرّت المجموعة في إثبات قدراتها الاستثنائية على تحويل حالة عدم اليقين إلى فرص، حيث ارتفع صافي الدخل العائد لمساهمي الشركة الأم في الربع الأخير من 2025 بنسبة 41% ليبلغ 47 مليون دولار أمريكي مقارنة مع 33 مليون دولار أمريكي في الفترة نفسها من 2024، في أداءٍ يعتبر تجسيدا مباشراً لقوة نموذج أعمال المجموعة وتفوق كفاءتها التشغيلية. وقفز النصيب الأساسي من ربحية السهم إلى 2.44 سنت أمريكي في الربع الأخير من 2025 بالمقارنة مع 1.31 سنت أمريكي في الفترة نفسها في العام 2024.

كما حققت المجموعة نموًا بنسبة 93% في صافي الدخل الشامل العائد لمساهمي الشركة الأم خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من العام 2025 ليصل إلى 44 مليون دولار أمريكي مقارنة مع 23 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2024، مدعوماً بتحسن نتائج الوحدات المصرفية والإدارة الفعّالة لمخاطر تقلبات العملات.

وسجّل إجمالي صافي الدخل للأشهر الثلاثة الأخيرة من 2025 نمواً قدره 36% ليبلغ 90 مليون دولار أمريكي مقارنة مع 66 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام 2024، ما يعكس الزخم القوي الذي اكتسبته أعمال المجموعة قبل نهاية العام.

كما حققت المجموعة نموًا بنسبة 57% في إجمالي الدخل الشامل خلال الربع الأخير من العام 2025 ليصل إلى 85 مليون دولار أمريكي مقارنة مع 54 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2024، مدعوماً بتحسن نتائج الوحدات المصرفية والإدارة الفعّالة لمخاطر تقلبات العملات.

على مستوى عام 2025 ككل، ارتفع صافي الدخل العائد للمساهمين بنسبة 21% ليبلغ 191 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 157 مليون دولار أمريكي في 2024، فيما ارتفع النصيب الأساسي من ربحية السهم لعام 2025 إلى 12.85 سنت أمريكي مقارنة مع 10.09 سنت أمريكي في العالم الماضي، مما يجسد النجاح الكبير في قدرة المجموعة على تعظيم العائد على حقوق المساهمين.

وارتفع إجمالي صافي الدخل بنسبة 16% ليصل إلى 357 مليون دولار أمريكي عام 2025 بالمقارنة مع 309 مليون دولار أمريكي عام 2024، وهو أعلى مستوى ربحية سنوية في تاريخ المجموعة.

كما حققت المجموعة نموًا بنسبة 264% في صافي الدخل الشامل العائد لمساهمي الشركة الأم خلال العام 2025 ليصل إلى 170 مليون دولار أمريكي مقارنة مع 47 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2024، مدعوماً بتحسن نتائج الوحدات المصرفية والإدارة الفعّالة لمخاطر تقلبات العملات.

وجاء هذا الأداء القوي نتيجة نجاح المجموعة في مواصلة تنفيذ استراتيجيات نمو متّزنة تشمل توسيع التمويلات عالية الجودة، وتعزيز المنتجات الاستثمارية، وتنويع مصادر الدخل عبر الخدمات العابرة للحدود، ولا سيما التمويلات التجارية، والارتقاء بخدمات التجزئة والعمليات الرقمية بشكل رائد ورفع كفاءة إدارة المخاطر والسيولة ورأس المال.

كما حققت المجموعة نموًا قويا بنسبة 99% في إجمالي صافي الدخل الشامل خلال العام 2025 ليصل إلى 293 مليون دولار أمريكي مقارنة مع 147 مليون دولار أمريكي في عام 2024، وهي زيادة مرتبطة باحتياطي تحويل العملات.

وارتفع مجموع الحقوق العائد لمساهمي الشركة الأم وحاملي الصكوك إلى 1.37 مليار دولار أمريكي بنهاية ديسمبر 2025 بنسبة نمو بلغت 10%، وهو مؤشر واضح على متانة القاعدة الرأسمالية للمجموعة.

أما إجمالي الأصول، فقد قفز بنسبة 18% ليبلغ 31 مليار دولار أمريكي، وهو أعلى مستوى تصل إليه المجموعة منذ تأسيسها، وذلك نتيجة للتوسع القوي في قاعدة ودائع العملاء في جميع وحداتها المصرفية وخاصة في تركيا والأردن ومصر، والتي تم توظيفها في الأنشطة التمويلية والاستثمارية والتجارية.

وصرح الشيخ عبد الله صالح كامل، رئيس مجلس إدارة مجموعة البركة في هذه المناسبة: "إنّ عام 2025 ليس مجرد عام من النمو، بل هو عام أثبتت فيه المجموعة قدرتها على مواصلة تحقيق قيمة مستدامة وعوائد قوية في أصعب البيئات الاقتصادية. هذه النتائج القياسية هي شهادة واضحة على قوة نموذج أعمالنا، وعلى متانة شبكتنا المصرفية الممتدة عبر ثلاث قارات.

لقد رسّخنا موقعنا كمؤسسة مالية رائدة قادرة على المنافسة، وصنعنا قاعدة انطلاق أقوى لمستقبل أكثر نمواً وابتكارا".

كما قال السيد حسام بن الحاج عمر، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة: "ما حققناه في 2025 هو ثمرة التزامنا القوي بنهج حصيف يقوم على تنفيذ مبادرات استراتيجية طويلة المدى، واستثمار واعٍ في الكفاءات، والتقنيات، والمنتجات العابرة للحدود مع العمل بشكل متزامن على ترسيخ ثقافة الالتزام وتحسين نظام الرقابة على مستوى العمليات والتمويلات التجارية، وهذا كله كان مدعوما بالمبادرات والجهود المستمرة في التحول الرقمي الذي حققنا فيه العديد من الإنجازات خلال العام 2025 وما زالت الرحلة مستمرة.

لقد شهدت وحداتنا المصرفية نمواً متسارعاً في مختلف الأسواق، وارتفع الطلب على منتجاتنا التجارية، وتعززت مساهمة منصتنا للتمويل التجاري ومبادرة "مصرفية بلا حدود"، مما مكّنَنا من تحقيق نتائج غير مسبوقة حيث ندخل المرحلة المقبلة بثقة ووضوح وثبات".

واختتم تصريحه بالقول إن عام 2025 رسّخ مجموعة البركة كإحدى أكثر المجموعات المالية نمواً وقدرة على خلق القيمة ضمن الصناعة المالية الإسلامية عالمياً، ووضعها على مسار تصاعدي مستدام يدعم توسعها الإقليمي والدولي في السنوات المقبلة.

حول مجموعة البركة

مجموعة البركة ش.م.ب. (م) مرخّصة كشركة استثمارية - فئة "1" (مطابقة للمبادئ الإسلامية) من مصرف البحرين المركزي. وتعد مجموعة البركة من روّاد الأعمال المالية والاستثمارية الإسلامية على مستوى العالم حيث تقدم خدمات مالية ومصرفية مميزة للأفراد والشركات والخزانة والاستثمارات وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية من خلال وحداتها المصرفية في 13 دولة إلى حوالي مليار شخص.

وللمجموعة انتشار جغرافي واسع من خلال وحدات مصرفيّة تابعة ومكاتب تمثيل تقدّم خدماتها عبر حوالي أكثر من 600 فرع. وللمجموعة حاليا تواجد في كلّ من الأردن، مصر، تونس، البحرين، السودان، تركيا، جنوب أفريقيا، الجزائر، باكستان، لبنان وسوريــة بالإضافة إلى فرعين في العراق ومكتب تمثيلي في ليبيا.

هذا ويبلغ رأس المال المصرّح به للمجموعة 2.5 مليار دولار أمريكي.

-انتهى-

#بياناتشركات