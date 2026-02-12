القاهرة – فبراير 2026: في عامٍ اتسم بالطموح والإنجاز، نجح بنك البركة - مصر في كتابة فصل جديد من قصة نجاحه داخل السوق المصري، محققاً قفزات نوعية وضعت البنك في مكانة رائدة كأحد أقوى المؤسسات المصرفية الإسلامية. لم تكن هذه النتائج مجرد أرقام، بل هي انعكاساً لاستراتيجية متكاملة ركزت على تنوع مصادر الدخل والتميز التشغيلي، والتوسع المدروس في مختلف قطاعات الأعمال، بما يدعم تحقيق نمو مستدام ومتوازن.

بدأت ملامح هذا النجاح تتبلور مع تحقيق البنك صافي أرباح بعد الضريبة 4,02 مليار جنيه بزيادة 33.5% مقارنةً بعام 2024، فيما بلغ صافي الأرباح قبل الضريبة 5,66 مليار جنيه بنسبة نمو 31.8%. ويعود هذا النمو إلى الأداء القوي في الأنشطة التشغيلية، حيث ارتفع صافي الدخل من العائد إلى 7,46 مليار جنيه بنمو 24.9%، كما سجل صافي الدخل من الأتعاب والعمولات والإيرادات الأخرى نموًا ملحوظًا بنسبة 27.9% ليصل إلى 1,39مليار جنيه، وهو ما يمثل 15.7% من إجمالي الإيرادات التشغيلية التي بلغت 8,85 مليار جنيه بزيادة 25.3%.

وتعزز هذه النتائج من كفاءة أداء البنك، وهو ما انعكس على المؤشرات المالية خلال العام، حيث حقق عائدًا على إجمالى الأصول (ROA%) حوالي 2.7%، بينما بلغ العائد على إجمالى حقوق الملكية (ROE%) حوالي 28.7% . وارتفع إجمالي الأصول بنسبة نمو 14.2% مسجلًا 145,9مليار جنيه، فيما بلغت إجمالي حقوق الملكية 15,7 مليار جنيه بنهاية عام 2025 بنسبة نمو 24.7%.

مضى البنك بخطى ثابتة في تعزيز مركزه المالي، فشهد عام 2025 توسعاً كبيراً في محفظة التمويلات والتسهيلات المقدمة للعملاء لتصل إلى 75,9 مليار جنيه، بزيادة قدرها 15,3 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت 25.2% مقارنة بنهاية عام 2024، وفي المقابل، ارتفعت محفظة ودائع العملاء لتسجل 122,7 مليار جنيه بنهاية عام 2025، بنسبة نمو بلغت 15.2%، وبزيادة قدرها 16,1 مليار جنيه، ما يعكس الثقة المتنامية في البنك، هذا إلى جانب تطور نسبة التمويلات إلى الودائع والتى بلغت 61,9% بنهاية عام 2025.

وعلى مستوى القطاعات المختلفة، سجلت محفظة التمويلات والتسهيلات للمؤسسات زيادة قدرها 9,7 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت 20.2% مقارنة بنهاية عام 2024 لتسجل 57,8 مليار جنيه بنهاية عام 2025، حيث سجلت محفظة تمويلات الشركات الكبرى والتمويلات المشتركة نسبة نمو بلغت 33%، بزيادة قدرها 13,1 مليار جنيه لتصل إلى 52,9 مليار جنيه بنهاية عام 2025، في حين سجلت محفظة تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة مبلغ 4,9 مليار جنيه بنهاية عام 2025.

أما بالنسبة لقطاعات التجزئة المصرفية، فقد سجلت محفظة التمويلات والتسهيلات للأفراد نموًا قويًا بنسبة 44.5% لتصل إلى 18,1 مليار جنيه بزيادة 5.6 مليار جنيه، حيث سجلت محفظة التمويلات الشخصية نسبة نمو بلغت 44.2% لتسجل إلى 17,6 مليار جنيه بنهاية عام 2025 ، بينما سجلت محفظة بطاقات الائتمان المقدمة للأفراد نسبة نمو بلغت 92.8% لتسجل إلى 469 مليون جنيه بنهاية عام 2025.

كما شهدت ودائع الأفراد نموًا ملحوظًا بنسبة 32.2% بزيادة 20,2 مليار جنيه مقارنة بنهاية عام 2024، لتسجل 82,9 مليار جنيه بنهاية عام 2025 وتمثل نحو 67.5% من إجمالي ودائع العملاء، بينما بلغت ودائع الشركات 39,8 مليار جنيه بنهاية عام 2025.

في هذا السياق صرح الأستاذ حازم حجازي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة لبنك البركة – مصر قائلًا: "إن النتائج الاستثنائية التي حققها بنك البركة خلال عام 2025 وتجاوز صافي أرباحنا حاجز الـ 4 مليارات جنيه، هي ثمرة استراتيجية طموحة ترتكز على النمو المتوازن وتنويع مصادر الدخل. نحن لا نستهدف النمو الرقمي فحسب، بل نجحنا في بناء قاعدة صلبة تعكس كفاءة الإدارة في تعظيم الاستفادة من موارد البنك، وهو ما تجسد في وصول العائد على حقوق الملكية إلى 28.7%. إن هذا الأداء القوي يمنحنا الثقة لمواصلة التوسع المسؤول في 2026، مع التركيز على ترسيخ نموذج مصرفي إسلامي مستدام يواكب التحولات الرقمية، ويحقق قيمة مضافة ومستدامة لكافة الأطراف ذات الصلة، بما يدعم مكانتنا كأحد أبرز البنوك الإسلامية في السوق المصري."

-انتهى-

#بياناتشركات