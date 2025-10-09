دبي، الإمارات العربية المتحدة– تقود الوكالة الإيطالية للتجارة (ITA) أكبر وفد إيطالي على الإطلاق يشارك في معرض إكسباند نورث ستار 2025، أكبر حدث عالمي مخصص للشركات الناشئة تنظمه "جيتكس جلوبال". يقام الحدث خلال الفترة من 12 إلى 15 أكتوبر في مرسى دبي، ويستضيف الجناح الإيطالي 30 شركة ناشئة وشركة سريعة النمو (Scale-up)، بزيادة 25% عن عام 2024، ما يعكس حيوية منظومة الابتكار الإيطالية والتزامها بتعزيز العلاقات مع الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط.

ويحتفل المعرض هذا العام بمرور 10 سنوات على انطلاقه، حيث بات منصة عالمية تجمع رواد الأعمال والمستثمرين والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم. وسيعرض الجناح الإيطالي حلولاً مبتكرة في مجالات الذكاء الاصطناعي، التكنولوجيا المالية (Fintech)، الصحة الرقمية، الأمن السيبراني، التقنيات الغامرة (Immersive Tech)، وسلامة الطيران، بما يعكس تنوع منظومة الابتكار الإيطالية وقدرتها على تقديم حلول تواكب أولويات الإمارات في التحول الرقمي والابتكار المستدام.

تضم إيطاليا اليوم أكثر من 15,900 شركة ناشئة وصغيرة ومتوسطة مبتكرة، مدعومة بـ أكثر من 260 حاضنة ومسرّعة أعمال، مما يرسخ مكانتها كأحد أكثر مراكز الابتكار ديناميكية في أوروبا. ومن هذا المشهد المزدهر، تم اختيار 30 شركة بعناية لتمثيل إيطاليا في دبي، لما تمتاز به من إمكانات نمو عالية وتوافق استراتيجي مع أولويات الإمارات في مجالات الذكاء الاصطناعي، التحول الرقمي، التصنيع المتقدم، والاستدامة.

ما يميز التجربة الإيطالية هو الجمع بين قاعدة صناعية عميقة – هي الأكبر في أوروبا وتضم أكثر من 348 ألف شركة بإجمالي إنتاج يبلغ 1.269 تريليون يورو – وقطاع شركات ناشئة يتماشى بشكل متزايد مع أولويات الإمارات. حيث تعمل نحو 79% من الشركات الناشئة الإيطالية في خدمات الأعمال مثل تكنولوجيا المعلومات والبحث والتطوير والبنية التحتية الرقمية، في انسجام مع توجه الإمارات نحو التحول القائم على الذكاء الاصطناعي والبيانات. كما يختص 12.5% منها في مجال التصنيع، بدءاً من الماكينات المتقدمة وحتى الإلكترونيات، وهو ما يتكامل مع استراتيجية التنويع الصناعي الإماراتية ضمن مبادرة "300 مليار".

ويعزز هذا النجاح توفر كوادر بشرية عالية الكفاءة تضم أكثر من مليون خريج جديد سنوياً و6,000 فني متخصص، إلى جانب امتلاك إيطاليا 20% من إجمالي القوى العاملة الأوروبية في مجال التصميم، مدعومة بـ 8 مراكز كفاءة متخصصة في تقنيات الثورة الصناعية الرابعة و5 مراكز قيادية في التقنيات التمكينية الرئيسية (KETs) تربط بين الجامعات والصناعة.

وقال سعادة لورينزو فانارا، سفير إيطاليا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة:"توتُجسّد الشركات الإيطالية الثلاثون المشاركة هذا العام روح الإبداع والتقدّم التي تتميّز بها منظومة الابتكار الإيطالية، من خلال حلول تجمع بين البحث العلمي والتكنولوجيا والاستدامة. وفي الذكرى العاشرة للمعرض،، نفخر بتعميق الشراكة بين إيطاليا ودولة الإمارات، من خلال رؤية مشتركة ترتكز على الابتكار والاستدامة والتعاون العالمي. وتُشكّل علاقاتنا التجارية المتنامية قاعدةً راسخة لهذه الشراكة، بما يضمن أن يكون الابتكار جزءاً محورياً من الروابط الاقتصادية بين بلدينا.

وأضاف السيد فاليريو سولداني، المفوض التجاري الإيطالي لدى دولة الإمارات وسلطنة عُمان : "أصبح معرض إكسباند نورث ستار بوابة رئيسية للشركات الإيطالية الناشئة لتسريع نموها الدولي. وتحتضن إيطاليا اليوم أكثر من 15,900 شركة ناشئة وصغيرة ومتوسطة مبتكرة مدعومة بشبكة واسعة من الحاضنات والمسرّعات، ومرتكزة على أكبر قاعدة صناعية في أوروبا بقيمة 1.269 تريليون يورو. ومع وجود كوادر بشرية مؤهلة وحوافز استثمارية متميزة، يعكس هذا النظام قوة وعمق الابتكار الإيطالي. وتُعد الإمارات، الشريك التجاري الأول لإيطاليا في العالم العربي، شريكاً طبيعياً للتوسع والتعاون في مجالات التحول الرقمي والتنويع الصناعي. ويسعدنا هذا العام أن نعرض في دبي 30 شركة تجسّد الإبداع والتكنولوجيا والريادة الإيطالية، وتعزز روابطنا التجارية القوية مع دولة الإمارات."

وسيشارك السيد سولداني يوم الثلاثاء 14 أكتوبر الساعة 13:40 في جلسة حوارية بعنوان "بناء الجيل الأوروبي القادم من القوى الرقمية" ضمن فعاليات المعرض، إلى جانب عدد من الخبراء، لمناقشة دور أوروبا كمركز للتميز الهندسي والبرمجيات المتقدمة والابتكار التكنولوجي العميق.

كما ستتنافس الشركات الإيطالية في مسابقة "سوبرنوفا تشالنج"، وهي أبرز مسابقة إقليمية لعرض الأفكار المبتكرة أمام المستثمرين وصناع القرار، على أن تختتم رحلتها يوم 15 أكتوبر ضمن فعالية "سوبركونيكتورز" التي تتيح فرص التواصل وبناء الشراكات الاستراتيجية.

ويمثل الجناح الإيطالي في إكسباند نورث ستار 2025 رمزاً لالتزام إيطاليا بالابتكار، وطموحها لتعزيز التعاون مع منظومة الشركات الناشئة في الإمارات، وفتح آفاق جديدة للشراكات والفرص العالمية.

