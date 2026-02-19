الرياض، المملكة العربية السعودية،: أعلنت شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر ("شاكر" أو "المجموعة" أو "الشركة")، الشركة الرائدة في تصنيع واستيراد وتوريد وتوزيع مكيفات الهواء والأجهزة المنزلية في المملكة العربية السعودية، عن نتائجها المالية للربع الرابع وكامل العام المنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2025م، بتسجيلها أرباحاً مستقرة ومواصلتها إحراز تقدّم استراتيجي ملحوظ في إطار خارطة طريق Elevate 2027، مدعومةً بالتنفيذ المنضبط لمخططاتها عبر قطاعات أعمالها الأساسية.

أهم ملامح الأداء المالي:

بلغت الإيرادات 280.9 مليون ريال سعودي في الربع الرابع من عام 2025م، بانخفاضٍ قدره 6.0% على أساس سنوي. أما عن السنة المالية 2025م فقد بلغت الإيرادات 1,395.0 مليون ريال سعودي، بانخفاضٍ قدره 1.5% مقارنة بالسنة المالية 2024م. ويعكس أداء المجموعة عن العام تراجع نمو الإيرادات في قطاع حلول التدفئة والتهوية والتكييف الهواء ( - 6.6% على أساس سنوي)، في حين ساهم النمو في قطاع الأجهزة المنزلية (+11.2% على أساس سنوي) في تعويض هذا الانخفاض جزئيا. كما ساهمت الإيرادات الأخرى الناتجة عن الخدمات والأنشطة اللوجستية في تعزيز الإيرادات بمبلغ 12.8 مليون ريال سعودي، بزيادةٍ تُقارب من 167.6% على أساس سنوي.

280.9 مليون ريال سعودي في الربع الرابع من عام 2025م، بانخفاضٍ قدره 6.0% على أساس سنوي. أما عن السنة المالية 2025م فقد بلغت الإيرادات 1,395.0 مليون ريال سعودي، بانخفاضٍ قدره 1.5% مقارنة بالسنة المالية 2024م. ويعكس أداء المجموعة عن العام تراجع نمو الإيرادات في قطاع حلول التدفئة والتهوية والتكييف الهواء ( 6.6% على أساس سنوي)، في حين ساهم النمو في قطاع الأجهزة المنزلية (+11.2% على أساس سنوي) في تعويض هذا الانخفاض جزئيا. كما ساهمت الإيرادات الأخرى الناتجة عن الخدمات والأنشطة اللوجستية في تعزيز الإيرادات بمبلغ 12.8 مليون ريال سعودي، بزيادةٍ تُقارب من 167.6% على أساس سنوي. بلغ إجمالي الربح 68.1 مليون ريال سعودي في الربع الرابع من 2025م، مقارنةً بـ 76.7 مليون ريال سعودي في الربع الرابع من 2024م. ، في حين بلغ إجمالي الربح 347.1 مليون ريال سعودي للسنة المالية 2025م ، مسجّلاً استقراراً إلى حد كبير على أساس سنوي، مع تحسّن هامش إجمالي الربح ليصل إلى 24.9% مقارنةً بـ 24.5%، بدعم من محفظة المنتجات القوية وتنويع قنوات البيع .

68.1 مليون ريال سعودي في الربع الرابع من 2025م، مقارنةً بـ 76.7 مليون ريال سعودي في الربع الرابع من 2024م. ، في حين بلغ إجمالي الربح 347.1 مليون ريال سعودي للسنة المالية 2025م ، مسجّلاً استقراراً إلى حد كبير على أساس سنوي، مع تحسّن هامش إجمالي الربح ليصل إلى 24.9% مقارنةً بـ 24.5%، بدعم من محفظة المنتجات القوية وتنويع قنوات البيع . بلغت الأرباح التشغيلية 22.2 مليون ريال سعودي في الربع الرابع من 2025م، بزيادةٍ قدرها 32.9% على أساس سنوي. وخلال السنة المالية 2025م، بلغت الأرباح التشغيلية 88.4 مليون ريال سعودي، بزيادةٍ قدرها 7.5% مقارنةً بالسنة المالية 2024م، مدفوعةً بإدارة منضبطة للتكاليف وانخفاض تكاليف البيع والتوزيع.

22.2 مليون ريال سعودي في الربع الرابع من 2025م، بزيادةٍ قدرها 32.9% على أساس سنوي. وخلال السنة المالية 2025م، بلغت الأرباح التشغيلية 88.4 مليون ريال سعودي، بزيادةٍ قدرها 7.5% مقارنةً بالسنة المالية 2024م، مدفوعةً بإدارة منضبطة للتكاليف وانخفاض تكاليف البيع والتوزيع. بلغ صافي الربح 1 16.8 مليون ريال سعودي في الربع الرابع من 2025م، بزيادةٍ قدرها 10.9% على أساس سنوي. في حين بلغ صافي الربح 81.8 مليون ريال سعودي للسنة المالية 2025م، مسجلاً استقراراً إلى حد كبير مقارنةً بالسنة المالية 2024م. وقد تأثر أداء صافي الربح مقارنةً بالأرباح التشغيلية بانخفاض تكاليف التمويل، ليعوّض جزئياً تحركات أسعار الصرف الأجنبي وانخفاض حصة الأرباح من الشركة التابعة.

16.8 مليون ريال سعودي في الربع الرابع من 2025م، بزيادةٍ قدرها 10.9% على أساس سنوي. في حين بلغ صافي الربح 81.8 مليون ريال سعودي للسنة المالية 2025م، مسجلاً استقراراً إلى حد كبير مقارنةً بالسنة المالية 2024م. وقد تأثر أداء صافي الربح مقارنةً بالأرباح التشغيلية بانخفاض تكاليف التمويل، ليعوّض جزئياً تحركات أسعار الصرف الأجنبي وانخفاض حصة الأرباح من الشركة التابعة. بلغ صافي الدين 420.4 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر من 2025م، بزيادةٍ قدرها 69.4% على أساس سنوي، تُعزى بشكل أساسي إلى متطلبات رأس المال العامل خلال السنة.

1: العائد للمساهمين

وتعليقاً على النتائج المالية، قال محمد إبراهيم أبونيان، الرئيس التنفيذي لمجموعة شاكر:

"حققت مجموعة شاكر أداءً قوياً خلال عام 2025م، لتحافظ على مستوى ربحيتها المستقر مع مواصلة مساعيها الحثيثة لتنفيذ أولويات استراتيجية Elevate 2027. ورغم ديناميكيات السوق وظروفه التنافسية، فقد حافظنا على انضباط الهوامش، وعزّزنا شراكاتنا مع شركات التطوير السكني والعقاري، ووسّعنا نطاق مساهمة قنواتنا للبيع المباشر في إيرادات المجموعة.

وقد كان لتواصلنا المكثّف مع كبرى شركات تطوير المشاريع السكنية، إلى جانب التقدم المستمر في قدرات التصنيع المحلي، دور بالغ الأهمية في تعزيز متانة وعمق منصتنا للعمليات التشغيلية. وفي الوقت نفسه، تواصل محفظتنا للأجهزة المنزلية ضمان الاستقرار وإضفاء التنوع عبر مختلف أقسام الشركة.

ومع دخولنا عام 2026م، فإن العوامل المتمثّلة بالطلب الموسمي والأنشطة المكثّفة في المشاريع السكنية واستمرار عمليات التنفيذ عبر قنواتنا تساهم مجتمعةً في الارتقاء بمجموعتنا إلى مكانةٍ بارزة تتيح لها تحقيق النمو المتوازن. ولا نزال عند التزامنا بتحقيق التوسع المنضبط والمدروس وتعزيز الكفاءة التشغيلية وتحقيق قيمة مستدامة لمساهمينا".

المستجدات المالية

بلغت الإيرادات 1,395.0 مليون ريال سعودي خلال السنة المالية 2025م، بانخفاضٍ قدره 1.5% مقارنةً بإيراداتٍ بلغت 1,415.9 مليون ريال سعودي خلال السنة المالية 2024م. ويعكس هذا الأداء تراجع قطاع حلول التدفئة والتهوية والتكييف خلال العام، بينما واصل قطاع الأجهزة المنزلية والمشاريع الجديدة دعم الإيرادات بشكل عام .

وبلغت إيرادات قطاع حلول التدفئة والتهوية والتكييف 984.3 مليون ريال سعودي خلال السنة المالية 2025م، بانخفاضٍ قدره 6.6% مقارنةً بـ 1,053.4 مليون ريال سعودي في العام السابق. وقد تأثر أداء القطاع بانخفاض النشاط في قنوات البيع للمستهلكين، في حين حافظ الطلب على المشاريع مدعوماً بمشاريع التطوير السكني والتجاري عبر مختلف أنحاء المملكة، مع توقّع التحسّن التدريجي مع استقرار ظروف الطلب وارتفاع الطلب الموسمي.

من جهته، حقّق قطاع الأجهزة المنزلية إيراداتٍ بلغت 397.8 مليون ريال سعودي خلال السنة المالية 2025م، بزيادةٍ قدرها 11.2% مقارنةً بـ 357.7 مليون ريال سعودي في العام السابق. وقد استفاد القطاع من إبرام شراكات وطيدة مع علامات تجارية مرموقة مثل سامسونج وبلاك آند ديكر، وتوسيع حضور فئات المنتجات، وتعزيز انتشار قنوات البيع بالتجزئة. وقد ساهم التوسع المتواصل في البيع المباشر وقنوات التجارة الإلكترونية بتعزيز مساهمة القطاع وتنويع مزيج إيرادات المجموعة.

وبلغت الإيرادات الأخرى، بما في ذلك الخدمات والأنشطة اللوجستية الخارجية، 12.8 مليون ريال سعودي خلال السنة المالية 2025م، بزيادةٍ قدرها 167.6% مقارنة بـ 4.8 مليون ريال سعودي خلال السنة المالية 2024م، لتواصل هذه الأنشطة توسعها بما يتماشى مع الأولويات الاستراتيجية لخارطة طريق Elevate 2027، ما يساهم في إضافة مصدر اضافي للإيرادات لدى الشركة.

بلغت إيرادات الربع الرابع من 2025م 280.9 مليون ريال سعودي، بانخفاضٍ قدره 6.0% على أساس سنوي مقارنةُ بـ 298.9 مليون ريال سعودي في الربع الرابع من 2024م. وعادةً ما يكون الربع الأخير من السنة أقل نشاطاً موسمياً قبل بلوغ ذروة الطلب في الربع الأول.

وبلغ إجمالي الربح 347.1 مليون ريال سعودي خلال السنة المالية 2025م، مسجلاً استقراراً إلى حد كبير مقارنةً بـ 346.5 مليون ريال سعودي خلال السنة المالية 2024م. وتحسّن هامش إجمالي الربح من 24.5% إلى 24.9%، مدعوماً بمزيج المنتجات و قنوات البيع، بالتزامن مع قيام المجموعة بتوسعة نشاطها الخدماتي.

وبلغت الأرباح التشغيلية 88.4 مليون ريال سعودي، بزيادةٍ قدرها 7.5% مقارنةُ بـ 82.2 مليون ريال سعودي في العام السابق، مع توسّع هامش الأرباح التشغيلية ليصل إلى 6.3%. ويعكس هذا التحسّن استمرار كفاءة التكاليف، بما في ذلك ادارة التكاليف العامة والإدارية وتحسين الإنفاق على البيع والتوزيع.

وبلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 131.8 مليون ريال سعودي خلال السنة المالية 2025م، بزيادةٍ قدرها 2.1% مقارنة بـ 129.0 مليون ريال سعودي في العام السابق، مع ارتفاع الهامش إلى 9.5%. ويعكس هذا الأداء قوة الرافعة المالية التشغيلية ومواصلة ادارة التكاليف عبر قطاعات العمل الأساسية في المجموعة.

بلغ صافي الربح العائد إلى مساهمي الشركة 81.7 مليون ريال سعودي خلال السنة المالية 2025م، مسجلاً استقراراً إلى حد كبير مقارنةً بـ 81.6 مليون ريال سعودي في العام السابق، مع هامش صافي ربح بلغ 5.9%. وفي الربع الرابع من 2025م، وصل صافي الربح إلى 16.8 مليون ريال سعودي، بزيادةٍ قدرها 10.9% مقارنةً بـ 15.2 مليون ريال سعودي في الربع الرابع من 2024م.

تواصل المجموعة تركيزها المنصب على التخصيص المنضبط لرأس المال، ومرونة الهوامش، وتحقيق نمو متوازن عبر محفظتها، مع المضي قُدماً في تنفيذ استراتيجية Elevate 2027

المستجدات التشغيلية والاستراتيجية

توسعة نطاق التواصل مع شركات التطوير السكني والعقاري

خلال عام 2025م، وسّعت شاكر نطاق مشاركتها في قطاع التطوير السكني ومتعدد الاستخدامات في جميع أنحاء المملكة، من خلال إبرامها اتفاقيات تعاون وشراكات وثيقة مع كبرى شركات التطوير العقاري وتطوير المشاريع السكنية، ما عزّز مكانتها باعتبارها مزوداً رائداً ومفضّلاً لحلول التدفئة والتهوية والتكييف في المجتمعات السكنية والمشاريع المتكاملة.

تعمل هذه الشراكات على ترسيخ نموذج الأعمال القائم على المشاريع الذي تعتمده شاكر والذي يركّز على شركات التطوير العقاري والسكني في إطار استراتيجية Elevate 2027، فضلاً عن دور هذه الشراكات في توسعة نطاق حضور المجموعة بما يتجاوز المشاريع الضخمة الكبرى، وتعزيز وضوح الرؤية بخصوص المشاريع على المدى الطويل. وتواصل سوق التطوير السكني استفادتها من الطلب القوي على مشاريع الإسكان، وأنشطة التطوير والبناء في القطاع الخاص، والمبادرات الهادفة إلى زيادة نسبة تملك مواطني المملكة للوحدات السكنية تماشياً مع رؤية 2030، ما يدعم الطلب المستقر على حلول التدفئة والتهوية والتكييف على المدى المتوسط.

تعزيز القدرات المحلية في مجال الصناعة والتصنيع المحلي

واصلت شاكر مساعيها الحثيثة لتطوير منصتها للتصنيع المحلي تماشياً مع مستهدفات المملكة في مجال التوطين ودعماً لشراكاتها الوطيدة في المجال الصناعي.

وحصل مصنع إل جي شاكر المشترك على اعتماد " Zero Waste to Landfill " من شركة UL Solutions، ليصبح بذلك أول مصنع على صعيد المملكة العربية السعودية يحصل على هذا التقدير، في إنجازٍ بارز يعكس التقدم المحرز في انضباط العمليات التشغيلية والإدارة البيئية ضمن العمليات التصنيعية للمجموعة.

واحتفلت المجموعة بالذكرى السنوية الثلاثين لشراكتها مع كل من إل جي وأريستون، والتي تستند على تحالفات وثيقة وطويلة الأمد تتيح نقل المعارف والتقنيات، وتعزيز ابتكار المنتجات، ودعم قدرات التصنيع داخل المملكة.

وتواصل شاكر ترسيخ استراتيجيتها "صُنع في السعودية" من خلال تلبية الطلب المحلي، بالتزامن مع توسيع نطاق الصادرات لتشمل منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

تطوير قدرات قطاع البيع بالتجزئة وقنوات البيع المباشر

في إطار استراتيجية Elevate 2027، واصلت شاكر اكستاب الزخم ضمن نموذج "المتجر داخل المتجر" القائم على ضمان كفاءة رأس المال داخل صالات عرض أبيات، ليثبت هذا النموذج نجاحه باستقطاب المزيد من العملاء ويساهم في تحسين أداء قنوات البيع المباشر بالتجزئة.

تدعم هذه المبادرة الزيادة التدريجية في حصة المبيعات المحققة عبر قنوات البيع بالتجزئة ومنصات التجارة الإلكترونية، مع قيام المجموعة بتعزيز حضورها في مجال البيع المباشر للمستهلكين وتحسين مستوى التنفيذ على مستوى المتاجر.

نظرة مستقبلية

تدخل شاكر عام 2026م بتركيز منصب على النمو المنضبط والتطوير المتوازن لمختلف القنوات ضمن إطار استراتيجية Elevate 2027.

عادةً ما يشهد الطلب في الربع الأول دعماً من التوجّهات الموسمية وفترة شهر رمضان المبارك، والتي لطالما تساهم في تعزيز نشاط قطاعي البيع التجزئة وحلول التدفئة والتهوية والتكييف. وتتوقع المجموعة أن يوفر هذا الزخم الموسمي انطلاقة إيجابية وواعدة للعام الحالي.

ومن المتوقع أن يظل النشاط القائم على المشاريع مدعوماً بمشاريع التطوير السكني والتجاري القائمة في جميع أنحاء المملكة. وتواصل سوق التطوير السكني استفادتها من الطلب القوي على مشاريع الإسكان، وأنشطة التطوير والبناء في القطاع الخاص، والمبادرات الهادفة إلى زيادة نسبة تملك مواطني المملكة للوحدات السكنية تماشياً مع رؤية 2030، ما يدعم الطلب المستقر على حلول التدفئة والتهوية والتكييف على المدى المتوسط.

وفي المقابل، يواصل قطاع الأجهزة المنزلية توفير قاعدة مستقرة لتحقيق الإيرادات، مدعوماً بالمكانة الراسخة لعلامة شاكر التجارية ومحفظتها المتنوعة من المنتجات عالية الجودة.

ستواصل المجموعة إعطاء الأولوية لضبط الهوامش، وإدارة رأس المال العامل، وتطوير قنواتها في البيع المباشر للمستهلكين، مع الحفاظ على توجّه متحفظ ومدروس في تخصيص رأس المال.

كما تواصل المجموعة تقييم الفرص الواعدة المتاحة لتوسيع قدرات التصنيع المحلي لديها، والعمل على تطوير نموذج "المتجر داخل المتجر" بما يتماشى مع ظروف السوق والأولويات الاستراتيجية للمجموعة.

وتظل شاكر ملتزمة بتنفيذ استراتيجية Elevate 2027 والارتقاء بمكانتها في قطاعي حلول التدفئة والتهوية والتكييف والأجهزة المنزلية على حد سواء.

حول شاكر:

تأسست شاكر في عام 1950م، لتصبح حينها من أوائل الشركات التي قدمت أجهزة التكييف والأجهزة المنزلية للمستهلكين في المملكة العربية السعودية، وهي اليوم مورد وموزع رئيسي للعديد من العلامات التجارية العالمية الرائدة، بما فيها مايتاج، وأريستون، ومايديا، وبومباني، وستانلي بلاك آند ديكر وسامسونج، وإل جي، والموزع الوحيد لمكيفات إل جي في المملكة، في حين توفر وحدة خدمات الطاقة (إيسكو) التابعة للشركة حلولاً متقدمة لإدارة الطاقة. وتُعد شاكر شركة مساهمة عامة في السوق المالية السعودية (تداول السعودية) منذ عام 2010م. وعلى مر السنين، لمع اسمها ليدخل في مصاف أفضل الشركات السعودية، حيث تقدم مجموعة من الحلول المتكاملة للمكيفات والأجهزة المنزلية للسوق السعودية والمنطقة. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: http://www.shaker.com.sa/

لاستفسارات المستثمرين والإعلاميين:

سام ريان سيابولو، آي بيه إكسيليرا

sam.siahpolo@ipexcellera.com

جوان جوزيف، آي بيه إكسيليرا

joann.joseph@ipexcellera.com

-انتهى-

#بياناتشركات