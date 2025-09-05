البحرين: أعلنت الأستاذة نداء جهرومي القائم بأعمال رئيس القبول والتسويق في كلية "فاتيل البحرين" للضيافة عن اقتراب آخر موعد للتسجيل للالتحاق بالكلية للعام الأكاديمي 2025-2026، مشيرة إلى ضرورة إسراع الراغبين بالتسجيل في تقديم طلباتهم حيث إن المقاعد محدودة وسيتم غلق باب القبول يوم الثلاثاء الموافق 9 سبتمبر 2025.

وأكدت جهرومي أن باب التسجيل لايزال مفتوحاً لاستقبال الطلبات من خريجي الثانوية والمهنيين وجميع المهتمين بتطوير مهاراتهم العملية في قطاع السياحة والضيافة والفندقة، للالتحاق ببرنامج البكالوريوس في إدارة الفنادق الدولية الصادر من فرنسا الذي تقدمه "فاتيل البحرين" والذي يوفر لهم فرصة حصرية لبناء مستقبل مهني ناجح في قطاع الفندقة والضيافة.

وذكرت أن البرنامج يجمع بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي في أرقى وأفخر منشآت الضيافة والفنادق بمملكة البحرين وخارجها، بما يفتح آفاقاً وظيفية واسعة أمام الخريجين، خاصةً وأنهم يكتسبون خبرة عملية تقارب السنتين خلال فترة دراستهم، فضلاً عن اكتسابهم اللغة الفرنسية التي تعد أساسية ضمن البرنامج.

وأوضحت جهرومي أن برنامج البكالوريوس في إدارة الفنادق الدولية مُسكن على الإطار الأوروبي للمؤهلات EQF، ومُسند على الإطار الوطني للمؤهلات، مشيرة إلى أن كلية "فاتيل" تحتل المركز الأول بفرنسا على مدى أربعة أعوام على التوالي، والمركز 12 عالمياً، وذلك بحسب آخر تصنيف QS في تخصص إدارة الضيافة.

وأضافت أن "فاتيل البحرين" توفر بيئة تعليمية محفزة ومتميزة وهيئة تدريس من الخبراء الدوليين ومناهج تواكب احتياجات سوق العمل الفعلية، لافتة إلى أن 100% من خريجي الكلية تسلّموا عروض عمل قبل تخرجهم، مما يعكس مستوى التأهيل المتقدم الذي توفره الكلية، وثقة قطاع الضيافة المحلي والإقليمي والدولي بكفاءة خريجيها، والخبرات العملية المتميزة التي يكتسبها طلبتها والتي تضعهم في صدارة المرشحين للوظائف في هذا القطاع الحيوي.

وأشارت جهرومي أنه يمكن للمهتمين ملء استمارة التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للكلية https://www.vatel.bh/en/hospitality-degrees/bachelor-international، أو زيارة كلية فاتيل البحرين في حرمها الجامعي الكائن في الجسرة من الأحد إلى الخميس، من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثالثة عصرًا، أو التواصل عبر الهاتف على الرقم 17616061 أو من خلال البريد الإلكتروني admissions@vatel.bh

عن كلية فاتيل للضيافة:

تأسست كلية فاتيل الفرنسية المتخصصة في إدارة الأعمال بمجالات الضيافة والسياحة في عام 1981، وتوسعت إلى أن أصبح لها أكثر من 50 فرعا في أكثر من 30 دولة، ويعتبر فرع مملكة البحرين الذي تأسس عام 2018 أحد هذه الفروع، وتتمتع كلية فاتيل بمكانة وسمعة دولية مرموقة بفضل جودة الخريجين الذي يتجاوز عددهم 45000 عالمياً، وأصبحوا الآن قادة في القطاع، كما تحتل فاتيل المركز الأول بفرنسا والمركز 12 عالمياً بحسب آخر تصنيف QS في تخصص إدارة الضيافة على مدى أربعة أعوام على التوالي.

