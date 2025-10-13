ارتفع عدد الشحنات إلى أمريكا الشمالية بنسبة 35%، وازدادت الشحنات أيضاً لأوروبا الموسعة والشرق الأوسط وأفريقيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة - نشرت ستيلانتيس N.V. اليوم تقديراتها للشحنات المجمعة. ويشير مصطلح "الشحنات" إلى عدد المركبات التي تم تسليمها إلى الوكلاء والموزعين، أو مباشرةً من الشركة إلى الأفراد وعملاء الأساطيل، ما يؤدي إلى تحقيق الإيرادات.

تُقدر الشحنات المجمعة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2025 بنحو 1,3 مليون مركبة، ما يمثل زيادة بنسبة 13% على أساس سنوي، وتُعزى هذه الزيادة بشكل رئيسي إلى نمو المبيعات في أمريكا الشمالية، إضافة إلى زيادة الشحنات لأوروبا الموسعة والشرق الأوسط وأفريقيا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.في أمريكا الشمالية، شهدت الشحنات نمواً قوياً في الربع الثالث، حيث ارتفع عددها بنحو 104 آلاف مركبة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، بزيادة قدرها 35% على أساس سنوي، بما في ذلك عمليات التسليم الأولية لشاحنات رام 1500 المجهزة بمحرك HEMI® V8. يعكس هذا التحسن الكبير في عدد الشحنات عودة مستويات المخزون إلى وضعها المعتاد، مقارنة بمبادرة خفض المخزون في العام السابق والتي أدت إلى خفض الإنتاج مؤقتاً.

زاد عدد الشحنات لأوروبا الموسعة خلال الربع الثالث بحوالي 38 ألف مركبة، بزيادة قدرها 8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويعود هذا النمو بشكل رئيسي إلى بدء إنتاج أربع سيارات من الفئة B تحت اسم "السيارات الذكية" (سيتروين C3 وC3 إيركروس وأوبل فرونتيرا وفيات جراند باندا)، والتي لم تكن قيد الإنتاج خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وأدى تراجع شحنات المركبات التجارية الخفيفة وضعف بعض الأسواق الرئيسية إلى الحد من أثر زيادة إنتاج السيارات الجديدة بشكل جزئي.

في مناطق ستيلانتيس الأخرى، ارتفع عدد الشحنات بمقدار 10 آلاف مركبة إجمالاً، بزيادة سنوية قدرها 3%، مدفوعةً بشكل رئيسي بزيادة قدرها 21% في الشرق الأوسط وأفريقيا، قابلها انخفاض طفيف بنسبة 3% في أمريكا الجنوبية. وارتفعت الشحنات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بمقدار 16 ألف مركبة، مدفوعة بشكل رئيسي بزيادة حجم المبيعات في الجزائر التي شهدت توسعاً في إنتاج مركبات فيات محلياً، إضافة إلى التطورات الإيجابية في أسواق تركيا ومصر. وشهدت أمريكا الجنوبية تراجعاً في الشحنات بمقدار 7 آلاف مركبة خلال الربع الثالث من عام 2025، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى الارتفاع غير الاعتيادي للشحنات خلال الربع الثالث من عام 2024 نتيجة تعويض شركة ستيلانتيس شحنات البرازيل التي تأخرت بسبب الفيضانات التي شهدتها ولاية ريو جراندي دو سول في الربع الثاني من العام نفسه.

ملاحظات

تشمل الشحنات المجمعة فقط الشحنات المجمعة من الشركات التابعة للمجموعة، والتي تمثل المركبات الجديدة التي تم إصدار فواتيرها لجهات خارجية (الوكلاء/الموزعين أو العملاء النهائيين). وتمثل أحجام الشحنات المجمعة للربع الثالث من عام 2025 الواردة هنا نتائج غير مدققة وقابلة للتعديل.

نبذة عن ستيلانتيس

ستيلانتيس (Stellantis N.V.، المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز STLA/ بورصة يورونيكست ميلان بالرمز STLAM/ يورونيكست باريس بالرمز STLAP) هي إحدى المجموعات الرائدة عالمياً في صناعة السيارات. تلتزم الشركة بتوفير حرية اختيار سبل التنقل لعملائها بالاعتماد على أحدث التقنيات المبتكرة وتحقيق قيمة مضافة لجميع مساهميها عبر منتجاتها وخدماتها المبتكرة والتي تشمل ’أبارث ‘ (Abarth)، ’ألفا روميو ‘ (Alfa Romeo)، ’كرايسلر ‘ (Chrysler)، ’سيتروين ‘ (Citroën)، ’دودج ‘ (Dodge)، ’دي إس أوتوموبيلز ‘ (DS Automobiles)، ’فيات ‘ (FIAT)، ’جيب ‘ (Jeep®)، ’لانسيا ‘ (Lancia)، ’مازيراتي ‘ (Maserati)، ’أوبل ‘ (Opel)، ’بوجو ‘ (Peugeot)، ’رام ‘ (Ram)، ’فوكسهول ‘ (Vauxhall)، ’فري تو موف‘ (Free2move) و’ليزيس‘ (Leasys). لمزيد من المعلومات: www.stellantis.com.

-انتهى-

#بياناتشركات